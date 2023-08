Coupe du Monde Féminine de la FIFA : Sam Kerr inspire l’Australie depuis son banc dans une victoire sensationnelle contre le Canada

Un appel aux armes de la superstar blessée Sam Kerr a inspiré la défaite 4-0 de l’Australie contre le Canada, l’entraîneur Tony Gustavsson affirmant que son équipe était déterminée à la rendre fière.

L’attaquante de Chelsea et capitaine des Matildas n’a pas encore botté le ballon à la Coupe du monde féminine alors qu’elle se débat avec une blessure au mollet subie avant leur match d’ouverture.

Mais sa présence animée sur le banc a aidé l’équipe dans sa déclaration do-or-die à vaincre les champions olympiques qui les ont propulsés dans les 16 derniers – une réponse retentissante aux critiques après avoir été bouleversée 3-2 par le Nigeria.

Kerr s’était déclarée disponible si nécessaire, mais la meilleure buteuse de tous les temps de l’Australie n’a finalement pas été mise en danger car ses coéquipières ont saisi l’occasion et lui ont donné plus de temps pour récupérer.

Un Gustavsson soulagé, qui faisait face à la porte de sortie s’ils avaient perdu, a déclaré que le discours d’encouragement d’avant-match de Kerr avait été vital.

« Une partie de la raison pour laquelle je pense qu’ils étaient si unis et ont joué comme ils l’ont fait était ce que Sam a dit à l’équipe : ‘Assurez-vous de gagner sans moi afin que je puisse avoir une autre semaine pour m’entraîner, récupérer et retrouver la santé' », a-t-il déclaré. a dit.

« Et l’équipe a répondu et a dit: » Oui, nous le ferons. Asseyez-vous sur le banc ce soir et nous gagnerons pour vous ».

« Vous pouviez voir cette conviction et cet engagement des joueurs pour que Sam reçoive une autre semaine d’entraînement. »

Kerr a fait ses débuts en Australie à seulement 15 ans. Maintenant à sa quatrième Coupe du monde, elle est devenue l’une des meilleures joueuses de football féminin, son profil atteignant de nouveaux sommets depuis son arrivée à Chelsea en 2020.

Elle a déclaré à la veille du match que malgré la déception de ne pas être sur le terrain, elle comptait tout faire pour motiver ses coéquipières.

« Je ne suis pas la première personne à me blesser et je ne serai pas la dernière. C’est juste quelque chose auquel j’ai dû faire face, et je pense que je l’ai plutôt bien géré », a-t-elle déclaré à FIFA.com.

« Il faut être là pour l’équipe. C’est un sport d’équipe, pas un sport individuel.

« C’était vraiment agréable d’être de l’autre côté et d’encourager mes coéquipiers », a-t-elle ajouté.

« J’ai pensé que c’était une révélation et j’ai adoré regarder les filles. Je suis vraiment fier de faire partie de cette équipe. »

La victoire a donné à Kerr une autre semaine complète pour prouver sa condition physique pour les huitièmes de finale de lundi prochain à Sydney – très probablement contre le Danemark ou la Chine – et à Gustavsson un mal de tête de sélection, avec Mary Fowler qui devrait faire place.

Gustavsson a dit qu’il avait le sentiment que le résultat irait dans leur sens.

« Parfois, vous pouvez juste sentir quand les choses vont bien aller », a-t-il déclaré.

« Le fait qu’il faille absolument gagner tout au long (du reste de la Coupe du monde) aide cette équipe, car la pression sera sur chaque match. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)