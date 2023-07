Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 : Équipe Canada prête

Au milieu d’une banlieue tentaculaire de Melbourne, il y a un terrain de football rectangulaire appelé Olympic Park. Il a été construit pour les Jeux de 1956 et c’est aussi là que l’équipe canadienne a tenu des séances d’entraînement avant son match d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA.

Les premiers à arriver sur le terrain sont une poignée d’entraîneurs. Tout en installant l’équipement et en cartographiant les exercices, ils diffusent à haute voix de la musique pop à partir d’un système de son dissimulé.

Vient ensuite Bev Priestman, 37 ans, qui est l’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine de football depuis octobre 2020.

« Nous essayons de garder les choses fraîches », a déclaré Preistman. « Nous apprécions cela et nous sommes également très concentrés sur le processus. »

Une fois que Priestman est installé, les joueurs se dirigent vers le terrain et, ce faisant, ils ont l’air à l’aise et confiants.

« Je ne suis pas sûr que le monde entier nous voit là où nous devrions être vus, et c’est bien parce que c’est ce qui motive l’équipe. »

L’entraîneur-chef d’Équipe Canada, Bev Priestman, dirige l’une des dernières séances d’entraînement féminines avant d’affronter le Nigeria en ouverture. (Mélanie Nagy / CTV News)

Au total, 23 femmes représentent le Canada sur la scène mondiale de la FIFA. La liste est un mélange de vétérans, comme la capitaine Christine Sinclair, et de jeunes footballeurs, comme Olivia Smith, 18 ans.

« Ce que nous savons des Jeux olympiques, c’est que vous prenez un match et que vous progressez et que vous vous améliorez de plus en plus », a déclaré Priestman.

L’équipe a remporté l’or pour le Canada aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, mais avant cet événement, elle est actuellement classée septième au monde.

« Nous sommes vraiment excités de commencer et nous sommes prêts pour le début du tournoi », a déclaré le gardien partant, Kailen Sheridan.

Sheridan, qui a grandi à Whitby, en Ontario, affirme que les attentes des équipes sont élevées. Elle dit également que l’équipe est pleinement consciente que la concurrence est rude.

Ce sera la première Coupe du Monde Féminine de la FIFA à inclure 32 équipes, ce qui représente une augmentation substantielle du nombre de joueuses depuis le dernier tournoi en 2019, qui s’est déroulé en France.

« Nous voulons voir la croissance de notre sport et nous voulons voir cette compétitivité », a déclaré Sheridan lors de l’entraînement. « Nous aussi, en tant qu’équipe, voulons aller jusqu’au bout. »

La gardienne partante Kailen Sheridan, qui a grandi à Whitby, en Ontario, s’adresse aux médias après l’entraînement à Melbourne. (Mélanie Nagy / CTV News)

Alors que les femmes sont les championnes olympiques en titre, elles n’ont pas encore remporté de Coupe du monde. Leur meilleur placement à ce jour remonte à 2003, lorsqu’ils ont terminé quatrièmes sur 16 équipes.

« Nous avons toujours sous-performé à la Coupe du monde, mais nous savons de quoi nous sommes capables et nous savons quels sont nos objectifs », a déclaré la milieu de terrain Sophie Schmidt.

Lorsque le tournoi débutera, le Canada sera dans le groupe B, qui comprend également l’Australie, l’Irlande et le Nigéria, l’équipe contre laquelle ils joueront en premier.

« Je pense que cette équipe fait un excellent travail en restant présente dans l’instant », a déclaré Schmidt, « Nous devons également faire le travail dès le premier jour pour nous préparer au succès. »

La milieu de terrain Sophie Schmidt prend une pause de l’entraînement pour discuter des attentes de son équipe avant leur premier match de Coupe du monde. (Mélanie Nagy / CTV News)