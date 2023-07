Coupe du monde féminine 2023 : qui sont les présentateurs, experts et commentateurs de la BBC ?

Lors de la Coupe du monde féminine ce mois-ci, la BBC partagera à nouveau les tâches de diffusion britanniques avec ITV.

Le premier match de la Coupe du monde féminine 2023 diffusé sur la BBC sera le match d’ouverture, où la Nouvelle-Zélande, co-hôte, affrontera la Norvège le jeudi 20 juillet, le deuxième match de l’Angleterre contre le Danemark étant également diffusé par la BBC.

Gabby Logan est la principale présentatrice de football de la BBC pour le tournoi, dans la continuité du rôle qu’elle a joué lors de l’Euro féminin l’année dernière. D’anciens internationaux anglais tels qu’Alex Scott, Steph Houghton, Ellen White et Fara Williams la rejoindront dans le studio, tandis que le manager d’Arsenal, Jonas Eidevall, offrira également son expertise.

Robyn Cowen est la principale commentatrice du diffuseur, mais nous entendrons également Jonathan Pearce et Vicky Sparks dans le portique.

Ainsi, lorsque vous regarderez la Coupe du monde cet été, voici qui sera sur vos écrans :

PRÉSENTATEURS DE LA COUPE DU MONDE DE LA BBC

Gaby Logan

(Crédit image : Ben Booth/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Gabby Logan est une ancienne gymnaste devenue présentatrice de télévision et la fille de l’ancien footballeur et entraîneur international gallois Terry Yorath. Logan a présenté sur Sky Sports en 1996, passant à ITV en 1998 et plus tard à la BBC en 2007. Logan a présenté diverses émissions sportives sur le Beeb et a été le principal présentateur de l’Euro féminin 2022.

Reshmin Chowdhury

(Crédit image : Getty Images)

Reshmin Chowdhury est une animatrice expérimentée qui dirige actuellement la couverture en direct de la Premier League sur Talksport le samedi matin, et présente également pour Sky Sports sur la Super League féminine et le Women’s Football Show sur la BBC.

Chowdhury a également couvert les compétitions européennes sur BT Sport, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 et les Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 avec Eurosport et Discovery +, et présenté pour ITV à l’Euro 2020.

Alex Scott

(Crédit image : BBC One)

Alex Scott a joué 140 fois pour l’Angleterre, a représenté la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2012 et a remporté cinq titres dans le football anglais avec Arsenal. Lorsqu’elle a couvert la Coupe du Monde de la FIFA 2018 masculine, elle est devenue la première experte du football féminin à une Coupe du Monde pour la BBC et a depuis présenté Focus Footballcouverture du football féminin sur la BBC et des Jeux olympiques de 2020 aux côtés de Clare Balding.

En plus de présenter, Scott travaillera également comme expert pour certains jeux.

Les experts de la Coupe du monde de la BBC

Ellen White

(Crédit image : Thor Wegner/DeFodi Images via Getty Images)

Ellen White a pris sa retraite du football professionnel il y a moins de 12 mois, après avoir remporté l’Euro 2022 avec les Lionnes. Elle a commencé les six matchs du tournoi, marquant deux fois, et s’est retirée de l’équipe nationale avec 52 buts en 113 sélections – faisant d’elle la joueuse anglaise la plus performante de l’histoire. Depuis, elle a travaillé comme experte sur la couverture WSL.

Steph Houghton

(Crédit image : Getty Images)

Bien qu’elle joue toujours pour Manchester City, Houghton n’a pas joué pour l’Angleterre depuis 2021 – bien que des blessures suggèrent qu’elle pourrait être incluse pour la Coupe du monde 2023. Hélas, elle n’a pas été sélectionnée, mais la BBC l’a recrutée pour travailler comme experte du tournoi. Elle a joué 121 fois pour son pays au cours de sa carrière, dont une grande partie en tant que capitaine.

Fara Williams

(Crédit image : Getty Images)

Avec 172 sélections à son actif, Williams a joué le plus de matchs pour l’Angleterre dans l’histoire. Depuis sa retraite en 2021, elle a fréquemment travaillé dans les médias, avec des apparitions régulières sur Sky Sports pour leur couverture WSL, ainsi que pour la BBC lors des matchs féminins en Angleterre.

Rachel Brown-Finnis

(Crédit image : Getty Images)

Rachel Brown-Finnis est une ancienne gardienne de but qui a joué 82 fois pour l’Angleterre entre 1997 et 2013. Elle travaille maintenant pour le projet communautaire d’Everton, ainsi qu’un expert pour BBC’s Football Focus, BBC’S Women’s Football Show et à plusieurs tournois en tant qu’expert et co-commentateur. Elle continuera les deux rôles pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Anita Asanté

(Crédit image : Getty Images)

Anita Asante est l’actuelle manager du Bristol City WFC et a obtenu une promotion du championnat féminin lors de sa première saison en charge. La joueuse de 38 ans a pris sa retraite du football l’année dernière après avoir disputé 71 matches avec l’Angleterre au cours de sa carrière.

Karen Bardsley

(Crédit image : Getty Images)

Karen Bardsley a remporté 82 sélections dans les buts pour l’Angleterre et a remporté des trophées majeurs avec Manchester City. Elle a pris sa retraite en 2022 après une longue blessure. Elle a travaillé à la Coupe du monde 2022 en tant que co-commentatrice, ce qu’elle fera en plus d’être experte pour le tournoi Down Under.

Laura Georges

(Crédit image : Valeriano Di Domenico/FIFA via Getty Images)

Laura Georges est la secrétaire générale de la Fédération française de football, après avoir remporté 188 sélections pour son pays en 17 ans de carrière. Georges a joué pour Lyon, le PSG et le Bayern Munich au cours de sa carrière, remportant la Division 1 féminine à six reprises avec Lyon, ainsi que la Ligue des champions féminine à deux reprises. Elle est apparue comme experte lors de l’Euro féminin 2022 et de la Coupe du monde masculine 2022.

Jonas Eideval

(Crédit image : Getty Images)

Eidevall est l’actuel manager de l’équipe WSL Arsenal. Alors que le Suédois commencera bientôt les préparatifs de la nouvelle campagne nationale, il est sur le point d’offrir ses services à la BBC pour le tournoi – tout comme il l’a fait lors de l’Euro 2022 l’été dernier.

Scott Booth

(Crédit image : Getty Images)

Scott Booth gère actuellement Lewes dans le championnat féminin et a récemment aidé le club à atteindre les demi-finales de la FA Cup. Ancien professionnel lui-même, Booth a joué pour le Borussia Dortmund, Aberdeen et Twente au cours de sa carrière, avant de se lancer dans l’entraînement.

Après avoir pris sa retraite du football, Booth a commencé une carrière dans la radiodiffusion. Il a travaillé comme co-commentateur de match et expert pour Setanta Sports jusqu’à ce que son opération de diffusion au Royaume-Uni entre dans l’administration. Il a également travaillé pour STV, BBC Radio Scotland et ESPN.

Robyn Cowen

Robyn Cowen est la commentatrice principale de la BBC pour le football féminin. Elle a également été une voix éminente sur Match du jour depuis 2018, a rejoint la BBC en 2011, travaillant principalement à la radio avant de déménager à MOTD.

Jonathan Pearce

Jonathan Pearce commente la BBC depuis les années 1990 et est également connu comme la voix d’une émission culte Guerres de robots sur la BBC. Pearce est également une voix de premier plan dans le football féminin et a fréquemment commenté les tournois féminins en son temps sur le Beeb.

Vicki Sparks

Vicki Sparks est journaliste et commentatrice de football pour BBC Sport et BT Sport. En 2018, elle est devenue la première femme à commenter un match de Coupe du monde masculin en direct à la télévision britannique, lorsqu’elle a couvert la victoire 1-0 du Portugal sur le Maroc.

COMMENT REGARDER LA COUPE DU MONDE FÉMININE

Regarder la Coupe du monde au Royaume-Uni est gratuit, à condition que vous ayez déjà une licence TV. Si vous êtes à l’extérieur du pays, nous avons un guide complet sur la façon de regarder les diffusions en direct de la Coupe du monde 2023 de n’importe où dans le monde.

CHAQUE MATCH DE LA BBC À LA COUPE DU MONDE FÉMININE

Journée 1

jeudi 20 juillet

Nouvelle-Zélande vs Norvège (8h BST – BBC)

vendredi 21 juillet

Nigeria vs Canada (3h30 BST – BBC)

Espagne vs Costa Rica (8h30 BST – BBC)

samedi 22 juillet

États-Unis vs Vietnam (2h BST – BBC)

Zambie vs Japon (8h BST – BBC)

Danemark vs Chine (13h BST – BBC)

dimanche 23 juillet

Suède vs Afrique du Sud (6h BST – BBC)

Pays-Bas vs Portugal (8h30 BST – BBC

mardi 25 juillet

Colombie vs Corée du Sud (3h BST – BBC)

Journée 2

mercredi 26 juillet

Span vs Zambie (8h30 BST – BBC)

jeudi 27 juillet

États-Unis vs Pays-Bas (2h BST – BBC)

Australie vs Nigeria (11h BST – BBC)

vendredi 28 juillet

Angleterre vs Danemark (9h30 BST – BBC)

samedi 29 juillet

Suède vs Italie (8h30 BST – BBC)

France vs Brésil (11h BST – BBC)

dimanche 30 juillet

Corée du Sud vs Maroc (5h30 BST – BBC)

3e journée

dimanche 30 juillet

Norvège vs Philippines (8h BST – BBC)

Suisse vs Nouvelle-Zélande (8h BST – BBC)

lundi 31 juillet

Irlande vs Nigeria (11h BST – BBC)

Canada vs Australie (11h BST – BBC)

mercredi 2 août

Afrique du Sud vs Italie (8h BST – BBC)

Argentine vs Suède (8h BST – BBC)

jeudi 3 août

Corée du Sud vs Allemagne (11h BST – BBC)

Maroc vs Colombie (11h BST – BBC)

