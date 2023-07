Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 : le Japon s’emporte contre l’Espagne avec une victoire 4-0 en tête de son groupe

Le Japon a marqué trois fois sur des pauses éclair en première mi-temps, une fois en seconde et s’est défendu avec détermination pour battre l’Espagne 4-0 lundi et prendre la tête du groupe C de la Coupe du monde féminine.

Hinata Miyazawa a marqué deux fois, Riko Ueki a marqué une fois et les deux ont joué un rôle déterminant dans les buts de l’autre alors que le Japon passait rapidement de la défense à la contre-attaque et marquait sur ses trois seules tentatives au but avant la mi-temps.

Mina Tanaka est sortie du banc pour marquer le dernier but à la 82e minute alors que le Japon, avec seulement 22% de possession de balle, a lancé une classe de maître de contre-attaque devant 21 000 fans.

« Pendant que l’autre équipe avait le ballon, dans ce duel et une fois que nous avons récupéré le ballon, nous avons essayé d’avoir une vitesse maximale », a déclaré l’entraîneur japonais Futoshi Ikeda. « Je pense que nous avons été assez efficaces. »

Les deux équipes avaient déjà décroché des places en huitièmes de finale, le Japon pour la quatrième Coupe du monde consécutive et l’Espagne pour la seconde. Les deux équipes avaient battu la Zambie 5-0 et l’Espagne avait le meilleur différentiel de buts après que les deux équipes aient battu le Costa Rica. Un match nul aurait suffi pour voir l’Espagne terminer en tête d’un groupe pour la première fois de son histoire.

Mais l’Espagne a lutté contre des équipes asiatiques lors de matches de Coupe du monde, perdant contre la Corée du Sud en 2015 et faisant match nul avec la Chine en 2019. La défaite de lundi était sa première contre le Japon et la plus lourde en 11 ans.

L’entraîneur espagnol Jorge Vilda a admis que les défauts de son équipe n’étaient pas seulement en défense mais aussi en attaque – il a dû attendre presque jusqu’à la fin de la première mi-temps pour son premier corner.

« Nous n’avons pas vu le meilleur de l’équipe d’Espagne et je suis sûr que contre la Suisse, nous réagirons positivement », a-t-il déclaré. « L’équipe est ensemble et dans quelques jours, nous devons jouer un huitième de finale. »

L’Espagne avait une écrasante majorité de possession de balle en mi-temps ; à la 25e minute, il avait bénéficié de 68% et avait plus de 230 passes réussies vers les 43 du Japon. Mais il était timide, réticent à aller de l’avant et jouait principalement au milieu du terrain, gardant le ballon au sol dans le visage du vent.

Le Japon s’est contenté de défendre en profondeur et de contre-attaquer. Il a sauté le piège pour la première fois dans le 12e. De juste à l’intérieur de la moitié espagnole et large sur la gauche, Jun Endo a envoyé une longue balle de curling vers l’avant qui est tombée pour Miyakawa, qui a soigneusement glissé son tir devant Misa Rodriguez.

A la 23e minute, Moeka Minami a dégagé du bord de la surface japonaise. Ueki a renvoyé le ballon à Nagano pour renvoyer Miyazawa sur la droite. Elle a traversé le but à Ueki, qui a pris le ballon sur son pied gauche, s’est appuyée sur sa droite et a déclenché un tir qui a dévié Irene Paredes et s’est envolé au-dessus de Rodriguez.

Ueki a célébré le but un jour après son 24e anniversaire.

À la 40e, c’était au tour d’Ueki de livrer pour Miyazawa. Elle a cassé incisivement sur la gauche, passé à droite alors que la défense espagnole, rétropédalant, tentait de se regrouper et que Miyazawa terminait cliniquement avec son pied gauche.

Chaque objectif est tombé dans le même schéma et chacun a été exécuté avec la même précision. L’Espagne a eu peu d’occasions avant la mi-temps, peut-être que sa meilleure a été la tête de Jennifer Hermoso sur un centre d’Ona Batlle.

Le but de Tanaka était un magnifique effort en solo. Elle a battu Rocio Galvez près de la mi-course, a échappé à Batlle et Paredes, puis a poussé le ballon puissamment dans le coin supérieur gauche. Les quatre buts du Japon sont venus de seulement cinq tentatives.

Parmi les fans du Sky Stadium se trouvaient certains de Palmerston North, la ville provinciale à 100 miles au nord de Wellington qui était la base de l’Espagne jusqu’à ce qu’ils la quittent soudainement la semaine dernière.

Le Japon a été un vainqueur surprise de la Coupe du monde en 2011 et a été vice-champion des États-Unis en 2015. Avec 11 buts en trois matches de groupe cette fois, ils se profilent à nouveau comme un prétendant au titre.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)