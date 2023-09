« Coupe du monde diplomatique » : au sommet du G20, l’Inde cherche un moment au soleil | Politique

New Delhi, Inde – Les routes ont été bouclées, les écoles et les bureaux ont été fermés, les vendeurs ambulants ont reçu l’ordre de partir et des décorations, notamment de grands panneaux d’affichage avec le visage du Premier ministre Narendra Modi, sont placardées dans la capitale indienne.

Après des mois de préparation intense, l’Inde accueillera ce week-end le sommet du Groupe des 20 (G20), le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux dans le pays depuis 40 ans, depuis que New Delhi a accueilli le Mouvement des non-alignés et le Commonwealth, tous deux en 1983.

Si le G20 a son agenda, qui couvre tout, depuis le financement climatique et l’exonération de la dette jusqu’à la sécurité alimentaire et la santé publique, c’est aussi l’occasion pour le pays hôte de se mettre sous les feux de la rampe et de démontrer son influence diplomatique, selon les analystes. L’hôte est chargé de convaincre les autres pays du G20 de convenir d’un accord commun à la fin du sommet, qui sert de feuille de route du groupe pour l’année prochaine.

« Le meilleur résumé que j’ai entendu est qu’accueillir le G20, c’est comme être l’hôte de la Coupe du Monde diplomatique – c’est un grand attrait et beaucoup de publicité et d’attention médiatique que vous n’auriez pas autrement », a déclaré Hari Seshasayee, un visiteur en visite. chercheur à l’Observer Research Foundation, un groupe de réflexion de New Delhi et expert en Asie et en Amérique latine.

« Autrement, ce gouvernement n’aurait jamais reçu autant d’attention de la part des dirigeants internationaux. »

Cela a été visible au début de cette année, en mars, lorsque beaucoup plus de ministres des Affaires étrangères que d’habitude ont assisté au Raisina Dialogue, la conférence phare de l’Inde sur la géopolitique.

En tant qu’hôte, « vous avez l’espace nécessaire pour parler à ces grands pays importants, ce qui autrement ne se produirait pas », a déclaré Seshasayee. « L’Inde est bien sûr importante. Mais cela prend bien plus d’importance que d’habitude… Ce gouvernement a fait tout ce qu’il pouvait pour amener d’autres pays à parler du G20.»

Mais cette focalisation sur l’Inde en tant que présidente du G20 est aussi potentiellement une arme à double tranchant. Le G20 est aujourd’hui un groupe profondément divisé, composé de puissances multiples et de programmes concurrents. La guerre menée par la Russie en Ukraine depuis 2022 a notamment divisé le groupe, entravant sa capacité à trouver un consensus sur les questions.

Cela place l’Inde face à une perspective potentiellement embarrassante : si elle ne parvient pas à publier un communiqué conjoint dimanche, ce sera le premier sommet du G20 à se terminer sans aucun accord.

L’Indonésie, qui a dirigé la présidence précédente, n’est pas non plus parvenue à parvenir à un consensus. Mais il a réussi à publier une déclaration commune affirmant que la plupart des membres du G20 critiquaient la guerre menée par la Russie en Ukraine, mais que certains n’étaient pas d’accord.

L’Inde veut « montrer son influence et sa puissance montante » et « qu’elle a la capacité de parvenir » à un consensus, a déclaré Michael Kugelman, directeur de l’Institut de l’Asie du Sud au Wilson Center.

Pourtant, elle pourrait avoir du mal à faire ce que l’Indonésie a réussi : la Chine et la Russie ont indiqué qu’elles ne se contenteraient pas du libellé de la déclaration de 2022. Et tout porte à croire que les négociateurs en chef des membres du G20, qui se sont réunis récemment dans la banlieue de New Delhi, n’ont jusqu’à présent pas réussi à se mettre d’accord sur un texte commun.

Même s’il est difficile de prédire ce qui pourrait se passer lors du sommet qui débutera samedi, « l’objectif de l’Inde est de s’assurer que les attentes ne soient pas exagérées », a déclaré Kugelman.

Pour l’instant, la position adoptée par New Delhi est qu’elle est la voix du Sud global. C’est le thème qu’Amitabh Kant, le principal négociateur indien du G20, a martelé lors de la conférence de presse de vendredi, avant le début du sommet.

La déclaration commune à la fin du sommet, a-t-il déclaré, aura « la voix du Sud global et des pays en développement. Aucun document au monde ne ferait entendre une voix aussi forte en faveur des pays du Sud et des pays en développement.

Pendant ce temps, le gouvernement indien fait ce qu’il peut pour promouvoir le pays. Il a organisé des réunions de groupes de travail dans différentes régions du pays – ce qui n’était pas la norme sous les présidences précédentes – dans l’espoir d’y stimuler le tourisme et de présenter des sites potentiels d’investissement et de futurs conclaves.

On s’attend généralement à ce que le gouvernement Modi utilise la publicité nationale et mondiale pour ses campagnes politiques à l’approche des prochaines élections nationales et nationales. Le sommet du G20 se tient généralement vers la fin de la présidence du pays hôte – c’est-à-dire en novembre – mais cela aurait été en contradiction avec les votes des États pour lesquels Modi fait habituellement campagne activement.

Pourtant, sa capacité à citer le sommet comme exemple du poids diplomatique de l’Inde a déjà pris un coup, avec l’abandon de trois dirigeants : le président chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine et le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador. Aucun précédent sommet du G20 n’a connu autant d’absents parmi les dirigeants.

Parmi les dirigeants absents, l’absence de Xi sera celui qui se fera le plus sentir : il dirige la deuxième économie mondiale et n’a jamais manqué un sommet du G20 dans le passé.

« Cela sera perçu comme un signal négatif de la part de la Chine, tant dans les relations bilatérales que mondiales », a déclaré Ashok Kantha, ancien secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères, où il supervisait les relations avec 65 pays. « Cela envoie le signal que les relations sont toujours dans une spirale descendante et montre le manque d’engagement de la Chine envers le G20 », a ajouté Kantha, également ancien ambassadeur indien à Pékin.

La capacité de l’Inde à surmonter ce camouflet et à aplanir les divergences au sein du groupe au cours des deux prochains jours sera le test de sa diplomatie – et sa capacité à briller au soleil en son temps.