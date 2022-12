Coupe du monde : des centaines de milliers de fans envahissent les rues de Buenos Aires après la victoire de l’Argentine sur la France | Nouvelles du monde

Le triomphe de l’Argentine en finale de la Coupe du monde a envoyé des centaines de milliers de fans en extase dans les rues de Buenos Aires.

Le match en montagnes russes a vu l’équipe de Lionel Messi abandonner les avances de 2-0 et 3-2 avant l’emporte finalement sur la France dans une séance de tirs au but acharnée.

Messi a finalement remporté le plus gros prix du football – le seul trophée à lui avoir échappé – et c’est lui que les fans à la maison ont appelé pour leur victoire.

Les fans argentins sont photographiés en train d’escalader les réverbères alors qu’ils célèbrent leur victoire



“Je n’arrive pas à y croire! C’était difficile, mais nous l’avons fait, grâce à Messi”, a déclaré Santiago, 13 ans, alors qu’il célébrait avec sa famille devant l’ancienne maison de la légende du football argentin Diego Maradona.

Portant des drapeaux, des chapeaux et les maillots bleus et blancs emblématiques du pays, les fans ont envahi le centre-ville de Buenos Aires et d’autres lieux emblématiques quelques minutes après la victoire.

“C’est une immense joie après tant de tensions”, a déclaré l’avocat Nicolas Piry, 46 ans.

“L’harmonie entre l’équipe, dirigée par un leader qui joue à un niveau faisant de lui le meilleur du monde, et la condition des joueurs en général nous ont conduits à ce succès bien mérité. Allons-y en Argentine !” il ajouta.

“C’était un match incroyable, parfois angoissant”, a déclaré Diego Aburgeily, 46 ans, qui a encouragé l’équipe nationale depuis la banlieue de la capitale.

“Cette équipe a fait tomber les gens amoureux d’elle pour la première fois depuis des décennies.”

Il y avait des scènes de jubilation similaires parmi les supporters argentins qui s’étaient rendus au Qatar pour le tournoi.

“Probablement pour les gens de ma génération, l’une des plus grandes choses que nous ayons jamais vécues”, a déclaré un supporter à Sky News.

“J’ai cru que j’étais mort pendant un moment, mon cœur s’est arrêté pendant une minute. C’était une bataille jusqu’à la dernière minute.”

Il y a eu des scènes plus sombres dans la capitale française, où les rêves de deux titres de Coupe du monde consécutifs pour les Bleus ont été anéantis de manière déchirante.

Dans le bar des sports Belushi bondé à Paris, certains sont restés immobiles, secouant la tête avec incrédulité au lendemain du match alors que le triplé historique de Kylian Mbappe a amené la France juste à côté de la gloire.

“Perdre aux tirs au but est horrible”, a déclaré le lycéen Ousman Diaw, qui a utilisé son drapeau français pour se protéger de la pluie alors qu’il rentrait chez lui.

“Messi le mérite cependant. C’est un bon joueur et il avait tout fait sauf ça.”

“C’est tellement décevant. Nous sommes revenus et nous pensions pouvoir le faire”, a déclaré le supporter Romain Cyne.

Des policiers anti-émeute ont été vus se diriger vers des fans le long des Champs Elysées à Paris et à Nice, de petits incendies ont été vus dans une rue alors qu’un groupe de personnes se rassemblait avec une tenant une fusée éclairante, alors que les médias locaux rapportaient des affrontements.

A Boulogne, des scènes de violence ont été signalées avec des policiers faisant usage de gaz lacrymogènes.

Le président français Emmanuel Macron, qui a regardé le match depuis les tribunes, a ensuite consolé Mbappe sur le terrain.

“‘Les Bleus’, laissez-nous rêver”, a tweeté le président.

La légende du football Pelé, qui a reçu les félicitations des joueurs pendant le tournoi inquiets pour sa santé, a déclaré que le match était “passionnant”.

Il a déclaré sur Instagram: “Quel cadeau ce fut de regarder ce spectacle pour l’avenir de notre sport.

“Et je ne pouvais manquer de féliciter le Maroc pour cette incroyable campagne. C’est formidable de voir l’Afrique briller.

“Félicitations à l’Argentine ! Certainement Diego sourit maintenant.”

Le coéquipier du club de Messi, Neymar, a publié ses félicitations sur Instagram, alors que les médias sociaux étaient inondés de personnes couronnant l’Argentin le plus grand joueur de tous les temps.

Pendant ce temps, des tweets ont fait l’éloge de Messi de la part d’Andy Murray, Declan Rice et du présentateur Gary Lineker, qui ont tweeté : “Ce fut un privilège absolu de regarder Lionel Messi pendant près de deux décennies.

“Instant après instant, un football envoûtant et joyeux à couper le souffle.

“C’est un cadeau des dieux du football.”