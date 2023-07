Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 : Amanda Ilhestadt se montre à nouveau à la hauteur alors que la Suède bat l’Italie 5-0

La Suède s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 alors qu’elle battait une équipe italienne déboussolée 5-0.

Les outsiders italiens ont commencé le match sur une note très surprenante et positive alors que les Azzure maintenaient le ballon et menaçaient l’équipe suédoise de quatre tentatives au but dans les dix premières minutes du match.

Mais suite à la modification de l’entraîneur suédois Gerhardsson pour passer à une pression élevée, la qualité des Suédois a brillé plus que quiconque, alors que l’élan a complètement changé avec la Suède forçant l’Italie à commettre une erreur après l’autre.

La présence physique imposante de la Suède sur les Italiens était pleinement visible alors qu’ils trouvaient le fond des filets à trois reprises en l’espace de sept minutes avant la fin de la première mi-temps, pour s’assurer une avance de 3-0.

La gagnante du match Amanda Ilestadt dominait la défense italienne, alors qu’elle inscrivait deux buts sensationnels sur des centres immaculés placés par Andersson alors qu’elle s’élevait au-dessus de tout pour mener à nouveau la Suède à la victoire.

Avec son doublé, Ilestadt est désormais à égalité avec le Brésilien Ary Borges sur trois buts chacun, car les deux sont actuellement en lice pour le Golden Boot.

Une Italie découragée n’avait pas de réplique face à la haute presse menaçante de la Suède et a eu du mal à maintenir toute forme de possession ou à constituer une menace en seconde période également.

Une vague de remplacements a suivi l’Italie en vain car elle a été complètement surclassée par la Suède, numéro 3 mondiale.

Et la nuit magique de la Suède a été couronnée par un poignard dans le cœur des Azzure sur une simple contre-attaque qui a conduit à une finition calme de la remplaçante Rebecka Blomqvist à la 95e minute.

Avec cette victoire, la Suède assure désormais sa place dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine et poursuit également sa séquence d’invincibilité face à des équipes non américaines en Coupe du monde depuis 1999.