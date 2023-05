Coupe du monde des moins de 20 ans : les jeunes stars argentines et brésiliennes brillent

Le jeune de la Juventus, Matias Soule, a été une vedette pour les hôtes argentins lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans. GUSTAVO ORTIZ/AFP via Getty Images

L’Amérique du Sud a remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans plus de fois que tout autre continent. Et avec un avantage surprise à domicile cette année (l’Indonésie s’est vu retirer ses droits d’accueil et l’Argentine est intervenue à la dernière minute), il y a de fortes chances que l’Amérique du Sud puisse remporter un autre succès, surtout après une phase de groupes où les cinq ses équipes s’en sont sorties sans pépin.

La chance du tirage au sort les a également séparés. En l’absence de derbies sud-américains lors des huitièmes de finale de cette semaine et d’un seul possible en quarts de finale du week-end, il existe une possibilité d’un dernier carré entièrement sud-américain.

L’Europe compte quatre représentants en huitièmes de finale. Mais la première ligne de résistance à la domination sud-américaine vient d’Afrique, avec trois affrontements entre les deux continents ces prochains jours. Avec les États-Unis, qui n’ont pas encore encaissé de but, l’Argentine est la seule équipe avec un record de 100% – et pourtant, ils ont été confrontés à ce qui ressemble à l’un des défis les plus difficiles du deuxième tour lorsqu’ils affronteront le Nigéria mercredi. .

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Il y a là une justice poétique. L’Argentine ne s’était même pas qualifiée pour le tournoi, seulement pour gagner un sursis et une place lorsqu’elle est devenue l’hôte. L’équipe de l’entraîneur Javier Mascherano est plus forte que celle qui a déçu lors du tournoi de qualification – l’introduction de l’ailier de la Juventus Matias Soule, qui a une touche de compatriote Angel Di Maria à son sujet, et le meneur de jeu de l’Internazionale Valentin Carboni a ajouté une dimension offensive supplémentaire.

Les foules locales traitent ce groupe de jeunes comme un mandataire de Lionel Messi et de ses vainqueurs de la Coupe du monde et l’équipe est en train de monter en puissance. Mais le Nigeria est potentiellement délicat. Composés majoritairement de joueurs locaux, ils ont disputé une solide phase de poules et n’ont connu de vrais problèmes que lorsqu’ils ont perdu la discipline et se sont laissés trop ouverts à la contre-attaque brésilienne. Ce jeu n’est pas une fatalité.

Les vainqueurs entre l’Argentine et le Nigeria affronteront les vainqueurs de la rencontre de jeudi entre l’Equateur et la Corée du Sud. L’Équateur est une autre équipe qui a beaucoup changé depuis la qualification, avec un nouvel entraîneur à Miguel Bravo. Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient pris le temps de cliquer, descendant jusqu’à un but de temps d’arrêt dans un match serré contre les États-Unis, puis devant se battre à partir d’un but pour battre la Slovaquie avant de battre les Fidji. Leurs vertus commencent à apparaître – ils sont rapides et forts, avec des ailiers rapides et habiles et beaucoup de qualité du prodige Kendry Paez.

La croissance de l’Équateur en tant que puissance régionale est due à des jeunes comme Kendry Paez, qui a été lié à Chelsea. Guillermo Legaria – FIFA/FIFA via Getty Images

Dans la même moitié du match nul, on trouve la Colombie, qui a suivi deux victoires serrées avec un dernier but qui lui a valu un match nul 1-1 contre le Sénégal – une élimination déchirante pour les Africains dans un groupe bien équilibré. Les Colombiens sont solides défensivement et ont suffisamment de qualité de la part d’Oscar Cortes, Yasser Asprilla et Tomas Angel pour en faire des adversaires maladroits. S’ils traversent la Slovaquie, il y aura plus d’opposition européenne en route – ils rencontreront les vainqueurs de l’affrontement entre l’Angleterre et l’Italie.

Dans l’autre moitié du tirage au sort se trouvent le Brésil et l’Uruguay, les équipes qui se sont battues pour le titre continental plus tôt dans l’année. L’équipe uruguayenne n’a guère changé, bien que le refus du Real Madrid de libérer l’avant-centre Alvaro Rodriguez ait été un coup dur. Certaines stars du tournoi de qualification – notamment le milieu de terrain central et capitaine Fabricio Diaz – n’ont pas réussi à atteindre le même niveau en Argentine.

L’entraîneur Marcelo Broli espère que lui et l’attaquant polyvalent Luciano Rodriguez conservent leur meilleure forme pour les huitièmes de finale. Même sans les stars qui tirent à plein régime, l’Uruguay est le favori pour dépasser la Gambie jeudi – et la victoire mettrait en place un quart de finale contre les vainqueurs du match nul entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis.

Andrey Santos et Marquinhos sont deux des meilleurs talents de l’équipe brésilienne. LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

Lors du match de phase de groupes de dimanche contre la Tunisie, l’Uruguay a fini par rendre service au Brésil. Dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps, l’impressionnant pilier défensif tunisien Ghaith Ouahabi a d’abord donné le penalty qui a décidé du match, puis a écopé d’un carton jaune qui l’exclura du match de mercredi contre le Brésil. Le jeu de la Tunisie est basé sur une défense patiente et des contre-attaques occasionnelles, et la perte de Ouahabi est un coup dur contre une équipe avec la puissante puissance de feu des Brésiliens.

Trois buts de moins au début de son premier match de groupe contre l’Italie, le Brésil a bien réagi et la Tunisie devra être à son meilleur pour contenir l’ailier Savio et l’attaquant Marcos Leonardo, soutenus par un trio de milieu de terrain agressif composé d’Andrey Santos (signé avec Chelsea), Marlon Gomes et Marquinhos.

L’entraîneur Ramon Meneses a fait un retour bizarre à Rio de Janeiro pour appeler l’équipe senior pour les matches amicaux du mois prochain. L’identité des adversaires du Brésil n’étant déterminée qu’avec le dernier coup de pied du ballon dimanche – un retour spectaculaire a laissé la France à un but de sauver leur campagne – il reste peu de temps pour se préparer au match du deuxième tour. Si la préparation du Brésil a été affectée par la brève absence de Meneses, le Brésil sera convaincu qu’il en a encore plus qu’assez pour battre la Tunisie et être le fer de lance du défi sud-américain en quarts de finale.