Coupe du monde de tir 2022 : Mehuli Ghosh et Tushar Mane remportent l’or en équipe mixte carabine à air comprimé

Mehuli Ghosh et Tushar Mane ont remporté la médaille d’or par équipe mixte à la carabine à air comprimé à 10 m lors de l’étape en cours de la Coupe du monde de carabine/pistolet/fusil de chasse de l’ISSF à Changwon, en Corée. Face à l’équipe hongroise d’Eszter Meszaros et d’Istvan Peni, le duo indien a enregistré une victoire catégorique 17-13 pour décrocher le métal jaune.

La paire de Shiva Narwal et Palak a ajouté une autre médaille au décompte de l’Inde après avoir remporté la médaille de bronze dans l’épreuve par équipe mixte au pistolet à air comprimé de 10 m. Dans une affaire à sens unique, l’équipe indienne a écrasé le duo kazakh Irina Loktionova et Valeriy Rakhimzhan 16-0.

Après les deux résultats de mercredi, l’Inde s’est hissée à la deuxième place du décompte des médailles avec deux médailles d’or et une de bronze jusqu’à présent.

Quelle équipe! @GhoshMehuli et @ShahuMane2 remportez l’or 🏅 dans l’événement Mix Team Air Rifle lors de la Coupe du monde ISSF en cours. Toutes nos félicitations au duo. pic.twitter.com/411ZhYJzKM — Suma Shirur OLY (@SumaShirur) 13 juillet 2022

Mehuli et Tushar ont assuré la deuxième médaille de l’Inde de l’événement après avoir dépassé leurs éliminatoires de l’équipe mixte de carabine à air comprimé de 10 m avec un grésillement de 634,4 après 60 tirs.

Deux autres paires, à savoir Naveen et Rhythm Sangwan dans l’équipe mixte de pistolet à air comprimé de 10 m et Arjun Babuta et Elavenil Valarivan dans la compétition de fusil correspondante n’ont pas pu se classer car elles ont toutes deux terminé en huitième position.

Arjun et Elavenil ont tiré 627,8 pour leur huitième place tandis que Naveen et Rhythm ont terminé sur un total de 570.

Mardi, l’Inde a manqué sur environ cinq chances de médaille alors qu’aucun des qualifiés au pistolet à air comprimé 10 m masculin et féminin ainsi qu’au piège masculin n’a pu faire valoir ses chances.

Dans le pistolet à air comprimé 10 m masculin, l’Inde avait trois qualifications dans la ronde de classement des huit premiers, mais Naveen s’est approché le plus près d’une médaille, terminant quatrième avec un effort de 250,7. Shiva Narwal a terminé cinquième avec 199,7 tandis que Sagar Dangi a terminé sixième avec 199,2.

Dans l’épreuve féminine du pistolet à air comprimé à 10 m, la seule qualifiée de l’Inde pour le tour de classement, Yuvika Tomar, a terminé septième avec 147,1 à son actif.

Avec trois médailles d’or, la Serbie est actuellement en tête du classement tandis que la Chine est troisième avec deux médailles d’or jusqu’à présent.

