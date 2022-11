Coupe du monde féminine de rugby à XIII : l’Angleterre s’incline 20-6 face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale | Actualités de la Ligue de Rugby

La Nouvelle-Zélande affrontera désormais l’Australie en finale

Les espoirs de l’Angleterre d’atteindre la finale de la Coupe du monde de rugby féminin ont été anéantis alors que la Nouvelle-Zélande a remporté une victoire meurtrière 20-6 en demi-finale.

L’Angleterre a pris les devants dès que Fran Goldthorp a trouvé la ligne d’essai en premier après seulement quatre minutes, terminant un mouvement de passe slinky, avec la conversion de Tara Jane-Stanley.

Cependant, les Kiwi Ferns ont riposté à travers leurs puissances sur le bord gauche et Mele Hufanga et Raecene McGregor en ont profité, plongeant pour donner à la Nouvelle-Zélande une mince avance de 8-6 à la mi-temps.

Fran Goldthorp a donné à l’Angleterre une avance rapide dans la compétition serrée.

La Nouvelle-Zélande a pris le contrôle dans le premier quart de la seconde mi-temps, Otesa Pule terminant une passe dans le coin avant que Brianna Clark ne plonge à la 52e minute, Nicholls se convertissant pour donner à la Nouvelle-Zélande une avance de 20-6 à laquelle l’Angleterre ne pouvait pas répondre.

Histoire du match

C’était une atmosphère électrique à York alors que la deuxième demi-finale de la soirée commençait et l’Angleterre l’utilisait à son avantage, Goldthorp tirant à travers la ligne après seulement quatre minutes sur un magnifique coup de pied de Georgia Roche.

De gros coups ont ensuite été échangés alors que les deux équipes luttaient pour le territoire, mais la Nouvelle-Zélande a riposté après 15 minutes, une course fulgurante d’Amber Hall laissant Amy Hardcastle au sol et l’espace pour Hufanga pour marquer.

Hall a continué à causer de vrais problèmes sur le côté gauche et cela a conduit les Kiwi Ferns à retrouver le succès là-bas, McGregor allant seul et plongeant pour donner à son équipe une avance de 8-6 avant la mi-temps.

Vicky Molyneux est revenue dans l’équipe anglaise de 19 joueuses lors du seul changement pour sa demi-finale de la Coupe du monde de rugby féminin contre la Nouvelle-Zélande. La rangée arrière des Wigan Warriors, qui a fait son retour dans la ligue internationale de rugby en 2021 après une absence de 14 ans de l’équipe d’Angleterre, a remplacé les trois quarts de Carrie Roberts dans l’équipe de Craig Richard.

Il y a eu un changement palpable dans l’atmosphère alors que les équipes revenaient pour la seconde mi-temps alors que la foule se tendait et que les gros coups revenaient, les deux packs d’attaquants cherchant à jeter les bases de leur équipe.

Après six minutes, c’est la Nouvelle-Zélande qui a trouvé l’espace, une passe en boucle du milieu envoyant Pule dans le coin, Apii Nicholls se convertissant pour porter le score à 14-6.

Angleterre : Essais – Fran Goldthorp Conversions – Tara-Jane Stanley (1) Nouvelle-Zélande : Essais – Mele Hufanga, Raecene McGregor, Otesa Pule, Brianna Clark Conversions – Apii Nicholls (2)

À partir de là, la Nouvelle-Zélande a pris le contrôle, une énorme pause de Hufanga ouvrant la voie à Clark pour plonger sous les bâtons avec 28 minutes à jouer.

L’Angleterre a eu de vraies occasions au milieu du quart, mais elle n’a tout simplement pas pu enchaîner le jeu offensif alors que la Nouvelle-Zélande a mangé son espace, quelques mains lâches sur le bord annulant tous les mètres effectués.

Les tacles ont été percutants alors que les deux parties luttaient pour l’élan

Bien que le temps presse et que la Nouvelle-Zélande soit presque confirmée comme vainqueur, l’Angleterre n’a pas abandonné et a continué à tenter sa chance en attaque et en défense pour maintenir le score à 20-6.

La finale de la Coupe du monde de rugby féminin voit une revanche entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande à partir des phases de groupes et les Kiwi Ferns chercheront à se venger des Jillaroos.