Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 : le Nigeria passe aux huitièmes de finale du Mondial avec un match nul 0-0 contre l’Irlande

L’outsider d’avant-tournoi, le Nigeria, a profité d’un match nul sans but contre l’Irlande lundi pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine. Les Super Falcons ont terminé deuxièmes du groupe B derrière l’Australie, co-hôte du tournoi.

Après une première mi-temps relativement calme, les Nigérians ont repris de l’intensité dans l’espoir de marquer le but qui les placerait en tête du groupe. Un arrêt en plongeon de l’Irlandaise Courtney Brosnan à la 52e minute a gardé sa feuille blanche intacte et a assuré le premier point de l’Irlande lors de sa première apparition au tournoi.

MOMENTS CLÉS

Le Nigeria a été le plus près de sortir de l’impasse lorsque Toni Payne a trouvé la tête d’Uchenna Kanu. Un arrêt en plongeon de Courtney Brosnan a été nécessaire pour que le match reste sans but.

La meilleure chance de chaque équipe de marquer en première mi-temps est survenue dans les 15 premières minutes de leurs joueurs vedettes respectifs. L’Irlandaise Katie McCabe n’a pas cadré avec un tir du pied gauche à la 5e minute et Asisat Oshoala n’a pas pu convertir une échappée qui est survenue neuf minutes plus tard.

Avec le point gagné lors du tirage au sort, le Nigeria est en huitièmes de finale. L’équipe classée au 40e rang mondial a évité la défaite lors de ses trois matches de phase de groupes, y compris une victoire choquante 3-2 contre l’Australie.

La course du Nigeria est d’autant plus surprenante compte tenu de l’agitation entourant l’équipe avant le tournoi. L’équipe a pu mettre un différend salarial en cours derrière elle et se qualifier pour la phase à élimination directe pour la troisième fois de son histoire.

L’équipe féminine d’Irlande rentre chez elle après avoir marqué un point lors de son premier grand tournoi mondial. L’équipe cherchera à utiliser l’expérience acquise à son avantage alors qu’elle tente de se qualifier pour son tout premier Championnat d’Europe féminin en 2025.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)