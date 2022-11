Coupe du monde féminine de rugby à XV : l’Angleterre remporte la victoire contre le Canada alors que Stanley réussit un superbe triplé | Actualités de la Ligue de Rugby

Leah Burke a inscrit l’Angleterre sur le tableau de bord en moins d’une minute alors qu’elle a réalisé une solide performance contre une équipe canadienne déterminée

Un triplé pour Woman of Steel Tara-Jane Stanley a aidé les Anglaises à se hisser au sommet du groupe A alors qu’elles remportaient une victoire 54-4 contre le Canada à la Coupe du monde de rugby.

L’Angleterre a franchi la ligne six fois en première mi-temps, Leah Burke, Georgia Wilson, Fran Goldthorp, Georgia Roche et un doublé de Hollie Dodd mettant l’Angleterre devant 30-0 à la mi-temps et laissant le Canada avec beaucoup de travail à faire.

Tara-Jane Stanley a traversé le badigeon à deux reprises alors que l’Angleterre prenait le contrôle en seconde période

Après la pause, le travail des Ravens a été immédiatement rendu plus difficile à la 42e minute alors que Stanley a profité d’une énorme course de Vicky Whitfield pour augmenter l’avance de l’Angleterre à 36-0, prenant sa deuxième place seulement deux minutes plus tard.

Le Canada a riposté par Petra Woods, mais les essais de Carrie Roberts, Burke et le troisième de Stanley ont annulé leurs efforts et cimenté un énorme 54-4 pour la nation hôte et les ont fermement placés en tête du groupe A avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui affrontera toujours le Brésil plus tard dans Samedi.

Histoire du match

Après un coup d’envoi dès le coup d’envoi, l’Angleterre a été dotée d’un territoire précoce de la mêlée, Burke plongeant dans le coin dès la première minute pour donner à l’Angleterre une avance de 4-0.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre Craig Richards a inclus les sept joueurs qui n’ont pas joué lors de la victoire d’ouverture contre le Brésil, avec Georgia Wilson de Wigan, les coéquipières de Hornby à Leeds Dannielle Anderson et Keara Bennett et le trio de St Helens Beth Stott, Paige Travis et Carrie Roberts venant également dans le pli.

Bien qu’il ait chuté tôt au tableau d’affichage, le Canada s’est bien défendu et lorsqu’il s’est vu accorder une opportunité juste sur la ligne de l’Angleterre, une bousculade de l’équipe locale a à peu près empêché les Ravens de riposter.

Hollie-Mae Dodd était en pleine forme à la fois en attaque et en défense puisqu’elle a marqué un doublé en première mi-temps

Un bras de fer s’est ensuite ensuivi entre les deux équipes avant que l’Angleterre ne trouve une percée à la 16e minute, Dodd reculant à l’intérieur pour passer sous les bâtons avant que Wilson ne creuse un écart à peine quatre minutes plus tard, Stanley ajoutant les extras pour prendre l’Angleterre 14 -0 en hausse au premier quart-temps.

Carrie Roberts a réalisé une brillante performance à la fois en défense et en attaque qui a continué à jeter les bases de son équipe, Dodd terminant la passe de Roche pour voler pour sa deuxième après seulement 26 minutes.

Georgia Wilson a saisi sa chance et s’est inscrite au tableau de bord alors que l’Angleterre prenait rapidement les devants

Goldthorp, eux, a marqué un brillant effort individuel à la 31e minute, permettant à trois joueuses canadiennes de dépasser et d’augmenter l’avance de l’Angleterre à 24-0 avant que Roche ne se joigne à la fête avec son propre essai en solo exceptionnel, simulant et franchissant la ligne pour mettre Angleterre 30-0 à la mi-temps.

Dans presque un moment de réplique des premiers instants du match, l’Angleterre est sortie pour le deuxième 40 avec la même attitude que la première, Vicky Whitfield faisant d’énormes mètres pour que Stanley travaille à l’arrière pour marquer, sa précision avec la botte ajoutant deux points supplémentaires.

Angleterre : Essais – Leah Burke (2), Holly Dodd (2), Georgia Wilson, Fran Goldthorp, Georgia Roche, Tara-Jane Stanley (3), Carrie RobertsConversions – Tara-Jane Stanley (4) Canada : Essais – Petra Woods

Stanley n’en avait pas fini là-bas et à peine deux minutes plus tard, l’Angleterre a vraiment pris le contrôle, repoussant deux défenseurs canadiens pour mettre l’Angleterre à 40-0.

Le Canada a riposté à la 47e minute grâce au centre Woods après une erreur du coup d’envoi de Roberts, son jeu de jambes solide échappant à l’Angleterre et mettant les Ravens au tableau de bord.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Cependant, cela n’a pas suffi à arrêter l’Angleterre sur ses traces, Courtney Winfield-Hill courant dans l’espace pour envoyer Roberts avec Stanley assurant son tour du chapeau à peine 10 minutes plus tard, se soutenant dans le deux contre un pour amener l’Angleterre jusqu’au demi-siècle.

Burke a ensuite trouvé son doublé dans le coin après une course individuelle sensationnelle de Winfield-Hill pour assurer une victoire dominante 54-4 pour l’équipe nationale.