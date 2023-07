Coupe du monde féminine : Australie Les femmes appellent la FIFA à propos des prix en argent avec des chiffres représentant le quart de ceux des hommes | Nouvelles du football

L’équipe féminine australienne a appelé la FIFA pour avoir offert un quart des prix de la Coupe du monde féminine lors du tournoi masculin de l’année dernière au Qatar.

Le prize pool global des Matildas lors de leur tournoi à domicile est de 84 millions de livres sterling, contre plus de 300 millions de livres sterling pour les hommes australiens l’hiver dernier.

La FIFA a déclaré qu’elle s’efforçait d’obtenir des prix égaux d’ici la prochaine itération de la Coupe du monde masculine et féminine en 2026 et 2027 respectivement.

Mais dans une déclaration vidéo mettant en vedette un certain nombre de joueurs, publiée par l’intermédiaire de la PFA australienne, l’équipe a critiqué à la fois l’inégalité des salaires et le fait que bon nombre de leurs équipes rivales négocient collectivement pour améliorer leurs droits.

Clare Wheeler, qui joue également pour Everton dans la WSL, a déclaré : « 736 footballeurs ont l’honneur de représenter leur pays sur la plus grande scène de ce tournoi. »

« Pourtant, beaucoup se voient toujours refuser le droit fondamental de s’organiser et de négocier collectivement », a ajouté Clare Hunt, de Western Sydney Wanderers.

Avant la Coupe du monde féminine 2023, l’équipe australienne a critiqué la disparité entre les sexes dans les prix en argent et a appelé la FIFA à s’engager à le rendre égal à celui des hommes.



Les joueurs ont souligné certaines des concessions qu’ils avaient précédemment remportées, de la conclusion d’un accord pour faire nettoyer leur linge à la négociation et plus tard à l’amélioration de leurs premiers contrats centraux.

« La négociation collective nous a permis de nous assurer que nous obtenons désormais les mêmes conditions que les Socceroos, à une exception près : la FIFA n’offrira toujours aux femmes qu’un quart du prix en argent qu’aux hommes pour la même réalisation », a ajouté le milieu de terrain de Brann, Tameka Yallop.

PDG de Football Australia: la marque Power of Matildas ne fait que croître

Le PDG de Football Australia, James Johnson, s’adressant à Sky Sports Nouvellesa soutenu les Matildas dans leur poursuite de la parité salariale et a déclaré que l’équipe nationale féminine avait déjà inspiré plus de femmes et de jeunes dans le football.

« Il y a un accord sur l’égalité de rémunération ici en Australie, mon conseil d’administration compte autant de femmes que d’hommes, nous nous concentrons spécifiquement sur la croissance du nombre de participants, nous voyons le pouvoir de la marque Matildas vraiment grandir », dit Johnson.

« Avec certains des problèmes du tournoi, nous avons eu le problème des drapeaux indigènes à travers la ligne, ce qui pour notre équipe dans notre pays est vraiment important de voir les drapeaux australiens et indigènes accrochés ensemble dans les stades lorsque nous donnons le coup d’envoi. »