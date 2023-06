Coupe du monde de squash WSF : l’Inde en tête de la poule B avec une victoire sur le Japon, prépare le choc contre la Malaisie en demi-finale

L’Inde, deuxième tête de série, a rebondi pour devancer le Japon 3-1 dans un match de la poule B pour prendre la tête du groupe et accéder aux demi-finales de la Coupe du monde de squash SDAT WSF jeudi.

Les hôtes ont atteint les demi-finales du championnat pour la première fois, où ils affronteront la quatrième tête de série, la Malaisie.

L’équipe indienne composée d’Abhay Singh, Joshna Chinappa, Saurav Ghosal et Tanvi Khanna était déjà assurée de sa place en demi-finale après deux incroyables victoires 4-0 lors de ses deux premiers matches contre Hong Kong Chine et l’Afrique du Sud, mais la victoire de jeudi signifiait qu’ils évitez les têtes de série égyptiennes.

L’équipe a pris un mauvais départ quand Abhay Singh a perdu en trois matchs contre Tomotaka Endo. Lors du match suivant, l’ancien numéro 10 mondial Joshna Chinappa était sur place pour effectuer un acte de sauvetage incroyable.

Bien qu’il ait perdu un match contre Satomi Watanabe – le joueur le mieux classé du tournoi – Chinappa a fait preuve d’une incroyable détermination à revenir, avec le joueur de 36 ans, également originaire de Chennai, gagnant 2-7, 7-4, 3 -7, 7-5, 7-5.

Le n°1 indien masculin Saurav Ghosal a ensuite pris le dessus sur Ryunosuke Tsukue en cinq matchs.

Les victoires de Chinappa et Ghosal signifiaient que l’Inde ne pouvait plus être rattrapée par le Japon dans la course au sommet de la poule B, en raison du nombre supérieur de victoires de l’Inde au cours des trois jours de la phase de poule.

Lors du match final, Khanna a mis fin à l’égalité avec une confortable victoire 3-0 contre Akari Midorikawa.

Plus tard, Chinappa a déclaré: « C’était juste émouvant de gagner ce match. Je savais que ça allait être difficile d’entrer. Satomi a eu d’excellents résultats en tournée, donc honnêtement, je suis juste soulagé d’avoir réussi.

« C’est un match tellement rapide et il n’y a vraiment pas de place pour l’erreur. Nous avons tous les deux réussi de bons coups à certains moments et c’était le jeu de tout le monde aujourd’hui. La défaite du Japon signifie qu’ils affronteront l’Égypte en demi-finale, les têtes de série battant la Malaisie 3-1.

Résultats:

Poule A :

L’Egypte a battu la Malaisie 3-1 (Karim El Hammamy a battu Sai Hung Ong 7-1, 7-3, 7-0 ; Fayrouz Aboelkheir a perdu contre Aira Azman 5-7, 7-5, 3-7, 7-2, 3- 7 ; Aly Abou Eleinen a battu Darren Pragasam 7-1, 7-0, 7-1 ; Kenzy Ayman a battu Xin Ying Yee 5-7, 7-4, 7-3, 2-7, 7-5).

Poule B :

L’Inde a battu le Japon 3-1 (Abhay Singh a perdu contre Tomotake Endo 6-7, 6-7, 2-7 ; Joshna Chinappa a battu Satomi Watanabe 2-7, 7-4, 3-7, 7-5, 7-5 ; Saurav Ghosal a battu Ryunosuke Tsukue 7-6, 6-7, 7-4, 3-7, 7-5 ; Tanvi Khanna a battu Akari Midorikawa 7-4, 7-1, 7-1).

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)