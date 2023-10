Coupe du monde en direct : Rizwan et Shakeel ont atteint la cinquantaine ; Le Pakistan en contrôle de croisière contre NED

PAK vs NED, Coupe du monde 2023, mises à jour en direct : Mohammad Rizwan et Saud Shakeel ont aidé le Pakistan à se rétablir après avoir perdu trois guichets contre les Pays-Bas à Hyderabad. Tous deux sont invaincus à la cinquantaine. Logan van Beek, Colin Ackermann et Paul van Meekeren ont déjà mis le Pakistan sous la pompe en remportant chacun un guichet. Le skipper néerlandais Scott Edwards a remporté le tirage au sort et a choisi de participer au match de la Coupe du monde ODI 2023. (Tableau de bord en direct)

Pakistan (jeu XI) : Imam-ul-Haq, Fakhar Zaman, Babar Azam (c), Mohammad Rizwan (w), Saud Shakeel, Iftikhar Ahmed, Shadab Khan, Mohammad Nawaz, Hasan Ali, Shaheen Afridi, Haris Rauf

Pays-Bas (jeu XI) : Vikramjit Singh, Max ODowd, Colin Ackermann, Scott Edwards (avec c), Bas de Leede, Teja Nidamanuru, Saqib Zulfiqar, Logan van Beek, Roelof van der Merwe, Aryan Dutt, Paul van Meekeren

Voici les mises à jour en direct du match de la Coupe du monde ICC 2023 entre le Pakistan et les Pays-Bas depuis Hyderabad :