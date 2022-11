Coupe du monde du Qatar : le maillot extérieur de la Belgique rejeté par la FIFA car “l’amour” est écrit à l’intérieur du col | Nouvelles du monde

L’équipe belge de Coupe du monde a vu son maillot extérieur rejeté par la FIFA en raison du mot “amour” apparaissant à l’intérieur du col, a déclaré un porte-parole de l’équipe.

La chemise blanche présente une bordure de couleur arc-en-ciel et porte l’inscription « love » à l’intérieur, là où l’étiquette apparaît habituellement.

Il a été inspiré par le festival de musique belge Tomorrowland, qui promeut la diversité, l’égalité et l’inclusivité.

Le porte-parole belge Stefan Van Loock a déclaré que la FIFA avait interdit le maillot en raison de liens commerciaux avec le festival – et non des couleurs arc-en-ciel classiquement liées à la communauté LGBTQ.

Le maillot d’échauffement de l’équipe a également été rejeté en raison de références à Tomorrowland, a déclaré M. Van Loock.

Cela survient alors que les fans et les membres des médias rapportent avoir articles arc-en-ciel confisquésmalgré les assurances des responsables qatariens et de la FIFA que les fans seraient libres de les porter et d’agiter des drapeaux.

La fan du Pays de Galles Laura McAllister, qui a représenté le conseil de la FIFA l’année dernière, a tweeté sur son expérience après le match entre le Pays de Galles et les États-Unis lundi.

Un journaliste américain “détenu” pour une chemise arc-en-ciel

Le journaliste américain Grant Wahl a déclaré qu’il avait été détenu pendant 25 minutes pour avoir porté un t-shirt arc-en-ciel lors du même match et qu’il avait été contraint de l’enlever par des responsables.

La FIFA a décidé juste avant le coup d’envoi du tournoi que l’Angleterre, le Pays de Galles et d’autres équipes prévoyaient de porter ‘One Love’ brassards verraient leurs capitaines punis de cartons jaunes.

L’instance dirigeante a déclaré que la Belgique pourra porter son maillot extérieur à condition que «l’amour» soit enregistré.

Ils ont été introduits en septembre et ont été arborés lors de plusieurs jeux européens depuis.

En raison de la décision de la FIFA, les Red Devils joueront à la place leurs trois premiers matchs dans leur maillot à domicile, a déclaré M. Van Loock.

La FIFA n’a pas encore commenté la question.