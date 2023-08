Coupe du monde féminine : huitièmes de finale labellisés « derbies de la colonisation »

Points clés Plusieurs matches de la Coupe du monde féminine à venir mettent en vedette d’anciennes puissances coloniales jouant contre des pays qu’elles ont colonisés.

Dans ces matchs, la France affrontera le Maroc, l’Afrique du Sud affrontera les Pays-Bas et l’Angleterre affrontera le Nigeria.

Les jeux ont été étiquetés « derbies colonisateurs », « derbies coloniaux » ou « derbies de décolonisation ».

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 a été finalisé, après plusieurs résultats choc en phase de groupes, notamment des victoires d’équipes moins bien classées, le Maroc et l’Afrique du Sud.

Débutant en Coupe du monde, le Maroc a remporté jeudi une superbe victoire en phase de groupes contre la Colombie pour organiser un match de tour suivant contre la France. L’Afrique du Sud affrontera les Pays-Bas.

Certains internautes ont souligné que lors de ces deux matches, ainsi que lors du prochain match Angleterre contre Nigeria, les anciennes puissances coloniales seront opposées aux pays qu’elles ont autrefois colonisés.

« Entrez bébé, il est temps de décoloniser », a écrit un utilisateur dans un tweet avec des captures d’écran des heures de début du match.

D’autres qualifiaient les matchs de « derbies colonisateurs », « derbies coloniaux » ou « derbies de décolonisation », tandis qu’un utilisateur qualifiait le tournoi de « coupe des réparations de la FIFA ».

« Pas TROIS derbys coloniaux dans le huitièmes de finale », a écrit un autre utilisateur.

Des points similaires ont été soulevés lorsque l’équipe masculine marocaine a affronté la France lors de la demi-finale de la Coupe du monde masculine 2022, que la France a remportée.

Voici un aperçu de l’histoire entre ces pays, ce qui explique pourquoi les « derbies coloniaux » à venir suscitent autant d’enthousiasme.

Un instantané de l’histoire de la France et du Maroc

Selon certains historiens, des groupes des régions que nous appelons aujourd’hui la France et le Maroc étaient des partenaires commerciaux dès le Xe siècle, et des troupes islamiques liées au Maroc avaient également établi des bases en France.

Alors que les puissances européennes intensifiaient leurs efforts pour coloniser d’autres parties du monde, la France fit sa première tentative, ratée, de conquérir le Maroc dans les années 1760.

La guerre franco-marocaine éclate en 1844 suite au soutien du Maroc à la résistance algérienne contre l’invasion française de son voisin.

Au début des années 1900, un débat a fait rage entre la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni pour savoir qui devrait prendre le contrôle du Maroc, connu sous le nom de première et deuxième crises marocaines en 1905 et 1911.

Finalement, la France a occupé la ville marocaine de Fès en 1911, et l’année suivante, le sultan du pays d’Afrique du Nord a signé le traité de Fès, cédant officiellement la souveraineté marocaine à la France.

Le sultan du pays est resté chef de l’État, mais la France a repris les aspects de la police et de la fiscalité, ainsi que l’agriculture.

Des groupes de Marocains se sont opposés à l’invasion dès le début et de violents combats pour l’indépendance se sont poursuivis.

Le soutien à l’indépendance a pris de l’ampleur et après plusieurs soulèvements violents, qui ont conduit à la mort de centaines de Marocains par les troupes françaises. Le Maroc a finalement été déclaré indépendant en 1955.

La France et le Maroc entretiennent des liens commerciaux solides et la migration entre les pays est populaire – on estime que 1,5 million de Marocains vivaient en France en 2015.

Relations entre les Pays-Bas et l’Afrique du Sud

Les Néerlandais ont établi une colonie à ce qu’on appelle aujourd’hui Cape Town, en Afrique du Sud, en 1652. À cette époque, les Pays-Bas envoyaient des marins dans le monde entier pour « explorer » des régions éloignées de l’Europe, y compris le continent qui devint plus tard connu sous le nom d’Australie.

L’esclavage a été pratiqué dès le début dans la petite colonie dirigée par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, les commerçants néerlandais asservissant les habitants et trafiquant des personnes d’Indonésie pour les utiliser comme esclaves.

Les colons blancs ont finalement gagné en puissance et ont volé plus de terres aux tribus, entraînant des guerres violentes et sanglantes.

En 1795, le Royaume-Uni a pris en charge l’administration de la colonie, une décision rendue permanente en 1806.

Au fil du temps, la langue néerlandaise qui y était parlée s’est mélangée à d’autres dialectes locaux et l’afrikaans est devenu une langue distincte. Il reste une langue officielle de l’Afrique du Sud.

En 1931, l’Afrique du Sud est devenue totalement indépendante de la domination britannique et en 1961, elle est devenue une république.

La colonisation anglaise du Nigeria

La décision britannique de coloniser le Nigeria a été officialisée lors de la conférence de Berlin de 1884, au cours de laquelle les pays européens ont divisé des parties de l’Afrique en colonies sur lesquelles ils régneraient.

En 1900, le pays devint officiellement un protectorat britannique et fut divisé en protectorats du nord et du sud, qui furent unis en 1914.

Les Britanniques voulaient exploiter la terre pour des ressources telles que l’huile de palme, le cacao, l’étain, le coton et bien plus encore.

Ils ont imposé leur règne avec une présence militaire violente et écrasé la résistance locale, tout en répandant le christianisme à travers le pays avec des missionnaires et des églises.

Après la Seconde Guerre mondiale, les luttes pour l’indépendance prenaient de l’ampleur à travers l’Afrique et l’Empire britannique perdait de son influence.

Le Nigeria a acquis un degré d’autonomie en 1954 et une indépendance totale du Royaume-Uni en 1960.

Ces dernières années, le gouvernement britannique a envisagé de renforcer les liens avec le Nigéria et en 2017, les relations commerciales bilatérales du Royaume-Uni avec le Nigéria s’élevaient à environ 3,8 milliards de livres sterling par an (7,4 milliards de dollars).