Coupe du monde étrange et sauvage 2022 : podcast WST

Dans l’épisode de cette semaine, nous expliquons pourquoi il s’agit peut-être de la Coupe du monde la plus folle de tous les temps (et pas nécessairement pour de bonnes raisons), pourquoi il n’y a pas encore de fièvre de la Coupe du monde, ce qui doit arriver pour que les téléspectateurs de la NFL remarquent la Coupe du monde, ESPN creuse dans les controverses du Qatar, si les scandales nuiront à la NWSL, des détails sur l’annonce de l’équipe de la Coupe du monde de l’USMNT, la Bundesliga peut-elle jamais être aussi grande que la Premier League, pourquoi il est difficile de trouver une bonne analyse sur les équipes portugaises et si les joueurs peuvent se retenir de se donner à 100% pour leurs équipes de club avant la Coupe du monde.

