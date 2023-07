Coupe du monde féminine 2023 : qui sont les présentateurs, experts et commentateurs d’ITV ?

Pendant la Coupe du monde féminine 2023, ITV partagera à nouveau les tâches de diffusion britanniques avec la BBC.

Le premier match de la Coupe du monde féminine 2023 diffusé sur ITV sera co-hôte de l’Australie contre la République d’Irlande le jeudi 20 juillet, le match d’ouverture de l’Angleterre contre Haïti deux jours plus tard étant également diffusé par ITV.

Laura Woods est la principale présentatrice de football d’ITV pour le tournoi, assumant le rôle après des passages réussis chez Sky Sports, DAZN et TalkSport. D’anciens joueurs tels que Eni Aluko, Karen Carney et Jill Scott la rejoindront dans le studio, tandis que la patronne de Chelsea Emma Hayes et la star anglaise blessée Fran Kirby offriront également leur point de vue d’expert.

Sam Matterface est le commentateur principal du diffuseur, mais nous entendrons également Pien Meulensteen, Tom Gayle et Seb Hutchinson dans le portique.

Ainsi, lorsque vous regarderez la Coupe du monde cet été, voici qui sera sur vos écrans :

Présentateurs de la Coupe du monde d’ITV

Laura Bois

(Crédit image : Getty Images)

Laura Woods est un visage familier des téléspectateurs d’ITV Sport et de Sky Sports, et elle a récemment quitté son rôle de présentatrice à TalkSport pour devenir le visage principal de TNT Sports – qui est la chaîne renommée de BT Sport.

Fan d’Arsenal, Woods a quitté Sky en 2022 pour travailler pour DAZN dans le cadre de leur couverture de la boxe et de la Ligue des champions féminine, entre autres. Elle a également présenté à la Coupe du monde masculine au Qatar.

Seema Jaswal

(Crédit image : Getty Images)

Seema Jaswal revient à ITV après avoir présenté lors du tournoi masculin en 2018 et 2022. Elle anime également la couverture mondiale de la Premier League pour Premier League Productions, qui comprend des émissions phares. Démarrer et Fan zone – et est l’un des présentateurs de la couverture de la Ligue des champions par BT Sport.

Michelle Owen

(Crédit image : Getty Images)

Michelle Owen est immédiatement reconnaissable par les supporters de l’EFL, qui la verront régulièrement présenter la couverture par Sky Sports du championnat, de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Owen a également couvert la Coupe du monde masculine au Qatar pour ITV et revient au diffuseur pour le tournoi féminin.

Les experts de la Coupe du monde d’ITV

Eni Aluko

(Crédit image : Getty Images)

Eni Aluko est la directrice sportive de l’équipe féminine d’Angel City aux États-Unis. Elle a participé à trois Coupes du monde pour l’Angleterre, aux Jeux olympiques de 2012 pour la Grande-Bretagne et a remporté plus de 100 sélections – elle a également représenté Chelsea et la Juventus au niveau des clubs.

Aluko a fait du travail d’expert pour BT Sport, Amazon Prime et Channel 4 depuis qu’il a pris sa retraite. Elle est également un visage familier de la couverture du football féminin sur ITV et a également travaillé pour le diffuseur lors du tournoi masculin au Qatar.

Jill Scott

(Crédit image : Getty Images)

Jill Scott a pris sa retraite du football après avoir remporté l’Euro féminin 2022 avec l’Angleterre cet été à Wembley. Deuxième joueuse anglaise la plus capée de tous les temps, elle a joué pour Sunderland, Everton, Manchester City et Aston Villa au cours d’une carrière de 18 ans, au cours de laquelle elle a remporté quatre coupes FA et un trophée de la Super League féminine.

Elle a rejoint l’équipe ITV pour la Coupe du monde masculine après avoir remporté I’m A Celebrity, Get Me Out Of Here au début du tournoi, et restera avec eux pour la Coupe du monde féminine. Scott a également travaillé comme expert pour Channel 4.

Karen Carney

(Crédit image : Getty Images)

Karen Carney a remporté douze trophées au cours de sa carrière et a joué 144 fois pour son pays. Elle a été intronisée au Temple de la renommée du football anglais en 2021 et a été deux fois FA International Young Player of the Year, en 2005 et 2006.

En tant qu’experte, Carney a travaillé sur BT Sport, Sky Sports, Amazon Prime, BBC et, bien sûr, ITV lors de la Coupe du monde masculine 2022. Elle est actuellement le plus souvent vue sur la couverture de la WSL par Sky.

Emma Hayes

(Crédit image : Getty Images)

Emma Hayes est la manager de Chelsea depuis 2012, et pendant ce temps, elle a mené son équipe à six titres WSL et cinq FA Cups. Nommé meilleur entraîneur de football de la FIFA en 2021, Hayes a régulièrement travaillé comme expert sur les matchs masculins et féminins d’Angleterre pour ITV, ainsi que comme co-commentateur à l’occasion.

Fran Kirby

(Crédit image : Getty Images)

La perte de l’Angleterre est le gain d’ITV, Fran Kirby étant prête à travailler comme experte pour le diffuseur pendant la Coupe du monde féminine. Le milieu de terrain offensif de Chelsea aurait probablement fait partie de l’équipe de Sarina Wiegman, mais elle a dû être opérée pour un problème de genou persistant et a ensuite dû se retirer.

Faisant partie de l’équipe qui a débuté la finale de l’Euro 2022 contre l’Allemagne à Wembley, Kirby offrira de nombreuses informations sur les matchs en tant qu’expert.

Lucy Ward

(Crédit image : Getty Images)

Lucy Ward est co-commentatrice pour des diffuseurs tels que BT Sport, BBC, Talksport, Channel 4 et Sky travaillant sur le football féminin et masculin depuis 2007. Elle a travaillé sur les Coupes du monde et les Jeux olympiques tout au long de cette période, plus récemment pour Amazon Prime et BT. Sport sur les matchs de Premier League.

Ward a également connu une carrière de joueur réussie, représentant Leeds United et Doncaster Rovers Belles de 1996 à 2009.

Siobhan Chamberlain

(Crédit image : Getty Images)

Chamberlain est un gardien de but à la retraite devenu diffuseur qui travaille principalement pour la chaîne interne de Manchester United MUTV, ainsi que pour Sky Sports sur la couverture WSL. Elle a joué 50 fois pour l’Angleterre au cours de sa carrière et a été sélectionnée pour trois équipes de Coupe du monde.

Emma Byrne

(Crédit image : Getty Images)

L’une des joueuses les plus influentes de la République d’Irlande au cours de sa carrière, Byrne a disputé 134 matchs internationaux avant sa retraite en 2017. Elle a passé 17 ans avec Arsenal, remportant tous les trophées possibles en tant que gardienne de but. Byrne gardera un œil attentif sur les progrès de sa nation lors du tournoi, n’ayant jamais eu l’occasion de participer elle-même à une Coupe du monde.

Vicky Losada

(Crédit image : Getty Images)

Losada est une footballeuse espagnole accomplie qui joue actuellement pour la Roma, mais qui a également tourné pour Barcelone (deux fois), Arsenal, Manchester City et Western New York au cours de sa carrière. La joueuse de 32 ans a joué pour son pays lors des deux dernières Coupes du monde et 65 fois au total, mais se rend en Australie et en Nouvelle-Zélande en tant qu’expert pour ITV plutôt qu’en tant que joueuse.

Jen Beattie

(Crédit image : Getty Images)

Jen Beattie est une footballeuse professionnelle actuelle qui joue pour Arsenal en tant que défenseure, et elle agira en tant qu’experte lors d’un tournoi international pour la première fois à la Coupe du monde féminine.

Toujours âgée de 32 ans seulement, Beattie a joué 143 fois pour l’Écosse entre 2008 et 2022, mais a annoncé sa retraite de la formation nationale au début de l’année lorsqu’il a été confirmé que l’Écosse ne se qualifierait pas pour le tournoi Down Under.

Seb Hutchinson

Seb Hutchinson est un commentateur le plus souvent entendu sur la couverture de Sky Sports Premier League. Il faisait également partie de l’équipe de commentateurs d’ITV pour l’Euro 2020 masculin et la Coupe du monde.

Sam Matterface

(Crédit image : PA Images)

Sam Matterface est le commentateur principal d’ITV et est devenu le principal commentateur des matchs d’Angleterre en 2020. Il a déjà travaillé sur TalkSport et a été présentateur de Sky Sports News pendant trois ans.

Pien Meulensteen

Pien Meulensteen est commentateur, journaliste et présentateur pour Sky Sports, DAZN et CBS, et est régulièrement entendu exprimer des matchs sur le programme phare de la BBC. Match du jour. Elle passe à ITV pour la Coupe du monde, bien qu’elle ait travaillé pour la BBC lors du tournoi masculin à la fin de l’année dernière.

Meulensteen est la fille de l’ancien directeur de Fulham, René.

Tom Gayle

Tom Gayle a commenté les jeux pour Sky Sports, BBC sur les deux Match du jour et BBC Radio 5 Live et les matchs masculins d’Angleterre à l’Euro et à la Coupe du monde pour ITV également. Il a également des intérêts en dehors du football, comme être l’annonceur du marathon de Londres.

Comment regarder la coupe du monde féminine

Regarder la Coupe du monde au Royaume-Uni est gratuit, à condition que vous ayez déjà une licence TV. Si vous êtes à l’extérieur du pays, nous avons un guide complet sur la façon de regarder les diffusions en direct de la Coupe du monde 2023 de n’importe où dans le monde.

Chaque match ITV de la Coupe du monde féminine

Journée 1

jeudi 20 juillet

Australie vs Irlande (11h BST – ITV)

vendredi 21 juillet

Philippines vs Suisse (6h BST – ITV)

samedi 22 juillet

Angleterre vs Haïti (10h30 BST – ITV)

dimanche 23 juillet

France vs Jamaïque (11h BST – ITV)

lundi 24 juillet

Italie vs Argentine (7h BST – ITV)

Allemagne vs Maroc (9h30 BST – ITV)

Brésil vs Panama (12h BST ITV)

Journée 2

mardi 25 juillet

Nouvelle-Zélande vs Philippines (6h30 BST – ITV)

Suisse vs Norvège (9h BST ITV)

mercredi 26 juillet

Japon vs Costa Rica (6h BST – ITV)

Canada vs Irlande (13h BST – ITV)

jeudi 27 juillet

Portugal vs Vietnam (8h30 BST – ITV)

vendredi 28 juillet

Argentine vs Afrique du Sud (1h BST – ITV)

Chine vs Haïti (12h BST – ITV)

samedi 29 juillet

Panama vs Jamaïque (13h30 BST – ITV)

dimanche 30 juillet

Allemagne vs Colombie (10h30 BST – ITV)

3e journée

lundi 31 juillet

Costa Rica vs Zambie (8h BST – ITV)

Japon vs Espagne (8h BST – ITV)

mardi 1er août

Vietnam vs Pays-Bas (8h BST – ITV)

Portugal vs États-Unis (8h BST – ITV)

Haïti vs Danemark (12h BST – ITV)

Chine vs Angleterre (12h BST – ITV)

mercredi 2 août

Jamaïque vs Brésil (11h BST – ITV)

Panama vs France (11h BST ITV)