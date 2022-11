Coupe du monde: Drame tardif alors que VAR intervient dans la défaite de la France face à la Tunisie | Nouvelles du monde

Il y a eu un drame tardif lors du match de Coupe du monde de la France contre la Tunisie lorsque les champions en titre ont pensé qu’ils avaient égalisé dans le temps additionnel.

Avec Les Bleus menés 1-0, Antoine Griezmann semblait avoir fait 1-1 à la 98e minute, décochant un tir bas au fond des filets.

Les Français ont célébré, car ils croyaient avoir évité une défaite, tandis que le cœur des Tunisiens s’est effondré.

Mais les célébrations ont été de courte durée, car le but a ensuite été refusé après que VAR est intervenu et a conseillé une révision au bord du terrain.

Image:

Griezmann avait célébré son but avec son coéquipier Ousmane Dembele avant d’être déclaré hors-jeu



L’arbitre, Matthew Conger, a regardé son moniteur et a annoncé que Griezmann était hors-jeu.

Cela signifiait que la Tunisie a remporté une victoire célèbre sur les hommes de Didier Deschamps.

Le superbe but de l’ancien joueur de Sunderland Wahbi Khazri à la 58e minute a permis à son équipe d’obtenir son premier Coupe du monde gagner contre des adversaires européens après 11 tentatives précédentes.

Cependant, malgré le célèbre triomphe, ils n’ont pas réussi à se qualifier pour les 16 derniers du tournoi, après que l’Australie ait battu le Danemark 1-0 dans l’autre match du Groupe D.

L’Australie rejoint la France en huitièmes de finale, terminant toutes deux avec six points, tandis que la Tunisie (quatre points) et le Danemark (un point) sortent.

Image:

Les supporters tunisiens font la fête après que leur équipe a battu la France 1-0. Photo : AP



La France, ayant remporté ses deux premiers matches de groupe, s’était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale.

En conséquence, l’entraîneur Deschamps a reposé Griezmann, Kylian Mbappe et la plupart de ses titulaires réguliers pour le match contre l’équipe nord-africaine.

Seuls quatre membres de l’équipe alignée au départ avaient même commencé un match de Coupe du monde auparavant.

Khazri a déclaré qu’il ne croyait pas que la France manquait de respect à la Tunisie en alignant une équipe aussi affaiblie.

“Un manque de respect? Non. (Aurélien) Tchouameni joue pour le Real Madrid, tout comme (Eduardo) Camavinga”, a déclaré Khazri.

“C’est un honneur de jouer contre eux. J’ai grandi dans un petit coin de Corse dont personne n’a jamais entendu parler, donc c’est incroyable pour moi de jouer la Coupe du Monde.”

Le but de Khazri, cependant, a incité Deschamps à faire venir Mbappe et Griezmann et l’urgence accrue les a presque amenés à revenir à niveau.