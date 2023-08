Coupe du monde féminine 2023 : l’Angleterre est-elle favorite pour le trophée ?

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA approche de la fin commerciale du tournoi et il ne reste que huit nations dans la quête pour soulever le trophée à Sydney une semaine dimanche.

Dans ce qui a été l’édition féminine la plus imprévisible du tournoi de ses 32 ans d’histoire, les nations classées numéro un et deuxième au monde sont déjà tombées aux oubliettes aux États-Unis et en Allemagne, tandis que le Brésil et les champions olympiques du Canada ont également été éliminé.

Le Japon est peut-être le favori de beaucoup de gens sur la base du football joué jusqu’à présent, mais les champions d’Europe, l’Angleterre, sont les favoris aux yeux de nombreux bookmakers, malgré plusieurs performances médiocres des Lionnes de Sarina Wiegman au cours des deux dernières semaines, et maintenant le perte du joueur clé Lauren James en raison d’une suspension.

Lauren James, d’Angleterre, devrait manquer le reste du tournoi en raison d’une blessure (Crédit image : Getty Images)

Si ce n’est pas l’Angleterre, le Japon, vainqueur de 2011, semble être une excellente option jusqu’à présent. La jeune équipe passionnante de Futoshi Ikeda et sa marque unique de football ont pris d’assaut le tournoi jusqu’à présent, marquant 17 buts en quatre matchs et n’en concédant qu’une seule fois, dont une démolition 4-0 de l’Espagne lors des derniers matchs de groupe.

S’ils ne le font pas, cela signifie que nous verrons l’une des sept autres nations remporter la Coupe du monde pour la première fois, avec seulement les autres champions précédents, la Norvège, rejoignant les États-Unis et l’Allemagne en marge.

VIDÉO : Pourquoi la Coupe du monde féminine 2023 et la star féminine anglaise Lauren James vont changer le jeu féminin pour toujours

Le Japon doit battre la Suède, finaliste olympique, qui est l’équipe la mieux classée, mais comme l’Angleterre n’a pas encore complètement trouvé son rythme et a certainement profité de sa chance lors de son deuxième tour spectaculaire avec les champions du monde en titre.

L’Espagne pourrait également être bien placée pour aller jusqu’au bout. Malgré cette défaite contre le Japon, ils ont joué un football sublime ce tournoi et ont démantelé la Suisse 5-1 au deuxième tour, et ont les finalistes 2019 Pays-Bas sur la voie d’un match revanche potentiel avec le Japon en demi-finale.

Le Japon est bien placé pour le trophée (Crédit image : José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Les Pays-Bas sont passés sous le radar de ce tournoi et s’avéreront une opposition farouche pour l’équipe de Jorge Vilda, tandis que l’autre quart de finale verra deux autres vainqueurs potentiels s’affronter dans un affrontement alléchant entre la France d’Hervé Renard et les co-organisateurs de l’Australie. , qui ont tous deux pris de l’élan à chaque match.

Les valeurs aberrantes sont la Colombie, classée 25e au monde et en quart de finale pour la première fois, mais l’équipe de Nelson Abadia a joué un bon football, a été solide à l’arrière et devrait fournir un test sévère pour l’Angleterre samedi.

