Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 : la Zambie remporte la première victoire de l’histoire de la WWC en triomphant du Costa Rica

Lushomo Mweemba a marqué le but le plus rapide de la Coupe du monde féminine de cette année, et Barbra Banda a ajouté le 1000e but de l’histoire du tournoi, alors que la nouvelle venue du tournoi, la Zambie, a remporté sa toute première victoire avec une victoire 3-1 sur le Costa Rica lundi.

La victoire a renvoyé la Zambie à la maison après sa première Coupe du monde sur un niveau d’émotion élevé. Les deux équipes avaient déjà été éliminées de la phase à élimination directe avant le match.

Le premier but des Copper Queens, le premier de leur histoire, est survenu après seulement 2 minutes et 11 secondes d’un corner d’Avell Chitundu. Mweemba a envoyé une volée dans le toit du filet au-dessus de la gardienne Daniela Solera.

Banda a marqué le but décisif à la 31e minute sur un penalty. L’arbitre a donné le penalty après que l’attaquant de 23 ans ait semblé être abattu dans la surface par Katherine Alvarado.

L’arbitre a distribué cinq cartons jaunes et appelé un total de 30 fautes dans le match au rythme effréné.

À la 47e minute, Melissa Herrera a frappé un centre au-dessus de la ligne avec sa poitrine pour le seul but du Costa Rica. Le Costa Rica a ensuite vu à la fois un penalty potentiel et un but emporté par des appels de hors-jeu.

Plus de 8 000 spectateurs étaient au Waikato Stadium, qui en détient 18 009.

La Zambie n’a pas perdu de temps contre le Costa Rica, inscrivant son tout premier but en tournoi seulement 131 secondes après le début du match. Le tir ponctuel de Mweemba a changé l’élan du match alors que les Copper Queens contrôlaient une grande partie de la première mi-temps et inscrivaient leur deuxième but sur un penalty de Banda.

Rachael Kundananji a scellé la victoire trois minutes après le début du temps additionnel. Le ballon en profondeur de Banda a préparé l’attaquant, qui a marqué facilement.

La Zambie rentre chez elle après avoir remporté un match lors de sa première participation à la Coupe du monde féminine. Il a terminé le tournoi à la troisième place du groupe C avec trois points.

Las Ticas sont toujours à la recherche de leur première victoire en Coupe du monde après avoir échoué à remporter une victoire cette année et en 2015, leur seule autre apparition.

« J’étais confiante, mais en même temps j’étais nerveuse, mais je devais juste avoir du courage car je ramenais des milliers de personnes à la maison, donc c’était un honneur pour moi », a déclaré Banda à propos de son penalty.

« Nous savions hier que ce serait un match ouvert, un match difficile, et ceux qui ont commis le moins d’erreurs ont remporté le match », a déclaré l’entraîneure du Costa Rica, Amelia Valverde.

Le prochain match de la Zambie est prévu le 23 octobre contre le Mali au deuxième tour des éliminatoires olympiques.

Le Costa Rica sort de sa deuxième Coupe du monde féminine à la quatrième place du groupe.

