Coupe du monde de squash à Chennai ; Saurav Ghosal et Joshna Chinappa à la tête du défi indien

La Coupe du monde de squash se tiendra du 13 au 17 juin avec Saurav Ghosal et Joshna Chinappa à la tête du défi indien, a annoncé lundi l’instance dirigeante du sport dans le pays.

Le tournoi se tiendra au centre commercial Express Avenue et à l’Académie indienne de squash et de triathlon (ISTA), a-t-on annoncé lundi.

Neuf pays participeront au tournoi. Outre l’Inde, pays hôte, les autres pays participants sont Hong Kong, la Chine, le Japon, la Malaisie, l’Égypte, l’Afrique du Sud, l’Australie et la Colombie.

La dernière édition de la Coupe du monde s’est également tenue à Chennai, en 2011.

« Je suis ravi d’annoncer que Chennai accueillera à nouveau la prestigieuse Coupe du monde de squash SDAT-WSF du 13 au 17 juin. Ce tournoi marque un nouveau chapitre dans l’histoire de notre événement alors que nous le ravivons et le réorganisons pour renforcer encore son importance. « , a déclaré N Ramachandran, président honoraire à vie de la Fédération indienne des raquettes de squash (SRFI), lors d’une conférence de presse.

Ce sera la quatrième édition et il se distingue par la parité entre les sexes et le système de points. Il y aura deux hommes et deux femmes par équipe contre deux hommes et une femme lors des éditions précédentes.

Chaque match se jouera au meilleur des cinq matchs. Il y aura une phase de poules à la ronde suivie d’une phase à élimination directe.

Ghosal, Abhay Singh, Joshna et Tanvi Khanna représenteront l’Inde.

« L’atrium central de l’Express Avenue Mall sera transformé en un terrain tout en verre ultramoderne offrant un cadre captivant pour assister à l’action exaltante et à l’athlétisme des sportifs », a déclaré le ministre du Tamil Nadu pour le bien-être des jeunes et le développement des sports. Udhayanidhi Staline.

Le ministre a également présenté un chèque de Rs 1,5 crore à Ramachandran pour la conduite de l’événement.

Cyrus Poncha, vice-président de la Fédération asiatique de squash (ASF) et secrétaire général de la SRFI, était parmi les personnes présentes.

