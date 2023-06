Coupe du monde féminine : la BBC et ITV concluent un accord de droits tardif pour montrer le tournoi | Nouvelles du football

Les 64 matchs de la Coupe du monde féminine de cet été seront diffusés en direct sur la télévision terrestre au Royaume-Uni après que la BBC et ITV ont conclu un accord conjoint sur les droits.

Les diffuseurs ont publié une déclaration conjointe confirmant l’arrangement, qui comprend des commentaires audio en direct sur BBC 5 Live et 5 Sports Extra.

La BBC et ITV partageront les matchs, y compris les matchs d’ouverture du Groupe D de l’Angleterre contre Haïti, le Danemark et la Chine, à l’exception de la finale, qui sera diffusée à la fois sur BBC One et ITV1.

Le tournoi, organisé conjointement par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, débutera le 20 juillet lorsque la Nouvelle-Zélande affrontera la Norvège à Auckland.

L’accord signifie également que des pays comme l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie ont désormais des contrats de télévision en place.

Barbara Slater, directrice de BBC Sport, a déclaré : « Nous avons diffusé toutes les Coupes du monde féminines sur la BBC depuis 1999 et nous sommes heureux de prolonger notre partenariat avec la FIFA pour le tournoi à venir.

« La croissance du football féminin est extraordinaire. »

ITV divisera les jeux entre ITV1 et ITV4, avec un rattrapage sur ITVX.

Le directeur du sport d’ITV, Niall Sloane, a déclaré: « » Nous sommes ravis de pouvoir offrir une couverture complète de la Coupe du monde féminine, gratuite à nos auditoires, avec des émissions en direct et des temps forts sur ITV et ITVX. «

Le nouvel accord entre la FIFA et l’UER s’appuie sur un engagement antérieur de diffusion gratuite sur tout le continent, en ajoutant les cinq principaux marchés que sont le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, ainsi que l’Ukraine.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a qualifié l’accord « d’énorme opportunité de promotion et d’exposition pour le football féminin, qui est une priorité absolue pour nous, conformément à l’engagement de la FIFA envers le développement à long terme de ce sport ».

Comment la saga des accords sur les droits de la Coupe du monde a été résolue

En mai, Infantino a menacé de ne pas montrer le tournoi de cette année dans cinq pays européens – le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne – à cause de l’argent.

Les offres de marque Infantino pour le tournoi, qui est vendu comme un package autonome où historiquement il était groupé avec la Coupe du Monde masculine, comme « une gifle à toutes les grandes joueuses de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA et en fait à toutes les femmes du monde » dans une publication Instagram.

Infantino a affirmé que les diffuseurs avaient offert à la FIFA entre 1 million de dollars (800 000 £) et 10 millions de dollars (8 millions de livres sterling) pour les droits, contre 100 millions de dollars (80 millions de livres sterling) à 200 millions de dollars (160 millions de livres sterling) pour la Coupe du monde masculine.

Un ancien membre du conseil de la FIFA a riposté à ces affirmations « scandaleuses ».

L’ancien membre du conseil Moya Dodd s’est prononcé contre les méthodes d’Infantino et de la FIFA, affirmant qu’ils avaient historiquement sous-évalué le tournoi et l’avaient utilisé pour gonfler le prix du processus d’appel d’offres pour la Coupe du monde masculine.

« Maintenant que la FIFA a décidé de vendre les droits séparément, il n’est pas surprenant que les acheteurs ne veuillent pas payer deux fois les mêmes gros chiffres », a déclaré Dodd au Sydney Morning Herald.

« En fait, l’industrie a été formée pour payer beaucoup d’argent pour la Coupe du monde masculine et traiter l’équivalent féminin comme sans valeur. En même temps, on a dit aux femmes qu’elles ne méritaient pas de prix en argent ou de salaire égal parce qu’elles n’apportaient pas le revenus.

« C’est en fait assez scandaleux. Que la FIFA dise maintenant que tous les revenus des femmes iront directement au football féminin néglige le fait que la valeur des droits des femmes a jusqu’à présent été utilisée pour gonfler la valeur du football masculin. »

Dodd a déclaré qu’au lieu de menacer les diffuseurs, la FIFA devrait revoir toutes ses offres groupées et attribuer une juste proportion au football féminin.

« Si en fait la Coupe du monde féminine attire 50 à 60 % des téléspectateurs de la Coupe du monde masculine, comme le dit la FIFA, cela devrait représenter une somme de plusieurs milliards », a-t-elle ajouté.

Dans son message sur Instagram qui a suscité la réponse de Dodd, Infantino avait écrit : « Aujourd’hui, j’ai réitéré mon appel aux diffuseurs pour qu’ils paient un prix équitable pour les droits médias de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. Nous avons fait notre part : la FIFA a collecté le prix en argent pour 152 millions de dollars, le triple du montant payé en 2019 et 10 fois plus qu’en 2015 (avant que je ne devienne président de la FIFA).

« Cependant, les offres des diffuseurs, principalement dans les pays européens du ‘Big 5’, sont toujours très décevantes et tout simplement inacceptables, d’autant plus que : 1) 100 % de tous les frais de droits payés iraient directement dans le football féminin, dans notre encourager les actions en faveur de l’égalité des conditions et des rémunérations 2) Les radiodiffuseurs publics en particulier ont le devoir de promouvoir et d’investir dans le sport féminin.

« 3) Les chiffres d’audience de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA représentent 50 à 60 % de ceux de la Coupe du Monde masculine de la FIFA (qui sont à leur tour les plus élevés de tous les événements), mais les offres des diffuseurs dans les « 5 grands » pays européens pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA sont 20 à 100 (!) fois inférieures à celles de la Coupe du Monde masculine de la FIFA ; et 4) concrètement, alors que les diffuseurs paient 100 à 200 millions de dollars pour la Coupe du Monde de la FIFA masculine, ils n’offrent que 1 à 10 millions de dollars pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

« C’est une gifle à toutes les grandes joueuses de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA et à toutes les femmes du monde. Donc, pour être très clair, il est de notre obligation morale et légale de ne pas sous-vendre la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Par conséquent, devrait les offres continuent d’être inéquitables (envers les femmes et le football féminin), nous serons contraints de ne pas diffuser la Coupe du Monde Féminine de la FIFA dans les pays européens du « Big 5 ».

« J’appelle donc tous les joueurs (femmes et hommes), les supporters, les responsables du football, les présidents, les premiers ministres, les politiciens et les journalistes du monde entier à nous rejoindre et à soutenir cet appel pour une rémunération équitable du football féminin. Les femmes le méritent. ! Aussi simple que cela! »

Le tournoi 2023 sera également la première Coupe du Monde Féminine à se dérouler dans le cadre de la structure commerciale remaniée de la FIFA, annoncée en 2021, qui pour la première fois a « dissocié » le football féminin du football masculin, permettant aux marques de conclure des partenariats dédiés exclusivement pour ses matchs féminins. programmes de football.