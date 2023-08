Coupe du monde féminine Australie Canada – tout s’est bien passé pour Matildas, qui démarre rapidement

L’Australie a fait irruption dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA lundi après avoir battu le Canada, championne olympique en titre, 4-0, les éliminant du tournoi.

Se lançant vers l’avant avec une précision chirurgicale alors qu’ils contraient une tentative de contre canadienne à la neuvième minute, Mackenzie Arnold, Caitlin Foord et Steph Catley se sont combinés sur le flanc gauche avant que ce dernier n’envoie un centre qui est tombé pour Hayley Raso à renvoyer à la maison.

Après que Mary Fowler ait été refusée par VAR, Raso a attrapé son attelle lorsqu’elle a tourné dans un coin juste avant la mi-temps pour assurer un tampon vital.

Fowler, peut-être dans son meilleur match avec un maillot Matildas, a ensuite inscrit son but après la mi-temps lorsque Foord l’a trouvée dans la surface à la 58e minute.

Mettant la cerise sur le sundae, Catley a obtenu un but mérité sur place dans le temps additionnel – sa célébration ravissante et celle des Matildas égalée en énergie par un Melbourne Rectangular Stadium (MRS) plein à craquer.

Réaction rapide

1. Les hauts et les bas

Il y a quatre ans, c’est le Miracle de Montpellier et un message provocateur à « sucer celui-là » qui a ramené une campagne de Coupe du monde Matildas du bord d’un abîme, un moment où les femmes australiennes ont affronté l’oubli (du football) et se sont levées pour rencontrer ça de front.

Qui sait si le match de lundi soir mérite un surnom similaire à cette célèbre victoire contre le Brésil – en utilisant à nouveau le miracle, même si l’allitération fonctionne avec Melbourne, semble un peu banale et qu’un retour furieux n’était pas nécessaire cette fois – mais l’émotionnel la libération qui était évidente autour de MRS alors que les Matildas ont battu le Canada et assuré leur progression vers les huitièmes de finale était révélatrice.

Lorsque l’arbitre Stéphanie Frappart est sortie de l’examen du premier match de Raso pour déclarer que, oui, c’était un but, le stade a explosé dans une joyeuse marée de bruit et de membres agités.

À la suite du second potentiel de Fowler, les caméras se sont installées sur un fan dans le bonnet d’un Matildas sanglotant dans les bras de la personne à sa gauche, incapable de supprimer la pure (éphémère) joie.

Lorsque Raso a marqué son deuxième but et s’est précipité vers le drapeau du coin, un homme assis au premier rang – vêtu d’une tenue de chef vert et or – a eu du mal à déployer sa bannière sous le poids de tout cela.

Pour ceux qui sont sur le terrain, la réaction au penalty de Catley a tout dit. Bien que le but ne soit en fait rien de plus qu’une façade dans le grand schéma des choses, le rugissement de la défenseuse alors qu’elle sprintait loin de l’endroit et dans une énorme étreinte de groupe parlait de la charge que les joueurs portaient sur leurs épaules et de l’euphorie et fierté qu’ils ressentaient en tant que groupe.

Au moment où le coup de sifflet à plein temps a retenti et que le résultat a été confirmé, c’était presque comme si la nation entière, après avoir passé les quatre derniers jours à parcourir tous les scénarios apocalyptiques dans sa tête et à essayer de se préparer spirituellement à une réalité dans laquelle l’Australie écrasé hors d’une Coupe du monde à domicile, pourrait expirer collectivement.

Oui, les attentes et l’énigme de Sam Kerr recommenceront à se faire sentir dans les jours à venir, ainsi que ce que signifierait une sortie en huitièmes de finale.

Mais pour une nuit, au moins, tout s’est bien passé. Tout était bon. Les Matilda étaient bonnes. A quel point est ce bien.

2. Démarrage rapide

L’Australie allait toujours commencer fort. Sortir des blocs pleins d’énergie et d’intention est l’une des caractéristiques du jeu de cette équipe sous Gustavsson, après tout. Mais quand vous avez ajouté à cela les enjeux associés au concours et la mentalité de siège « nous contre le monde » qui fait apparemment ressortir le meilleur de chaque côté australien et la motivation (et l’inspiration) supplémentaire de presque l’intégralité d’un MRS rempli à ras bord dans le dos, les Matilda n’allaient jamais sortir de ce tunnel crachant du feu.

Compte tenu des difficultés qui avaient été démontrées contre les blocs défensifs bien organisés de l’Irlande et du Nigeria, capitaliser sur cette énergie précoce était crucial. Ayant besoin de forcer le problème et d’obtenir une victoire pour sortir du groupe, les Australiens allaient effectivement jouer avec la plus grande force du Canada à chaque instant qui passait sans but; L’équipe de Bev Preistman, n’ayant besoin que d’un match nul pour progresser, capable de s’asseoir, d’absorber la pression et de saisir tous les moments de faiblesse à l’autre bout – le même modèle qui leur avait offert l’or à Tokyo 2020.

Le premier match de la neuvième minute a donc complètement bouleversé le match. En contrecarrant la tentative de contre-attaque de leur adversaire — en les prenant hors de leur forme défensive — Catley, Foord et Raso ont condamné le Canada à la troisième place du groupe en un instant et, ce faisant, les ont soudainement forcés à prendre une position où ils devaient prendre le jeu sur. Lorsque Raso a de nouveau frappé juste avant la mi-temps, la pression n’a fait que se multiplier et les champions olympiques en titre se sont rapidement révélés incapables de trouver une réponse.

Mais le Canada a apparemment commencé à rétrécir à chaque coup porté. Priestman a changé presque la moitié de son équipe à la mi-temps quand elle a fait quatre changements, cherchant le même genre de revirement qui avait accompagné le remaniement qu’elle avait fait à la pause du match contre l’Irlande, mais à toutes fins utiles, il est apparu comme bien que la tête de son équipe ait déjà quitté MRS et se soit rendue à l’aéroport avant le début de la seconde mi-temps.

Le plus frappant à propos du troisième but des Matildas n’était pas le lien entre Catley et Foord, ou Fowler obtenant son moment sur la plus grande scène du monde, mais à quel point tout cela semblait facile contre ce qui était censé être l’une des meilleures défenses du monde.

À la fin du match, les Matildas n’avaient eu besoin de contrôler le ballon sans opposition que pendant 3% du match, contre 48% pour les Canadiens, et plus du quart de leur temps passé avec le ballon avait été consacré à la transition offensive après émergeant d’un bloc intermédiaire.

D’une certaine manière, le match était presque terminé dès que la première frappe de Raso a touché le filet.

3. Une tête de groupe cruciale

Grâce au match nul 0-0 du Nigéria contre l’Irlande lors du coup d’envoi simultané à Brisbane, la victoire de l’Australie a non seulement permis à l’Australie de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais signifie également qu’elle le fera en tant que vainqueur du groupe B. En conséquence, elle sera probablement éviter une confrontation avec l’Angleterre en huitièmes de finale, en supposant que les champions d’Europe fassent le travail comme prévu contre la Chine et, à la place, fixent un rendez-vous avec les Danois ou les Chinois au Stadium Australia.

Alors que l’équipe de Gustavsson a enregistré une victoire sur une solide équipe Lionne lors d’un match amical avant la Coupe du monde, les chances dictent toujours que l’augmentation des chances que l’équipe de Sarina Wiegman puisse être contournée dans un match à élimination directe ne peut être qu’une bonne chose pour les espoirs de l’Australie de construisant leur élan alors qu’ils entrent dans le creuset du football à mort subite et à élimination directe.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Steph Catley, Australie: Non seulement la skipper remplaçante de l’Australie était plus forte que jamais dans la ligne de fond, mais sa livraison précise et sa volonté d’aller de l’avant se sont révélées cruciales dans les deuxième et troisième buts de l’Australie.

Hayley Raso, Australie : Les « Ribbons » n’avaient pas vraiment eu beaucoup d’impact lors des deux premiers matchs de l’Australie, leur descente vers une approche croisée et inshallah ne jouant pas vraiment dans les forces de l’ailier. Son attelle cette fois-ci a assuré que cela ne se reproduirait plus.

Mary Fowler, Australie : A obtenu un but bien mérité en seconde période alors qu’elle s’est avancée pour combler le vide en forme de Sam Kerr dans l’attaque des Matildas avec un tel aplomb que la star de Chelsea n’a même jamais eu besoin de penser à risquer son mollet.

Environ 27 000 fans dans les tribunes, Australie : Il y avait 27 706 personnes dans les tribunes du MRS et on avait l’impression que presque toutes applaudissaient l’Australie. Les Canadiens avaient parlé de ne pas se laisser ébranler pendant l’entame du match mais, en observant tout cela, il est difficile de dire que la foule n’a pas joué un rôle.

PIRE

Christine Sinclair, Canada : Sinclair est une légende vivante. Une icône non seulement du football canadien, mais du football mondial. Cependant, le joueur de 40 ans a été inefficace tout au long de la première mi-temps et traîné à la mi-temps.

Milieu de terrain du Canada : Sophia Schmidt, qui a été lancée comme remplaçante à la mi-temps, avait parlé de l’importance de gagner la bataille du milieu de terrain. Cependant, au moment du match, le milieu de terrain canadien a eu du mal à avoir un impact.

Ce que les managers, les joueurs ont dit

Faits saillants et moments marquants

L’Australie est soudainement devenue le principal partisan mondial de la critique vidéo après avoir déterminé que Catley était de la partie dans la préparation de l’ouverture de Raso.

L’Australie est soudainement devenue le principal critique mondial de la critique vidéo après avoir déterminé que Carpenter « fait une action évidente qui a clairement un impact sur la capacité d’un adversaire à jouer le ballon » pendant la préparation de la seconde refusée de Fowler.

VAR, cependant, ne pouvait rien faire contre le deuxième de Raso.

Après avoir été précédemment refusée, Fowler a finalement obtenu son objectif de tuer les choses.

Catley a ensuite ajouté la touche finale à partir de là.

Statistiques clés

Suivant

Australie: Les Matildas vont maintenant retourner à leur base d’entraînement à Brisbane pour se préparer à un affrontement avec le deuxième du groupe D au Stadium Australia en huitièmes de finale.

Canada: Le Canada rentre à la maison, les champions olympiques en titre terminant troisièmes du groupe B et éliminés de la Coupe du monde.