Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 : les Pays-Bas veulent éviter la Suède lors des huitièmes de finale

L’entraîneur des Pays-Bas, Andries Jonker, veut éviter la Suède lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine, mais a averti son équipe de ne pas prendre le Vietnam à la légère lors de son dernier match de groupe mardi.

Les finalistes de 2019 n’ont besoin que d’un match nul contre les Vietnamiens sans victoire à Dunedin pour se qualifier, après avoir battu le Portugal 1-0 et tenu les États-Unis en échec 1-1.

Les États-Unis et les Néerlandais sont à égalité dans le groupe E avec quatre points, mais les Américains affichent une différence de buts supérieure de deux avant leur dernier match de groupe, contre le Portugal.

Une victoire importante contre le Vietnam pourrait propulser l’équipe de Jonker à la première place, l’entraîneur étant pleinement conscient que l’équipe classée deuxième rencontrera presque certainement la Suède brûlante au prochain tour.

Jonker a décrit la défaite 5-0 de la Suède contre l’Italie samedi comme « un gros résultat » qui a ajouté une nouvelle dynamique à leur match contre les débutants du tournoi, le Vietnam.

« Vous avez toujours une préférence pour un adversaire qui sur le papier est moins fort », a-t-il déclaré lundi.

« Nous préférerions jouer contre le numéro deux de ce groupe que la Suède, mais le premier objectif est toujours de gagner et d’atteindre les 16 derniers.

« Et puis après ça, si nous pouvons marquer des buts, nous le ferons bien sûr.

« Nous n’avons jamais fait preuve d’arrogance et nous ne le ferons pas non plus. »

La prolifique attaquante d’Arsenal Vivianne Miedema ayant raté le tournoi en raison d’une blessure, les Néerlandaises sont arrivées en Nouvelle-Zélande avec des prédictions selon lesquelles elles auraient du mal à trouver le filet.

Jonker a déclaré que deux buts lors de leurs deux premiers matchs étaient respectables et a souligné un certain nombre de matchs d’échauffement avec des scores élevés comme preuve qu’ils peuvent être prolifiques.

Le Vietnam n’a aucune chance de se qualifier mais a impressionné Jonker avec sa défense en ne perdant que 3-0 contre les États-Unis et 2-0 contre le Portugal.

Un éclaireur néerlandais a disséqué les deux matchs et a rapporté que battre le Vietnam ne serait pas simple.

« Ce n’est pas plus intensif que nos préparatifs pour les États-Unis, mais ce n’est pas moins intensif non plus. Nous mettons toujours tout en œuvre pour préparer les joueurs à ce qui va arriver », a déclaré Jonker.

« Le dépisteur a confirmé que c’était une bonne équipe, donc beaucoup de respect pour le Vietnam. »

La milieu de terrain d’Arsenal Victoria Pelova, qui a fourni la passe décisive pour le but de Jill Roord contre les États-Unis, s’est entraînée séparément de ses coéquipières lundi, mais Jonker n’a pas fourni de mise à jour sur sa disponibilité.

