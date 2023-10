AUS vs PAK, Coupe du monde 2023 Résultats en direct: L’Australie contrôle les débats contre le Pakistan lors de leur match de Coupe du monde 2023 à Bangalore. Les ouvreurs David Warner et Mitchell Marsh approchent tous deux de leur siècle, l’Australie naviguant à 172/0 après 25 overs. Forte de sa victoire contre le Sri Lanka, l’Australie vise sa deuxième victoire d’un coup dans le tournoi après avoir débuté avec deux défaites. D’un autre côté, le mastodonte pakistanais a terminé après trois victoires la semaine dernière par une défaite humiliante face à son principal rival indien à Ahmedabad. L’Australie disputera six de ses 10 rencontres contre le Pakistan lors des compétitions de Coupe du monde. (Carte de pointage en direct | Tableau des points)

Mises à jour en direct de la Coupe du monde 2023 : score en direct de l’Australie contre le Pakistan | Score en direct AUS vs PAK, directement de Bengaluru