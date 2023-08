Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 : la Suède bat l’Australie 2-0 et termine troisième à la WWC

La Suède a pris le dessus sur l’Australie, co-hôte, lors des éliminatoires pour la troisième place de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, samedi, avec une victoire 2-0 sur les Matildas.

Fridolina Rolfo a converti sur place après une demi-heure de jeu avant que Kosovare Asllani ne double l’avantage des Suédoises à la 62e minute pour s’assurer une troisième place.

Les Suédoises ont prouvé une fois de plus qu’elles étaient difficiles à battre après une défaite en demi-finale, portant à quatre leur record parfait dans les matchs pour la troisième place de la Coupe du monde avec la victoire à Brisbane.

Ce fut une fin décevante pour les Matildas, qui ont captivé le pays hôte lors d’une course vers les demi-finales pour la première fois.

Le tournoi co-organisé par l’Australie et la Nouvelle-Zélande a établi des records de fréquentation, avait des zones de fans remplies et deux des matchs de l’Australie sont devenus les programmes les plus regardés sur la télévision commerciale nationale en 20 ans.

En fin de compte, cela s’est terminé par des défaites consécutives contre les équipes classées n ° 3 et n ° 4 au monde, même avec l’attaquant vedette Sam Kerr de retour dans la formation de départ.

L’Angleterre et l’Espagne, championnes d’Europe, se rencontrent dimanche en finale à Sydney.

La Suède a dominé pendant la majeure partie du match, restant compacte et organisée.

La gardienne Zecira Musovic a gardé une autre feuille blanche, bloquant la frappe du pied droit inclinée de Kerr dans le temps d’arrêt de la première mi-temps et arrêtant à nouveau le tir de Clare Polkinghorne juste devant à la 70e.

Kerr a raté toute la phase de groupes après s’être blessée au mollet gauche à la veille du tournoi. Elle a commencé samedi dans une formation australienne inchangée après la défaite 3-1 en demi-finale de mercredi contre l’Angleterre.

Kerr s’est blessée à la jambe droite lors d’un tacle à la 75e minute et a quitté le terrain en boitant pour un traitement rapide, mais est revenue pour continuer à jouer.

Une défaite 2-1 contre l’Espagne à Auckland a envoyé la Suède en territoire familier. Les Suédois, deuxièmes en 2003, ont battu l’Allemagne en 1991, la France en 2011 et l’Angleterre il y a quatre ans lors de leurs précédents matchs pour la médaille de bronze.

(Avec les entrées du point d’accès)