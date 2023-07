Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 : l’Australie reste en vie et se qualifie pour les phases à élimination directe en battant le Canada 4-0

Haley Raso a marqué ses premiers buts en carrière en Coupe du monde féminine au bon moment, avec un doublé en première mi-temps lors de la victoire 4-0 de l’Australie sur le Canada lors de la finale charnière de la phase de groupes de lundi.

Les Matildas, qui ont également obtenu des buts de Mary Fowler et Steph Catley en seconde période, ont décroché la première place du groupe B et une place en huitièmes de finale aux dépens de la championne olympique.

L’Australie avait besoin d’une victoire pour garantir son avance. Le Canada devait éviter la défaite pour éviter l’élimination.

Après avoir raté deux matches de phase de groupes en raison d’une blessure au mollet subie à la veille du tournoi, l’attaquant australien Sam Kerr était disponible sur le banc mais n’a pas joué le match.

Devant une foule bruyante et pro-australienne de 27 706 personnes à Melbourne, le Canada est devenu le premier champion olympique en titre à être éliminé en groupe lors de la Coupe du monde féminine qui a suivi.

La progression de l’Australie a assuré que la Coupe du monde féminine de cette année ne serait pas la première sans un pays hôte en phase à élimination directe.

L’Australie a rapidement pris les devants à la neuvième minute avec le premier but de Raso : un tir du deuxième poteau sur un centre de Catley. Initialement jugé hors-jeu, le but a été maintenu sous contrôle VAR et Raso est tombée à genoux pour célébrer.

Les Matildas ont répondu à un but refusé par l’attaquante australienne Mary Fowler – jugée hors-jeu par VAR à la 34e minute – lorsque Raso a poussé un dégagement raté après le corner de Kyra Cooney-Cross, doublant l’avance de l’Australie à la 39e.

Sur un autre centre de l’aile gauche de Catley, Fowler a ajouté le troisième but de l’Australie à la 58e. Elle est revenue dans la formation de départ des Matildas après avoir raté leur défaite 3-2 contre le Nigeria la semaine dernière en raison d’une légère commotion cérébrale.

Après deux passes décisives, Catley a marqué dans les arrêts de jeu, enterrant son deuxième penalty du tournoi après que la milieu de terrain canadienne Jessie Fleming ait commis une faute sur Katrina Gorry au bord de la surface.

L’attaquante canadienne Adriana Leon, qui a marqué le but décisif du Canada dans une victoire de 2-1 contre l’Irlande, est sortie à la 64e minute en raison d’une blessure à la tête.

Avec sa victoire sur le Canada et le match nul 0-0 du Nigeria contre l’Irlande, l’Australie a terminé première du groupe B avec six points. Le Nigeria a terminé deuxième avec cinq points.

L’Australie affrontera le deuxième du groupe D en huitièmes de finale à Sydney. Les matchs simultanés de mardi entre l’Angleterre et la Chine et le Danemark contre Haïti détermineront les huitièmes de finale de l’Australie et du Nigeria.

Le Canada rentre chez lui incapable de remporter des médailles dans des tournois consécutifs. L’attaquante canadienne Christine Sinclair, 40 ans, la meilleure buteuse internationale avec 190, termine sa campagne de Coupe du monde sans but en Australie.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)