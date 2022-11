Coupe du monde du Qatar : ce que 4 000 £ vous rapporteront dans un salon d’accueil d’entreprise | Nouvelles du monde

Alors que la plupart des fans assistant aux matchs de football de la Coupe du monde au Qatar ont été informés qu’ils ne pourront plus acheter de bière dans les stades, ceux des salons d’accueil des entreprises le peuvent – à un prix.

Au prix de 3 000 $ (2 522 £) par billet, les fans pourront profiter de boissons alcoolisées haut de gamme et de plats raffinés dans les luxueux salons d’accueil, suites et restaurants des huit stades construits et rénovés pour le plus grand événement du football.

Pour 4 000 £, un mixologue et des spiritueux premium sont ajoutés.

Même au prix d’entrée de 950 $ (799 £) par personne, les clients du partenaire de longue date de la FIFA, MATCH Hospitality, peuvent se voir servir du vin, de la bière et de la “nourriture de rue en mouvement” dans un village de tentes à côté du stade.

“Précisément le genre d’expérience à laquelle les gens s’attendraient dans un restaurant gastronomique ou dans un bar sportif”, a déclaré le président exécutif de MATCH, Jaime Byrom, à l’Associated Press (AP).

Ce sera une expérience très différente des fans réguliers du tournoi, qui commence dimanche lorsque le pays hôte affrontera l’Équateur lors du match d’ouverture, car Le Qatar a décidé, à peine deux jours avant le match d’ouverture, de revenir sur sa décision de vendre de la bière à l’intérieur des stades.

L’accès à l’alcool est strictement limité dans la nation islamique conservatrice, mais il avait initialement été accordé pour le tournoi. Désormais, seule la Bud Zero sans alcool sera vendue dans l’enceinte du stade lors des 64 matchs.

Ce fut un revirement étonnant – et une rupture de contrat potentielle – pour la société mère de Budweiser, AB InBev, et une marque qui a été servie au football Coupe du monde depuis 36 ans.

La société a déclaré dans un communiqué qu’il s’agissait de “circonstances indépendantes de notre volonté”.

Cependant, le demi-tour tardif n’aura pas d’effet sur le côté luxe du marché des supporters. Chacun des 250 000 billets vendus aux clients de MATCH Hospitality pourra toujours se voir servir des boissons alcoolisées comme promis.

Les souks du Qatar se remplissent de fans de football



Ceux qui ont acheté des billets de catégorie “Pavillon” (1 900 $ ou 1 597 £) peuvent avoir des spiritueux ainsi que du vin et de la bière.

Pour ajouter du champagne et des cocktails, les fans devront avoir acheté un billet en classe “Affaires” au prix de 3 050 $ (2 564 £).

“Grandeur et glamour du vieux monde”

Mais le summum du luxe est le Pearl Lounge, avec des sièges à mi-chemin du stade Lusail – le lieu qui accueillera la finale et neuf autres matchs. Les prix commencent à 4 950 $ (4 161 £) et viennent avec “mixologues, sélection de champagne, sommeliers et spiritueux haut de gamme”.

“Pearl Lounge respire la grandeur et le glamour d’antan, comme le symbole dont il tire son nom”, indique l’argumentaire de vente de MATCH.

Comment la nouvelle d'une «interdiction de la bière» de la Coupe du monde a été diffusée auprès des fans au Qatar



Tout cela s’est traduit par des ventes record pour MATCH, qui accueille sa quatrième Coupe du monde – bien que la famille Byrom qui dirige l’entreprise travaille avec la FIFA depuis les années 1980.

“Notre programme a eu beaucoup plus de succès que nous aurions pu l’espérer”, a déclaré à AP un porte-parole de Byrom.

Pouvoir servir de l’alcool discrètement mais sans limites au Qatar a été convenu lorsque MATCH a renouvelé avec la FIFA en 2011. C’était l’année après que la FIFA a choisi le Qatar comme hôte.

MATCH a accepté en 2011 de verser à la FIFA 300 millions de dollars garantis, plus une part des bénéfices pour couvrir tous ses tournois pendant huit ans de 2015 à 23.

C’est au moins le double de ce que la FIFA devrait gagner du parrainage de Budweiser sur la même période.

À quoi s'attendre de la Coupe du monde



MATCH a également adapté son service aux sensibilités culturelles du Moyen-Orient. Des salons séparés ont été créés pour les familles et les personnes qui ne boivent pas d’alcool.