Coupe du monde féminine 2023 : calendrier, équipes, prix, lieux, plus

La neuvième édition de la Coupe du monde féminine débute le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce tournoi historique verra s’affronter pour la première fois 32 nations. Voici toutes les bases que vous devez connaître.

Qu’est-ce que la Coupe du monde féminine ?

La Coupe du monde féminine est la première compétition de football féminin, organisée tous les quatre ans et organisée par différentes nations à travers le monde. La première Coupe du monde féminine a eu lieu en 1991 en Chine avec 12 équipes en compétition. L’édition 2023 sera co-organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande avec 32 équipes, le plus de tous les temps. Au total, neuf éditions de la Coupe du monde féminine ont eu lieu.

Quels pays participent à la Coupe du monde féminine ?

Le tournoi débutera avec huit groupes de quatre nations. Chaque équipe jouera un minimum de trois matchs : un match contre chacun de ses rivaux de groupe. Les deux meilleures équipes de chaque groupe passeront ensuite en huitièmes de finale.

ESPN a une page d’accueil dédiée pour chacun des 32 pays participants, hyperlien ci-dessous. Pour toutes les dernières nouvelles, statistiques et informations, vous pouvez également vous abonner à vos équipes préférées sur l’application ESPN.

GROUPE A: Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse

GROUPE B : Australie, République d’Irlande, Nigeria, Canada

GROUPE C : Espagne, Costa Rica, Zambie, Japon

GROUPE D : Angleterre, Danemark, Chine, Haïti

GROUPE E : États-Unis, Vietnam, Pays-Bas, Portugal

GROUPE F : France, Jamaïque, Brésil, Panama

GROUPE G : Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine

GROUPE H : Allemagne, Maroc, Colombie, Corée du Sud

Les États-Unis ont-ils déjà remporté une Coupe du monde ?

L’USWNT a remporté les deux dernières Coupes du monde féminines et vise à en faire une troisième consécutive en 2023. Richard Heathcote/Getty Images

Les États-Unis, connus sous le nom d’USWNT, ont remporté le tournoi à quatre reprises – le plus de toutes les autres équipes. Les titres sont venus en 1991, 1999 (en tant qu’hôtes), 2015 et 2019.

Qui a remporté la coupe du monde féminine ?

Quatre pays ont remporté la Coupe du monde féminine : les États-Unis (quatre), l’Allemagne (deux), la Norvège (un) et le Japon (un). L’USWNT tentera de remporter un troisième titre consécutif sans précédent en Coupe du monde féminine en 2023.

Qui a remporté la dernière Coupe du monde féminine ?

Les États-Unis ont remporté la Coupe du monde 2019 grâce à une victoire 2-0 sur les Pays-Bas. La finale a eu lieu à Lyon, en France. Megan Rapinoe et Rose Lavelle ont marqué les buts de l’USWNT.

Quelle est la fréquence de la Coupe du monde féminine ?

La Coupe du monde féminine a lieu tous les quatre ans, la première ayant eu lieu en 1991. Bien que la FIFA, l’instance dirigeante qui accueille la Coupe du monde féminine, ait lancé l’idée de déplacer la Coupe du monde féminine à tous les deux ans, l’idée a fait face refoulement et pour l’instant ne semble pas imminent.

Quelle est la durée de la Coupe du monde féminine ?

Le calendrier de la Coupe du monde féminine 2023 s’étend du 20 juillet au 20 août. Au total, il y aura 64 matchs : une phase de groupes, des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, une finale et une éliminatoire pour la troisième place.

Combien d’argent la Coupe du monde féminine a-t-elle rapporté ?

Bien que ce soit une question populaire que les gens posent, la vérité est qu’historiquement, personne ne connaît la réponse car la FIFA, l’instance dirigeante qui accueille la Coupe du monde féminine, a toujours regroupé ses revenus du tournoi avec toutes les autres éditions de la Coupe du monde. Cela signifie que les 6 milliards de dollars que la FIFA dit avoir réalisés lors du précédent cycle de la Coupe du monde incluent la Coupe du monde masculine, la Coupe du monde féminine et toutes les Coupes du monde des jeunes.

Il a été faussement affirmé que la Coupe du monde féminine avait précédemment généré 131 millions de dollars de revenus, mais c’est faux et la source de ce chiffre est venue de quelqu’un qui interprète mal les données financières de la FIFA. Ce chiffre de 131 millions de dollars était en fait les dépenses du tournoi, pas les revenus, et la FIFA a confirmé qu’il n’a pas suivi séparément les revenus de la Coupe du monde féminine.

Pour la Coupe du monde féminine 2023, la FIFA vend pour la première fois ses droits médiatiques et de parrainage pour la Coupe du monde féminine séparément de la Coupe du monde masculine, mais ne partagera les données financières qu’après le tournoi.

Qui est la mascotte de la Coupe du monde féminine ?

La mascotte de la Coupe du monde féminine est Tazuni, un pingouin adolescent qui aime s’amuser. Le nom de Tazuni est une fusion de la mer de Tasman et du mot « unité » et le pingouin espère inspirer les générations à venir.

Elle est confiante.

Elle est élégante.

Elle est Tazuni. Avec un nom issu d’un mélange de Tasman Sea, où elle est née, et d’Unity, cette jeune de 15 ans est prête à capturer l’esprit d’un événement qui ira #Au-delà de la grandeur! ✨ pic.twitter.com/TMIPeAL3LL — Coupe du Monde Féminine de la FIFA (@FIFAWWC) 18 octobre 2022

Où se déroule la Coupe du monde féminine ?

La Coupe du monde féminine 2023 aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. C’est la première fois dans l’histoire du tournoi que deux pays seront coorganisateurs. Il se déroulera sur 10 sites dans neuf villes des deux pays :

• Sydney, Australie

• Brisbane, Australie

• Auckland, Nouvelle-Zélande

• Wellington, Nouvelle-Zélande

• Melbourne, Australie

• Perth, Australie

• Adélaïde, Australie

• Dunedin, Nouvelle-Zélande

• Hamilton, Nouvelle-Zélande

Les autres pays qui ont accueilli la Coupe du monde sont la Chine (en 1991 et 2007), la Suède (1995), les États-Unis (deux fois en 1999 et 2003), l’Allemagne (2007), le Canada (2015) et la France (2019).

Quelle est la chanson thème de la Coupe du monde féminine ?

Dans l’esprit du classique « Cup of Life » de Ricky Martin et de « Waka Waka » de Shakira, l’artiste néo-zélandais BENEE et l’Australien Mallrat se sont associés pour l’hymne « Refais-le. »

Quelle est la dotation de la Coupe du Monde Féminine ?

Le montant total du prix (110 millions de dollars) sera réparti entre les 32 tribunes des équipes, et représente une augmentation de près de 300% par rapport aux 30 millions de dollars offerts en 2019. Un pourcentage du prix en argent sera attribué aux joueurs individuels et aux associations de football. des pays participants.

Voici combien gagnent les joueurs et les équipes, en fonction de leur progression dans le tournoi.

Prix ​​​​des joueurs

• Phase de groupes : 30 000 $

• Huitièmes de finale : 60 000 $

• Quart de finale : 90 000 $

• Quatrième place : 165 000 $

• Troisième place : 180 000 $

• Finalistes : 195 000 $

• Gagnants : 270 000 $

Prix ​​​​de l’équipe

• Phase de groupes : 1,56 million de dollars

• Huitièmes de finale : 1,87 m $

• Quart de finale : 2,18 millions de dollars

• Quatrième place : 2,46 millions de dollars

• Troisième place : 2,61 millions de dollars

• Finalistes : 3,02 millions de dollars

• Gagnants : 4,29 millions de dollars

Comment puis-je regarder la Coupe du monde féminine ?

Aux États-Unis, le détenteur des droits de diffusion en anglais des jeux est Fox Sports, ce qui signifie que les jeux seront diffusés sur FOX et FS1. Les droits en espagnol aux États-Unis appartiennent à Telemundo.

Au Royaume-Uni, BBC et ITV détiennent les droits. Dans les pays hôtes, les jeux seront diffusés sur Optus Sport et Seven Network en Australie, et Sky Sport en Nouvelle-Zélande.