Coupe du monde en direct : Kuldeep supprime Warner et Jolt Australia’s Slow Innings

Inde contre Australie, Coupe du monde ODI 2023, mises à jour en direct : Kuldeep Yadav a offert à l’Inde sa deuxième percée en écartant David Warner pour 41. Actuellement, Steve Smith et Marnus Labuschagne sont invaincus devant l’Australie. D’un autre côté, Jasprit Bumrah et Mohammed Siraj viseront à scalper davantage de guichets, afin de contrôler le flux de courses. Le skipper australien Pat Cummins a remporté le tirage au sort et a choisi de battre l’Inde lors du match de la Coupe du monde ODI 2023 à Chennai. L’équipe indienne ne bénéficiera pas des services de son ouvreur Shubman Gill, absent pour cause de maladie. En son absence, Ishan Kishan ouvrira avec Rohit Sharma. (Tableau de bord en direct)

Voici les mises à jour en direct du match de la Coupe du monde ODI 2023 entre l’Inde et l’Australie, directement de Chennai :