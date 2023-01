Coupe du monde féminine 2023 : dates, calendriers, stades et tout ce que vous devez savoir

Si la Coupe du monde 2022 vous a enthousiasmé pour le tournoi international masculin, ne vous inquiétez pas : la Coupe du monde féminine 2023 est dans moins d’un an.

Le passage de l’été à l’hiver de la Coupe du monde du Qatar signifie que nous avons moins de temps à attendre entre les tournois que d’habitude.

Il n’est donc pas trop tôt pour se mettre au courant – voici tout ce que vous devez savoir sur la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023…

Où aura lieu la Coupe du monde 2023 ?

La Coupe du monde 2023 sera partagée entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande. C’est la première fois que des tournois masculins ou féminins ont lieu en Océanie.

Les candidatures pour être les nations hôtes ont commencé en février 2019, avant le tournoi de cette année-là en France, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ayant initialement des offres distinctes, avant de fusionner pour créer une proposition commune. Le Brésil, la Colombie et le Japon se sont tous joints à eux pour participer à leur première Coupe du monde féminine, bien que le Brésil et la Colombie se soient retirés avant le vote.

En juin 2020, il a été annoncé que l’Australie et la Nouvelle-Zélande avaient remporté 22 voix, tandis que le Japon en avait obtenu 13.

Nous sommes de retour à l’été pour les tournois internationaux masculins après le séjour hivernal de la Coupe du monde masculine 2022.

La Coupe du monde 2023 aura lieu entre le 20 juillet et le 20 août 2023.

La phase de groupes débutera avec les deux hôtes jouant le 20 juillet, après quoi il y aura trois matchs par jour jusqu’au 29 juillet.

Les derniers matchs de la phase de groupes verront quatre matchs par jour se jouer entre le 30 juillet et le 3 août.

Les huitièmes de finale débuteront par les huitièmes de finale le 5 août, avec deux matchs par jour jusqu’au 8 août.

Les quarts de finale comprendront également deux matchs par jour les 11 et 12 août.

Les demi-finales auront lieu les 15 et 16 août.

La finale aura lieu le 20 août.

Comment regarder la Coupe du monde féminine 2023

• Royaume-Uni : un accord de diffusion n’a pas encore été annoncé.

• ETATS-UNIS: Renard a les droits de diffusion de la Coupe du monde 2023 – sans câble, vous pouvez obtenir les deux chaînes sur Sling Blue pour 39,99 $ par mois (avec 50 % de réduction le premier mois) et Fubo TV, qui coûte 69,99 $ après un essai gratuit de sept jours

• Canada: CTN et TSN montrera tous les jeux.

• Australie : Optimus Sport et Sept Réseau diffuse tous les matchs de la Coupe du monde féminine 2023

• Nouvelle-Zélande: Prime et Ciel Sport détient les droits de diffusion de la Coupe du monde 2023

Puis-je regarder la Coupe du Monde Féminine 2023 gratuitement ?

L’Australie diffusera la Coupe du monde sur des chaînes gratuites.

Les fans de football américains peuvent obtenir un essai gratuit de sept jours sur Fubo TV.

Quels pays se sont qualifiés pour la Coupe du monde féminine 2023 ?

Qui s’est qualifié pour la Coupe du monde féminine 2023 ? Jusqu’à présent, 29 des 32 équipes ont été confirmées :

Australie (co-hôte)

Chine

Japon

Philippines

Corée du Sud

Viêt Nam

Maroc

Nigeria

Afrique du Sud

Zambie

Canada

Costa Rica

Jamaïque

États-Unis

Argentine

Brésil

Colombie

Nouvelle-Zélande (co-hôte)

Danemark

Angleterre

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Norvège

République d’Irlande

Espagne

Suède

Suisse

Combien d’équipes seront à la Coupe du monde féminine 2023 ?

Il y aura 32 équipes en compétition à la Coupe du monde 2023, un nouveau format élargi par rapport aux 24 précédents. Cela reproduit le format du tournoi masculin depuis 1998, bien que celui-ci s’étendra bientôt à 48 équipes.

Quand tous les pays qualifiés seront-ils confirmés pour la Coupe du monde 2023 ?

Les derniers barrages inter-confédérations pour déterminer les trois dernières équipes se joueront entre le 18 février et le 23 février 2023.

Quand les équipes de la Coupe du monde féminine 2023 seront-elles annoncées ?

Nous voyons normalement des équipes de tournoi provisoires publiées environ quatre à six semaines avant le début de la compétition, nous nous attendons donc à voir des équipes qualifiées révéler leurs équipes en juin 2023.

Quels sont les groupes de la Coupe du monde féminine 2023 ?

groupe A

Nouvelle-Zélande

Norvège

Philippines

Suisse

Groupe B

Australie

République d’Irlande

Nigeria

Canada

Groupe C

Espagne

Costa Rica

Zambie

Japon

Groupe D

Angleterre

Vainqueur du groupe B des barrages

Danemark

Chine

Groupe E

États-Unis

Viêt Nam

Pays-Bas

Vainqueur du groupe A des barrages

Groupe F

France

Jamaïque

Brésil

Vainqueur du groupe C des barrages

Groupe G

Suède

Afrique du Sud

Italie

Argentine

Groupe H

Allemagne

Maroc

Colombie

Corée du Sud

Quelles seront les heures de coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine 2023 ?

Avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande comme hôtes conjoints, les heures de coup d’envoi de la Coupe du monde 2023 seront réparties sur quatre fuseaux horaires différents – alors attachez-vous, car cela pourrait devenir un peu compliqué.

Les fuseaux horaires sont UTC+8, UTC+9.30, UTC+10 et UTC+12. Pour le contexte, en été, ce sont les autres fuseaux horaires par rapport au temps universel coordonné : heure d’été britannique (BST) : UTC+1 ; Heure avancée de l’Est (EDT) : UTC-4 ; Heure d’été du Pacifique (PDT) : UTC-7.

Heures de coup d’envoi UTC+12 (matchs néo-zélandais)

Le match d’ouverture de la Coupe du monde 2023 et tous les autres matchs du groupe A, du groupe C, du groupe E et du groupe G se déroulent dans l’UTC+12 de la Nouvelle-Zélande.

Quatre autres matches à élimination directe auront également lieu en Nouvelle-Zélande.

Leurs heures de coup d’envoi sont réparties entre :

12h00 – 1h00 BST, 20h00 HAE, 17h00 HAP

13 h 00 – 2 h 00 BST, 21 h 00 HAE, 18 h 00 HAP

17 h 00 – 6 h 00 BST, 1 h 00 HAE, 22 h 00 HAP

17h30 – 6h30 BST, 1h30 HAE, 22h30 HAP

18 h 00 – 7 h 00 BST, 2 h 00 HAE, 23 h 00 HAP

19 h 00 – 8 h 00 BST, 3 h 00 HAE, 12 h 00 HAP

19h30 – 8h30 BST, 3h30 HAE, 00h30 HAP

20 h 00 – 9 h 00 BST, 4 h 00 HAE, 1 h 00 HAP

Heures de coup d’envoi UTC+10 (matchs de Sydney, Melbourne et Brisbane)

Il s’agit du deuxième fuseau horaire le plus courant pour la phase de groupes, avec 15 matchs de groupe se déroulant à Sydney, Melbourne ou Brisbane.

10 autres matches à élimination directe ont également lieu en UTC + 10, dont une demi-finale et la finale elle-même.

Tous les matchs du groupe B et un certain nombre de matchs des groupes D, F et G se déroulent dans le fuseau horaire UTC+10.

Cela inclut les deux premiers matchs de groupe de l’Angleterre, tandis que leur troisième match de groupe est en UTC + 9,30 (voir ci-dessous).

12 h à 3 h BST, 22 h HAE, 19 h HAP

12h30 – 3h30 BST, 22h30 HAE, 19h30 HAP

18h30 – 9h30 BST, 4h30 HAE, 1h30 HAP

19h30 – 10h30 BST, 5h30 HAE, 2h30 HAP

20 h 00 – 11 h 00 BST, 6 h 00 HAE, 3 h 00 HAP

Heures de coup d’envoi UTC+9.30 (matchs d’Adélaïde)

Quatre matchs de la phase de groupes sont organisés à Adélaïde, dont le troisième match de l’Angleterre, tout comme l’un des huitièmes de finale.

14 h 00 – 5 h 30 BST, 00 h 30 HAE, 21 h 30 HAP

20h30 – 12h00 BST, 7h00 HAE, 4h00 HAP

Heures de coup d’envoi UTC+8 (matchs de Perth)

Il y a cinq matchs de phase de groupes à Perth dans les groupes B, D, F et H

18 h 00 – 11 h 00 BST, 6 h 00 HAE, 3 h 00 HAP

19 h 00 – 12 h 00 BST, 7 h 00 HAE, 4 h 00 HAP

20 h 00 – 13 h 00 BST, 8 h 00 HAE, 5 h 00 HAP

20h30 – 13h30 BST, 8h30 HAE, 5h30 HAP

Quelles sont les heures de coup d’envoi de la Coupe du monde féminine 2023 au Royaume-Uni ?

Il y a 17 heures de coup d’envoi différentes pour la Coupe du monde féminine 2023. Au Royaume-Uni, vous pourrez regarder les matchs aux heures suivantes :

• 1h du matin

• 2h du matin

• 3h du matin

• 3h30

• 5h du matin

• 6h00

• 7h00

• 8h00

• 8h30

• 9h00

• 9h30

• 10h30

• 11h

• 12h

• 13h

• 13h30

Quels sont les stades de la Coupe du monde 2023 ?

Voici les stades de la Coupe du monde 2023 :

• Stade d’Australie, Sydney : 83 500

• Stade de football de Sydney, Sydney : 42 512

• Parc Lang, Brisbane : 52 263

• Stade rectangulaire de Melbourne, Melbourne : 30 052

• Stade rectangulaire de Perth, Perth : 22 225

• Stade Hindmarsh, Adélaïde : 16 500 (passant à 18 435)

• Eden Park, Auckland : 48 276

• Stade régional de Wellington, Wellington : 39 000

• Stade Forsyth Barr, Dunedin : 28 744

• Stade Waikato, Hamilton : 25 111

Les billets pour la Coupe du monde féminine 2023 sont-ils en vente ?

Les billets – ou “Passes pour un match”, comme la FIFA les appelle – sont en vente jusqu’au 3 mars 2023 sur le site de la FIFA (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Qu’est-ce que le ballon officiel de la Coupe du monde féminine 2023 ?

(Crédit image : Adidas)

En janvier 2023, Adidas a dévoilé l’Oceaunz, le ballon de match officiel de la Coupe du monde 2023.

Selon Adidas, “le design d’Oceaunz présente une décoration de bleus et de verts, inspirée par le paysage unique de l’Australasie, avec des visuels rappelant les vastes montagnes de la Nouvelle-Zélande et la connexion de l’Australie avec l’océan Indien”.

Et si vous vous posiez des questions sur l’orthographe amusante, c’est parce qu’elle intègre les initiales des deux Australie et Neuh Zeland. Astucieux, hein ?