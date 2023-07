Coupe du monde féminine : des questions subsistent pour Sarina Wiegman et l’Angleterre avant le tournoi | Nouvelles du football

Un match nul vaut mieux qu’une défaite et l’Angleterre s’envolera pour la Coupe du monde sans avoir perdu son dernier match d’échauffement pour la première fois. Mais le match nul et vierge avec le Portugal samedi signifie qu’il y a encore des questions à répondre pour les champions d’Europe.

Un match à huis clos avec le Canada en Australie offrira une dernière chance de peaufiner avant le début de la campagne de l’Angleterre dans trois semaines.

Mais des problèmes de sélection aux préoccupations concernant la forme de cette équipe, le 0-0 au Stadium MK signifie qu’il y aura beaucoup de débats avant cette ouverture de la phase de groupes avec Haïti.

Qui commence devant ?

Contre le Portugal, la meilleure buteuse de la WSL, Rachel Daly, a été invitée à mener la ligne et a semblé menaçante dans les six minutes, dirigeant quelques têtes cadrées. Mais qu’il s’agisse d’un manque de netteté après une saison exceptionnelle ou d’une absence de soutien offensif, Daly, comme ses coéquipières anglaises, a eu du mal à s’enflammer dans une première mi-temps plate.

Il y a eu un changement d’humeur après la pause, quand Alessia Russo a remplacé Daly – mais alors qu’elle était vive et causait des problèmes, la touche finale manquait à nouveau, l’attaquant lié à Arsenal laissant passer un certain nombre de bonnes ouvertures.

Beth England est également dans la course pour ce rôle central et, à l’approche de la Coupe du monde, il semble que la position soit à gagner.

Image:

L’Anglaise Alessia Russo a eu une série d’occasions contre le Portugal





« Nous n’avons pas encore pris de décisions. C’est proche », a déclaré Wiegman à BBC Radio 5 Live par la suite. « Il y a une vraie compétition en cours et nous avons Rachel Daly, nous avons Alessia Russo, nous avons Beth England. Nous n’avons pas à prendre les décisions finales et nous ne l’avons pas encore fait. »

Russo a admis qu’elle était frustrée par ses occasions manquées, mais dit qu’elle voit la bataille pour une place de départ de manière positive.

« Rachel [Daly] et Beth (Angleterre) ont toutes les deux également connu de belles saisons », a-t-elle déclaré à ITV. « Nous pouvons nous entraîner ensemble, ce qui est méga pour moi et c’est agréable d’apprendre d’eux. Ils sont tous les deux plus âgés que moi et ont beaucoup d’expérience. »

Ajouté au mélange offensif, il y a eu un changement dans le rôle de No10 pour Lauren James en seconde période. Il y a eu des éclairs sur la façon dont cela pourrait être une décision excitante pour cette équipe anglaise, avec elle jouant contre Russo pour un tête-à-tête à l’heure de jeu. Une autre question à laquelle Wiegman doit réfléchir.

Décisions défensives à prendre

Avec Millie Bright sur le banc, la question d’avant-match était de savoir comment l’Angleterre s’en sortirait en défense centrale ? La réponse était confortablement. « Esme Morgan avait l’air calme et assurée aux côtés de Jess Carter », a déclaré la journaliste de Sky Sports News, Gail Davis, qui était au Stadium MK.

Image:

Millie Bright a raté le match nul avec le Portugal mais sera une certaine titulaire à la Coupe du monde





Le plan de déplacer Carter en défense centrale aux côtés de Morgan et d’aller avec le plus offensif Alex Greenwood à l’arrière gauche s’est également révélé prometteur.

« Je pense que cela s’est bien passé », a déclaré Wiegman. « J’envisageais un pied gauche à l’arrière gauche mais aussi, avons-nous beaucoup de possession? Ont-ils beaucoup de vitesse? Comme vous l’avez vu avec la vitesse de Jess et Esme, cela a aidé. Je pense aussi qu’ils étaient calmes et en possession, ils ont bien fait. »

Le capitaine Bright est certain de revenir pour la Coupe du monde – mais qui joue à ses côtés et comment attaquer Wiegman veut aller dans les zones d’arrière sera un sujet de discussion.

Et le milieu de terrain ? Gail Davis de Sky Sports News : « Nous savons qu’ils sont le trio de prédilection de Wiegman, mais Georgia Stanway, Ella Toone et Keira Walsh ont eu du mal à maîtriser le milieu de terrain en première mi-temps et le manager anglais en voudra plus d’eux au cours des prochaines semaines.

Atteindre la perfection ?

Image:

L’Angleterre n’a pas pu conclure avec une victoire mais sera toujours confiante de cliquer au bon moment à la Coupe du monde





Alors que cela aurait été un stimulant pour le moral de quitter ces côtes avec une victoire convaincante, en réalité, les joueurs anglais ne sont qu’à mi-chemin de leurs préparatifs pour la Coupe du monde et à un mois du moment où ils doivent être à leur meilleur.

La performance de samedi laisse certainement place à l’amélioration – mais il reste encore beaucoup de temps pour réaliser ces gains. C’était l’attitude des joueurs anglais après le match.

« Je pense qu’il s’agit de s’appuyer sur cette performance », a déclaré la remplaçante Chloe Kelly à BBC Radio 5 Live. « Nous avons eu deux semaines d’entraînement ensemble et nous avons encore beaucoup de temps avant le début de ce tournoi – le 22 juillet, c’est quand nous voulons être prêts.

« Il est vraiment important que nous ayons eu un peu de temps libre après la saison, puis que nous retournions avec les filles et que nous aimions la vie au camp. Avoir des minutes dans nos jambes aujourd’hui est très important.

« Nous avons besoin de plus de connexion [in the penalty area] et au fur et à mesure que nous construisons, nous l’obtiendrons. C’est exactement ce que nous allons faire dans les semaines à venir.

« Nous avons coché une case en obtenant des minutes dans nos jambes et en avançant et en créant une dynamique ».

Image:

Sarina Wiegman a de grandes décisions à prendre avant la Coupe du monde





Décrivant le calendrier de l’équipe, Wiegman a également adopté un ton confiant.

« C’était le premier match après que nous ne nous soyons pas vus depuis un moment – la dernière fois, c’était en avril », a-t-elle déclaré. « C’était bien et ensuite nous voyagerons mercredi. Il faudra un peu de temps pour s’adapter en Australie.

« Ensuite, il reste un moment à jouer et nous devrions être prêts. »

Jusqu’à ce moment, les questions et le débat sur la montée en puissance de l’Angleterre se poursuivront.

Et après?

L’Angleterre a un match à huis clos avec le Canada le vendredi 14 juillet avant son premier match de groupe à la Coupe du monde, où elle affrontera Haïti à Brisbane le samedi 22 juillet à 10h30 UK BST. Le Danemark et la Chine sont également dans le groupe D.

Quand et où aura lieu la Coupe du monde féminine 2023 ?

Le tournoi de cette année aura lieu à Australie et Nouvelle-Zélande ce qui en fait la première Coupe du monde féminine co-organisée.

Le tournoi commence le 20 juillet la finale ayant lieu le 20 août dans Sidney au stade Accor.

Le Etats-Unis sont les champions en titre et cherchent à devenir la première équipe de l’histoire de la compétition à remporter le tournoi trois fois de suite.

Quel est le programme de la Coupe du monde ?

La phase de groupes débutera le 20 juillet et se déroulent sur une période de deux semaines se terminant le 3 août et voir les vainqueurs et les deuxièmes de groupe se qualifier pour les huitièmes de finale, qui se déroulent du 5 août pour 8 août.

Les quarts de finale, qui se dérouleront à Wellington, Auckland, Brisbane et Sydney, sont prévus pour 11 et 12 août.

La première demi-finale se jouera ensuite le 15 août à Auckland, l’autre demi-finale se déroulant le 16 août au stade Accor de Sydney, qui accueillera ensuite la finale le 20 août.

Un barrage pour la troisième place se jouera la veille de la finale le 19 août à Brisbane.