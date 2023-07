Coupe du monde féminine 2023 : calendrier, alignements, classements, plus

La Coupe du monde féminine 2023 au Qatar est une ode d’un mois au beau jeu, pleine de drame et d’excitation. ESPN est là pour tout!

Pour la cobertura de la Copa Mundial Femenino en espagnol, visiter ESPN Sports

Para a cobertura da Coupe du Monde Feminino em Português, por favor visite ESPN Brésil

Comment regarder la Coupe du monde (vérifier les listes locales)

États-Unis: Fox Sports, Telemundo Sports

Canada: TSN, CTV

Australie: Optus Sport, Réseau Seven

Brésil: Globo, Caze TV

Argentine: TVP, TyC Sports

Royaume-Uni: BBC, ITV

France: France Télévisions

Allemagne: ARD, ZDF

Italie: RAI

Pays-Bas: SAI

Nouvelle-Zélande: Ciel

Espagne: RTVE

Afrique du Sud: SABC

