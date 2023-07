Coupe du monde féminine 2023 : tout ce qu’il faut savoir sur le tournoi | Nouvelles du monde

La toute première Coupe du monde féminine co-organisée doit débuter jeudi en Australie et en Nouvelle-Zélande.

C’est la première à présenter 32 équipes et comprend les Lionnes d’Angleterre et les champions en titre, les États-Unis, qui cherchent à devenir la première équipe de l’histoire de la compétition à remporter le tournoi trois fois de suite.

Des rencontres aux joueurs et à leurs équipes, voici tout ce que vous devez savoir sur le tournoi.

Le tournoi débute jeudi avec la finale qui aura lieu le 20 août 20 à Sydney au stade Accor. Il y a neuf villes hôtes, cinq en Australie et quatre en Nouvelle-Zélande.

Les 32 équipes ont été réparties en quatre pots sur la base du classement mondial féminin de la FIFA au 13 octobre.

Le premier pot contenait les deux co-organisateurs, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que les six équipes les mieux classées, dont l’Angleterre et les États-Unis, champions en titre, tandis que la République d’Irlande était dans le troisième pot.

À l’exception de l’UEFA, les équipes d’une même confédération ne pouvaient pas être tirées au sort dans le même groupe.

Matchs des Lionnes et matchs de la phase de groupes

La phase de groupes se déroulera sur une période de deux semaines et commencera le 20 juillet avec un match du groupe A entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège à 8h00, puis un match du groupe B entre l’Australie et la République d’Irlande à 11h00.

Les Lionnes donneront le coup d’envoi de leur premier match samedi, voici une liste complète de leurs matchs en phase de groupes :

• 22 juillet – Angleterre vs Haïti à 10h30

• 28 juillet – Angleterre vs Danemark à 9h30

• 1er août – Angleterre vs Chine à 12h

La République d’Irlande disputera également des matches le : 26 juillet contre le Canada à 13h et le Nigeria le 31 juillet à 11h. Entre-temps, les États-Unis joueront leur premier match le 22 juillet contre le Vietnam.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:17

Les Lionnes se préparent pour la Coupe du monde



Les équipes à surveiller

Les États-Unis sont sans aucun doute l’une des équipes à surveiller dans ce tournoi en tant que champions en titre consécutifs.

L’Angleterre participe également au tournoi en tant que l’un des favoris et les attentes sont élevées avec le triomphe des Championnats d’Europe de l’été dernier à domicile, ce qui représente la première victoire du pays dans un tournoi majeur depuis la Coupe du monde de 1966.

Parmi les autres équipes qui ont déjà gagné, citons : l’Allemagne (2003, 2007), le Japon (2011) et la Norvège (1995). L’Allemagne a également atteint la finale de l’Euro 2022 l’an dernier.

La Zambie et les Philippines font partie des pays qui font leurs débuts à la Coupe du monde féminine 2023.

Image:

Les Lionnes d’Angleterre ont remporté l’Euro féminin 2022 l’an dernier après avoir battu l’Allemagne





La composition des Lionnes

La manager des Lionnes, Sarina Wiegman, emmène 23 joueuses à la Coupe du monde, dont Lucy Bronze, Lauren James et Mary Earps, qui se sont rendues en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Beth Mead, qui a remporté le Golden Boot lors du triomphe de l’Euro 2022 l’an dernier, se remet d’une Blessure au LCA soutenue en novembre et manquera.

La capitaine Leah Williamson et la milieu de terrain Fran Kirby, qui sont blessées, font également partie de celles qui ne participeront pas au tournoi.

Vous pouvez trouver l’équipe complète ici.

En savoir plus:

Le Royaume-Uni appelle la FIFA et les diffuseurs à « trouver rapidement un accord » pour diffuser la Coupe du monde

Reste du programme

Après la phase de groupes, les huitièmes de finale suivis des quarts de finale, qui se dérouleront à Wellington, Auckland, Brisbane et Sydney, sont programmés les 11 et 12 août.

La première demi-finale se jouera ensuite le 15 août à Auckland, l’autre demi-finale se déroulera le 16 août au stade Accor de Sydney, qui accueillera ensuite la finale le 20 août.

Un barrage pour la troisième place se jouera la veille de la finale, le 19 août à Brisbane.