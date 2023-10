Coupe du monde en direct : De Kock se rapproche de Ton, l’Afrique du Sud en tête contre l’Australie

Australie vs Afrique du Sud Mises à jour en direct: Glenn Maxwell a offert à l’Australie sa première percée en écartant Temba Bavuma pour 35. Actuellement, Quinton De Kock et Rassie van der Dussen sont invaincus devant l’Afrique du Sud. D’un autre côté, l’Australie vise à obtenir plus de guichets au plus tôt. L’Australie apporte deux changements à l’équipe qui a été battue aux dépens de l’Inde : Marcus Stoinis et Josh Inglis remplacent Cameron Green et Alex Carey. Pour l’Afrique du Sud, Tabraiz Shamsi était inclus, Gerald Coetzee étant absent pour celui-ci. (Carte de pointage en direct | Tableau des points)

Mises à jour EN DIRECT : Score en direct Australie vs Afrique du Sud | AUS vs SA en direct, directement de Lucknow