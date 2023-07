Coupe du monde féminine : c’est quoi Welcome to Country ?

Le 2023 Coupe du Monde Féminine de la FIFA a été un tournoi de premières. Avec deux hôtes de deux fédérations, les choses ont été faites un peu différemment. Et cela s’est étendu à la façon dont le tournoi s’est imposé et aux efforts concertés des pays hôtes, de leurs fédérations et de la FIFA, pour célébrer les Premières Nations et la culture maorie.

Tout d’abord, un petit cours d’histoire. Les peuples des Premières Nations sont les peuples autochtones d’Australie. Avec plus de 250 groupes linguistiques répartis à travers le pays, les Australiens autochtones possèdent la plus ancienne culture vivante continue au monde datant de plus de 60 000 ans.

Loin d’être un groupe homogène, les différentes tribus et nations ont leurs propres langues et coutumes. Les noms de villes et villages utilisés en Australie aujourd’hui sont un produit de la colonisation, mais chaque ville a aussi un nom traditionnel.

C’est une histoire similaire de l’autre côté de la mer de Tasman.

Les Maoris vivent sur la terre néo-zélandaise depuis plus de 1 000 ans, avec une culture, une langue et plus de 100 moi, ou tribus. En Nouvelle-Zélande, il y a eu un effort beaucoup plus concerté pour intégrer la langue et les coutumes maories dans la vie quotidienne. La Nouvelle-Zélande moderne est souvent appelée Aotearoa, qui se traduit par « pays du long nuage blanc ».

La Nouvelle-Zélande, les Football Ferns, joueront le match d’ouverture de la Coupe du monde à Tāmaki Makaurau/Auckland, tandis que les Matildas accueilleront leur match d’ouverture au Stadium Australia, qui se trouve sur les terres de Wangal.

VILLES HÔTES DE LA COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA Auckland Tamaki Makaurau Sidney Gadigal et Wangal Dunedin Ōtepoti Melbourne Naarm Wellington Te Whanganui-a-Tara Hamilton Kirikiriroa Brisbane Meaanjin Perth Boorloo Adélaïde Tarntanya

L’inclusion des Premières nations et de la culture maorie ne s’est pas limitée aux noms de villes. Le design et l’art indigènes et maoris sont présents dans le logo et l’image de marque visuelle plus large de la Coupe du monde.

Le drapeau australien, le drapeau aborigène et le drapeau des insulaires du détroit de Torres flotteront à chaque match disputé en Australie, tandis que le drapeau néo-zélandais et Tino Rangatiratanga, le drapeau maori, sera présent à chaque match en Nouvelle-Zélande. Cela survient après qu’une demande des fédérations des pays hôtes a été approuvée par la FIFA au début du mois.

Les équipes voyageant en Australie et en Nouvelle-Zélande ont pour la plupart embrassé les propriétaires traditionnels et tangata quandua, peuple de la terre, dans les deux pays. Des vidéos de cérémonies traditionnelles et de bienvenues dans le pays ont été diffusées sur les réseaux sociaux d’équipes telles que la République d’Irlande, le Nigeria, l’Angleterre et l’Australie.

Bienvenue dans Country, c’est exactement comme ça. Interprété uniquement par les propriétaires traditionnels de la terre spécifique sur laquelle vous vous trouvez, ils vous accueillent, pour montrer le même respect qu’ils espèrent recevoir en retour, et accorder à votre être spirituel un passage sûr et une protection sur la terre. C’est un acte de respect généreux et authentique. Un accueil au pays diffère d’une reconnaissance du pays : ce dernier peut être prononcé par n’importe qui, mais un accueil au pays ne peut être effectué que par les propriétaires traditionnels de la terre.

En Nouvelle-Zélande, un Pōwhiriune cérémonie d’accueil maori qui consiste à whaikōrero (un discours formel), waiata (chant) et kai (nourriture) est effectuée. La cérémonie est dirigée par des membres de la section locale moi ou hapou (sous-tribu), et les intentions des visiteurs sont testées pour prouver que le respect sera démontré.

Les sept nations basées à Auckland pour la phase de groupes — Norvège, Philippines, États-Unis, Vietnam, Portugal, Italie et Argentine — ont toutes participé à une Pōwhiri avant le début de leur voyage en Coupe du monde féminine, mais les accueils n’ont pas été sans controverse. L’Espagne et les Pays-Bas ont fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir publié des clips sur les réseaux sociaux montrant des joueurs se moquant de la haka, une danse de guerre traditionnelle ou un défi utilisé avant les événements sportifs pour montrer la force et l’unité de l’équipe néo-zélandaise. Les Pays-Bas ont affirmé qu’aucune mention n’avait été faite de la haka dans leur clip qui a été retiré, malgré le sous-titrage montrant le mot haka clairement dit, mais l’Espagne s’est excusée pour sa vidéo et les joueurs ont depuis parlé avec la tribu Rangitane lors d’une cérémonie de bienvenue traditionnelle.