Coupe du monde féminine 2023 : les Lionnes d’Angleterre sont au bord de l’histoire

Les Lioness d’Angleterre sont au bord de l’histoire alors qu’elles se dirigent vers la finale de la Coupe du monde féminine contre l’Espagne.

L’équipe de Sarina Wiegman a inspiré une nation l’année dernière en remportant le Championnat d’Europe à domicile et a poursuivi ce triomphe en battant le Brésil pour remporter la Finalissima plus tôt cette année.

Maintenant, ils sont sur le point de remporter le plus gros prix de tous. Après des victoires serrées contre Haïti et le Danemark au Groud D, les femmes anglaises ont trouvé leur touche de but avec une raclée 6-1 de la Chine pour avancer en tant que vainqueurs du secteur.

Les Lionnes ont ensuite survécu à 120 minutes nerveuses contre le Nigeria – plus un carton rouge pour Lauren James – pour dépasser le Nigeria aux tirs au but lors des 16 dernières.

Une victoire 2-1 contre la Colombie a suivi, avant une victoire catégorique 3-1 contre l’Australie, pays hôte, en finale.

Maintenant, après des quasi-accidents en 2015 et 2019, ils se tiennent à un match de l’histoire.

« Je ne regarde pas beaucoup les informations, mais je pense que nous sommes déjà entrés dans l’histoire », a déclaré Wiegman à la BBC avant le match. « Maintenant, je suppose que nous pouvons en faire un peu plus. »

L’Espagne cherche également à entrer dans l’histoire, n’ayant jamais remporté de Coupe du monde non plus.

Après de grosses victoires contre le Costa Rica et la Zambie dans le Groupe, l’Espagne s’est inclinée 4-0 contre le Japon dans un résultat surprise.

Depuis lors, leur bilan est impeccable, avec des victoires contre la Suisse (5-1), les Pays-Bas (2-1 prolongations) et la Suède (2-1) pour se qualifier pour la finale.

L’Espagne possède une génération exceptionnelle de joueurs, mais l’équipe a été gâchée par des problèmes internes ces derniers temps, l’entraîneur Jorge Vilda ayant refusé de démissionner après que 15 footballeurs internationaux se soient rendus indisponibles pour la sélection l’année dernière.

Il était soutenu par la Fédération et a maintenant mené La Roja à une finale de Coupe du monde contre toute attente, même si beaucoup pensent que leur succès en Australie et en Nouvelle-Zélande est davantage dû aux joueurs.

Eux aussi sont à un match de l’histoire. Et le dimanche, il ne peut y avoir qu’un seul gagnant.