Coupe du monde des clubs : tout ce que vous devez savoir sur le tournoi remanié

La Coupe du Monde des Clubs n’est jamais morte, elle était simplement en hibernation. Maintenant, c’est de retour avec un bang.

Le tournoi organisé par la FIFA devait être relancé en 2020 en Chine avec 24 équipes – mais cela a été abandonné à cause du coronavirus. Gianni Infantino a maintenant annoncé des plans pour une compétition encore plus grande, cependant – parce que nous n’avons pas assez de football, n’est-ce pas ?

Alors, quel est le problème avec ce nouveau tournoi ? Et est-ce que quelqu’un s’en souciera vraiment? Voyons les détails…

Quel sera le format de la Coupe du monde des clubs ?

Essentiellement, cela ressemblera beaucoup au plan actuel de la Coupe du monde. 32 équipes – ce qui suggère huit groupes, deux qualifiés de chacun, avant un huitième de finale, des quarts de finale, des demi-finales et une finale.

“Les détails du lieu doivent encore être discutés, mais il a été convenu et décidé qu’un tournoi de Coupe du monde des clubs à 32 équipes se déroulerait, ce qui en ferait une Coupe du monde”, a déclaré Gianni Infantino.

Quand se jouera la nouvelle Coupe du monde des clubs ?

Chelsea est l’actuel tenant de la Coupe du monde des clubs (Crédit image : Waleed Zain/Agence Anadolu via Getty Images)

La première débutera en 2025 et aura lieu tous les quatre ans, tout comme la véritable Coupe du monde internationale.

“Je ne sais pas ce que dit ou ne dit pas la presse britannique, mais je sais ce que nous avons décidé et c’est qu’il y aura une Coupe du monde des clubs de 32 équipes qui se jouera tous les quatre ans et la première édition sera avoir lieu en 2025 en été », explique Infantino.

“Pendant ce créneau où les autres années ce serait la Coupe des Confédérations, ce sera un peu plus long car il y a 32 équipes donc ça va durer un peu plus longtemps mais ce seront les meilleures équipes du monde qui seront toutes invitées à participer.

“Mais tous les détails seront développés en temps voulu et nous déciderons où cela se déroulera également au cours des prochaines semaines ou des prochains mois en consultation avec toutes les parties prenantes.”

On ne sait pas encore si la FIFA déplacera la Coupe du monde actuelle sur un cycle de deux ans, comme le souhaite Arsène Wenger.

Qui sera qualifié pour la Coupe du monde des clubs ?

Cela est encore en cours d’élaboration – mais il semble probable que s’il s’agit d’un cycle de quatre ans, les invités seront en grande partie composés de vainqueurs de coupes continentales de l’UEFA, de la CONMEBOL, de la CONCACAF, de la CAF, de l’AFC et de l’OFC.

Cela ferait quatre par confédération – 24 en tout – le nombre de participants initialement prévu par la FIFA. Mais considérez aussi qu’il peut y avoir des séjours de quatre ans au cours desquels une équipe remporte plus d’un trophée. Dans ce cas, il est probable que le finaliste reçoive une invitation. Pourtant, si cela se produisait demain, le Real Madrid, Chelsea, le Bayern Munich et Liverpool se qualifieraient pour la compétition de la Ligue des champions.

Avec huit places supplémentaires à gagner, il y aura peut-être des postes pour les compétitions continentales de deuxième et troisième rang comme la Ligue Europa et la Ligue de conférence Europa – ou peut-être y aura-t-il une qualification en jeu.

Bien sûr, cependant, Infantino a utilisé un mot qui semble inquiétant : “invité”. Il est possible que des places dans cette compétition soient attribuées aux équipes glamour, tout comme l’était la Super League. Bien sûr, nous préférerions tous voir Barcelone contre Boca Juniors, mais l’Eintracht Francfort contre Independiente del Valle n’est-il pas plus juste, étant donné qu’ils ont tous deux remporté des trophées continentaux l’année dernière ?

La congestion des luminaires n’est-elle pas un problème ?

Le chef controversé de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré vouloir “protéger la santé et le bien-être des joueurs”. (Crédit image : Getty Images)

Apparemment non.

La FIFA ne l’introduit qu’une fois tous les quatre ans, Infantino soulignant : “Nous ne voulions pas surcharger le calendrier.” Compte tenu des antécédents de l’instance dirigeante sur de telles choses – presser une Coupe du monde au milieu d’une saison nationale, pour un – nous ne retenons pas notre souffle sur celui-ci.

Pourquoi les clubs s’en soucieront-ils ?

Mohamed Salah de Liverpool pose avec la Coupe du monde des clubs en 2019 (Crédit image : David Ramos – FIFA/FIFA via Getty Images)

C’est une bonne question. À l’heure actuelle, la Coupe du monde des clubs est considérée comme un atout supplémentaire dans le calendrier du football : vous bénéficiez de deux semaines de congé hors d’Europe pour affronter des équipes nettement plus faibles et obtenir un écusson doré sur le devant de votre maillot – mais peu importe si vous ne gagne pas ?

La FIFA n’a pas annoncé le prix en argent pour cette nouvelle édition du tournoi. Il y a de fortes chances que s’ils en font une affaire plus importante, les clubs commenceront à en faire plus de singes.

“Quand on parle de [FIFA] produit au cours des quatre prochaines années, la Coupe du monde des clubs n’est pas incluse dans cette prévision de 11 milliards de dollars », déclare Infantino. « Cette prévision ne tient pas compte de cette Coupe du monde des clubs. Je pense donc que nous allons avoir une somme encore plus importante que nous pourrons investir dans le football mondial au cours des quatre prochaines années.”

Pourquoi la FIFA veut-elle cela ?

L’argent, l’argent, l’argent. Oh, et c’est une “question de principe”, apparemment.

“Le Conseil de la FIFA a maintenant pris la décision de principe d’organiser cette Coupe du Monde des Clubs”, a insisté Infantano. “N’oubliez pas que nous étions la seule organisation de football au monde, du moins au niveau international, à ne pas avoir organisé de compétition pendant la pandémie.

“Nous l’avons fait parce que nous voulions permettre la Copa America, les Championnats d’Europe et nous voulions protéger la santé et le bien-être des joueurs.”

Comme c’est gentil de leur part. Franchement, cependant, il fait valoir un très bon point : la seule véritable vache à lait de la FIFA est la Coupe du monde, car lorsqu’il s’agit de football interclubs, tout le monde s’en occupe. C’est l’occasion de tirer profit du football interclubs – qui est potentiellement beaucoup plus lucratif que le football international – en donnant aux clubs leur propre version du bébé de la FIFA.

Est-ce que cela éloignera la Super League?

Une Super Ligue européenne est toujours considérée comme une menace pour le football (Crédit image : PA)

L’attrait de la Super League pour les clubs était qu’elle garantissait des gains. La compétition devait être un atelier fermé sans relégation et toutes les équipes en compétition devaient être récompensées financièrement.

À moins que la FIFA ne promette la même chose avec la Coupe du monde des clubs, la Super League restera toujours une voie de sortie potentielle pour l’élite du football mondial. Si la concurrence parvient à garder les plus grands pilotes d’une échappée bien financés – Barcelone et le Real Madrid, en particulier – elle pourrait rester à distance pendant un certain temps.

Une nouvelle Coupe du monde des clubs pourrait-elle être une bonne idée ?

Le match de Coupe Intercontinentale de Boca Juniors contre le Real Madrid à partir de 2000 était un match légendaire (Crédit image : Shaun Botterill /Allsport)

Si vous croyez vraiment à l’économie du football, alors oui – l’idée de la meilleure ligue brésilienne, des ligues nationales africaines ou même de la Major League Soccer, de la A-League, de la J-League ou de la K-League s’améliorant financièrement ferait du football mondial plus forte.

Il y avait la Coupe Intercontinentale. C’était parfois amusant – surtout en 2000, lorsqu’une solide équipe de Boca Juniors a rencontré les Galacticos du Real Madrid. L’enjeu était que les deux côtés étaient devant le monde entier, se disputant l’attention mondiale. Si la Coupe du Monde des Clubs ressemblait à un gros problème, bien sûr, ce serait un spectacle.

Ce serait incroyable si une équipe historique comme Santos pouvait avoir une chance de remporter un trophée contre quelqu’un comme le Bayern Munich; de même, voir de nouveaux clubs comme LA Galaxy sur une scène de niveau contre des géants comme Liverpool pourrait être cool. Mais pour l’instant, cela ressemble à du fourrage adapté à la pré-saison.

Beaucoup plus doit être montré et promis par la FIFA avant que cette idée puisse réellement commencer à exciter les fans de football. Ils s’imaginent que ce serait comme la Ligue des champions mais pour le monde : les équipes européennes ne vont-elles pas simplement marcher maintenant ? Comme ils le font habituellement avec le format actuel ?

Quelle a été la réaction à cette idée ?

Jamie Carragher s’est déjà prononcé contre la nouvelle Coupe du monde des clubs (Crédit image : Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)

Pas bon.

“Comme l’idée ridicule de la Coupe du monde tous les deux ans, c’en est une autre d’Infantino”, Jamie Carragher tweeté (s’ouvre dans un nouvel onglet). “Les joueurs ont besoin de repos à un moment donné, ils sont traités comme du bétail. La FIFA déteste la Ligue des champions et veut elle-même quelque chose de similaire. Les clubs européens devraient la boycotter.”

Journaliste Miguel Delaney réclamations (s’ouvre dans un nouvel onglet) que la Premier League reste “peu impressionnée” par les propositions, quand Luis Miguel Echegaray d’ESPN l’appelle, “abus sur le bien-être d’un joueur”.

Et la Coupe du monde des clubs 2023 ?

Le tournoi 2023 devrait avoir lieu au Maroc.

Ce sera probablement l’avant-dernière édition du tournoi sous sa forme actuelle, avant qu’il ne soit élargi en 2025.