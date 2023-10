Pakistan contre Afrique du Sud, Coupe du monde ODI 2023, mises à jour en direct : Marco Jansen a offert à l’Afrique du Sud sa première percée en écartant Abdullah Shafique pour 9. Actuellement, Babar Azam et Imam-ul-Haq sont invaincus devant le Pakistan. D’un autre côté, les quilleurs sud-africains visent des guichets rapides au début du match. Plus tôt, le skipper pakistanais Babar Azam a remporté le tirage au sort et a choisi de battre l’Afrique du Sud lors de leur match de Coupe du monde ODI 2023 vendredi à Chennai. L’Afrique du Sud a mis Kagiso Rabada, Reeza Hendricks et Lizaad Williams sur le banc. (Carte de pointage en direct | Tableau des points)

Voici les mises à jour en direct du match de la Coupe du monde 2023 entre le Pakistan et l’Afrique du Sud depuis Chennai