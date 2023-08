Coupe du monde féminine 2023 : une Angleterre résiliente organise une demi-finale en Australie

L’Angleterre a réservé sa place dans le dernier carré de la Coupe du monde féminine avec une victoire 2-1 en quart de finale contre la Colombie à Sydney.

Les Lionesses de Sarina Wiegman étaient à la traîne après 44 minutes au Stadium Australia, alors que le centre raté de Leicy Santos passait au-dessus de la gardienne Mary Earps pour envoyer la Colombie – l’équipe la moins bien classée du tournoi – dans le ravissement.

Mais Lauren Hemp est venue à la rescousse de l’Angleterre en écrasant l’égalisation en profondeur dans le temps d’arrêt de la première mi-temps après une bousculade chaotique dans la bouche de but dans laquelle la gardienne colombienne Catalina Perez a perdu un ballon perdu qu’elle avait l’air de contrôler.

La Colombie a continué à causer à l’Angleterre sa juste part de problèmes après la pause, mais la superbe frappe d’Alessia Russo peu après l’heure de jeu a assuré le passage des Lionnes aux demi-finales pour la troisième Coupe du monde consécutive.

Alessia Russo marque le but vainqueur de l’Angleterre (Crédit image : Catherine Ivill/Getty Images)

S’exprimant à plein temps, Russo a évoqué un autre test difficile passé par l’Angleterre. Elle a dit ITV Sport:

« Nous faisions [have to dig deep], absolument, et je pense que nous avons dû creuser profondément dès le premier match. Et c’est comme ça; ils ont tellement de joueurs talentueux qui peuvent vous causer des problèmes en une seconde, mais je pense que notre ligne arrière a été brillante ce soir. »

Son coéquipier Hemp a ajouté: « Je suis absolument épuisé en ce moment – la plupart de l’équipe le sont, pour être honnête – mais nous avons réalisé une excellente performance, et je pense que vous avez vu la résilience de l’équipe juste là. Je suis tellement fier de cette équipe. »

L’Angleterre affrontera l’Australie, co-organisateur, mercredi 16 août, dans le but d’atteindre sa toute première finale de Coupe du monde.

