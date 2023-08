Coupe du Monde Féminine de la FIFA : les Pays-Bas battent l’Afrique du Sud 2-0 et affronteront l’Espagne en quarts

Les Pays-Bas ont organisé un quart de finale de la Coupe du monde féminine des poids lourds avec l’Espagne après avoir mis fin à la course historique de l’Afrique du Sud avec une victoire 2-0 dimanche.

Les finalistes de 2019 ont été efficaces plutôt que de scintiller devant 40 000 à Sydney pour s’assurer qu’ils ne deviendraient pas la dernière victime d’un choc lors du tournoi.

Jill Roord a marqué après neuf minutes pour mettre les Néerlandaises sur la bonne voie face à une équipe classée 45 places en dessous d’eux et disputant les huitièmes de finale pour la première fois.

La gardienne sud-africaine Kaylin Swart a ensuite gâché un tir inoffensif de Lineth Beerensteyn au milieu de la seconde période pour offrir une seconde aux Néerlandais.

Les champions d’Afrique se donneront des coups de pied après avoir eu de nombreuses occasions dans les 45 premières minutes, presque toutes à leur capitaine livewire Thembi Kgatlana.

Les Pays-Bas rencontreront l’Espagne vendredi en quart de finale.

Dans un départ ouvert, les Sud-Africains, classés au 54e rang, ont eu la première chance en six minutes, mais Kgatlana a tiré directement sur la gardienne Daphne van Domselaar – cela allait devenir un thème.

Les Néerlandaises ont pris les devants trois minutes plus tard, la milieu de terrain Roord hochant la tête à bout portant après un corner pour son quatrième but du tournoi.

L’attaquante Kgatlana, qui a marqué le vainqueur contre l’Italie qui a donné à l’Afrique du Sud sa première victoire à la Coupe du monde, était une menace constante avec son rythme.

Trois fois de plus en première mi-temps, l’Américain Kgatlana aurait pu marquer.

Les neutres du stade de football de Sydney ont soutenu son équipe et il y avait un bourdonnement d’anticipation à chaque fois qu’elle courait avec le ballon.

À la 12e minute, elle a sprinté loin d’une défense néerlandaise qui faisait du surplace et a fait pétiller son effort juste au-dessus de la barre.

Danielle van de Donk aurait dû obtenir une seconde pour les Pays-Bas mais son effort docile a été facilement sauvé par le gardien de but Swart, puis Kgatlana a secoué les Néerlandais une fois de plus avec une course mazy et un tir qui a piqué les paumes de Van Domselaar.

L’Afrique du Sud avait déjà retiré l’attaquant blessé Jermaine Seoposenwe et ils ont perdu Bambanani Mbane trois minutes avant la pause lorsqu’elle a été étirée avec une cheville gravement blessée.

Si quelque chose qui a stimulé l’équipe de Desiree Ellis et Kgatlana a de nouveau surgi, mais a été déjoué par Van Domselaar une fois de plus avec seulement le gardien de but à battre.

Quelques instants avant la pause, il y avait une répétition, la défense néerlandaise trouvant le Kgatlana de 27 ans trop chaud à gérer mais Van Domselaar restant ferme.

Les Néerlandais avaient besoin d’un autre but après la mi-temps ou devaient trouver un moyen d’étouffer Kgatlana sur les contre-attaques de l’Afrique du Sud.

Neuf minutes après la pause, l’entraîneur Andries Jonker pensait que son équipe avait son deuxième mais il a été exclu pour hors-jeu suite à un examen VAR.

Les Néerlandaises, qui dominaient désormais la possession du ballon, ont obtenu leur deuxième à la 68e minute lorsque la bévue de Swart a laissé échapper l’effort apprivoisé de Beerensteyn.

