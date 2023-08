Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 : L’Afrique du Sud décroche un thriller contre l’Italie pour sceller les progrès

Thembi Kgatlana d’Afrique du Sud célèbre après un but contre son camp marqué par l’Italienne Benedetta Orsi, à l’extrême droite, lors du match de football du groupe G de la Coupe du monde féminine entre l’Afrique du Sud et l’Italie à Wellington, en Nouvelle-Zélande, le mercredi 2 août 2023. (AP Photo /Alessandra Tarantino)

Le but contre son camp de Bendetta Orsi et les frappes de Hildah Magaia et Thembi Kgatlana ont aidé l’Afrique du Sud à atteindre les huitièmes de finale lors de l’événement en cours alors que les Africains ont pris le dessus sur l’Italie 3-2.