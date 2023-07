Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 : fusillade à Auckland avant le lever de rideau entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 devrait débuter le 20 juillet, mais avant la pièce maîtresse féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, il y a eu un événement catastrophique dans la capitale kiwi d’Auckland.

Au moins deux personnes et un assaillant armé ont été tués et six autres blessés dans une fusillade dans la capitale, quelques heures seulement avant le lever de rideau entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège à Eden Park.

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a déclaré que la fusillade était l’œuvre d’un individu et a ajouté qu’il n’y avait aucune motivation politique ou idéologique apparente derrière cet horrible incident.

« De toute évidence, avec le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA ce soir, il y a beaucoup d’yeux rivés sur Auckland. Le gouvernement a parlé aux organisateurs de la FIFA ce matin et le tournoi se déroulera comme prévu », a déclaré Hipkins.

« Je tiens à réitérer qu’il n’y a pas de menace plus large pour la sécurité nationale. Cela semble être les actions d’un seul individu », a ajouté le Premier ministre.

NZ Football a confirmé que le contingent national était en sécurité après l’événement imprévu.

« Le football néo-zélandais est choqué par l’incident d’Auckland ce matin. Nous pouvons confirmer que toute l’équipe et le personnel de Football Ferns sont en sécurité. »

La fusillade s’est produite à proximité du logement de l’équipe norvégienne, qui a également confirmé qu’ils étaient en sécurité et que toute nouvelle instruction des autorités sera retenue avec la plus grande prudence et suivie.

« Au début, nous ne savions pas ce qui se passait, mais finalement il y a eu des mises à jour à la télévision et dans les médias locaux », a déclaré la skipper norvégienne Maren Mjelde.

« Nous nous sommes sentis en sécurité tout le temps. La FIFA a un bon système de sécurité à l’hôtel et nous avons notre propre agent de sécurité dans l’équipe », a-t-elle ajouté.

« Tout le monde semble calme et nous nous préparons normalement pour le match de ce soir. Ensuite, nous devrons peut-être nous adapter s’il y a des instructions des autorités », a déclaré le capitaine de 33 ans.

Les champions en titre des États-Unis, qui sont également basés à Auckland, ont déclaré : « Notre équipe de sécurité est en communication avec les autorités locales et nous suivons notre programme quotidien. »