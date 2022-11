Coupe du monde de rugby: Will Greenwood soutient les Red Roses d’Angleterre pour rebondir après le dernier chagrin | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2003, Will Greenwood, a déclaré que la Coupe du monde de rugby « a transcendé un match de 80 minutes » et pense que les Red Roses vendront Twickenham dans les prochaines années.

Will Greenwood dit que les Red Roses ont donné un énorme coup de pouce au rugby féminin et les ont aidées à rebondir après leur déchirante défaite en finale de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande.

La série de victoires de 30 matchs de l’Angleterre, un record de tests, s’est terminée par une courte défaite 34-31 contre les Black Ferns devant une foule à guichets fermés à Eden Park, la première défaite de l’équipe de Simon Middleton depuis juillet 2019.

Les Red Roses ont joué plus d’une heure avec seulement 14 joueurs après que Lydia Thompson ait été expulsée pour un tacle imprudent à la 18e minute, bien qu’elles aient mené pendant de longues périodes lors d’une finale palpitante à Auckland.

Après la défaite de son équipe en finale de la Coupe du monde de rugby, la capitaine des Red Roses, Sarah Hunter, a déclaré que l'Angleterre "avait tout laissé de côté sur ce terrain".

Ayesha Leti-I’iga a terminé un beau mouvement en fin de match pour ce qui s’est avéré être l’essai gagnant du match pour la Nouvelle-Zélande.

Mais Greenwood – qui a remporté la Coupe du monde avec les hommes d’Angleterre en 2003 – insiste sur le fait que l’équipe de Simon Middleton peut être fière de sa performance.

“Je pense que les Red Roses sont depuis très longtemps des ambassadrices hors pair de tous les sports d’équipe dans ce pays”, a déclaré Greenwood. Sky Sports Nouvelles. “Nous commençons à peine à comprendre à combien de personnes cela donnera accès.

“J’espère que ce sera un autre tremplin pour le football féminin pour tant de personnes, qui se sont battues si dur pour être reconnues pendant si longtemps.

“Je sais que cela se termine par un chagrin d’amour ici et j’espère qu’ils auront le temps de réfléchir à leur incroyable performance, mais en attendant, regardons le coup de pouce que cela a donné au football féminin. Dans trois ans, ils vendront Twickenham pour une finale de Coupe du monde, ce qui est incroyable à penser.”

L'ancienne internationale anglaise Vicky Fleetwood a déclaré que l'Angleterre aurait "absolument" remporté la finale de la Coupe du monde de rugby si Lydia Thompson n'avait pas reçu de carton rouge.

L’Angleterre a eu une chance d’arracher la victoire avec le jeu final du match après que le klaxon ait retenti, les Red Roses tentant en vain de trouver un dernier essai d’un alignement plutôt que de prendre le penalty qui aurait pu amener le concours à temps supplémentaire.

“Je suis allé” oh, ils doivent prendre un trois “, mais en fait, je pense” en fait, savez-vous quoi, ils sont à 14, jouent 15, et ils ont marqué quatre essais du maul de conduite », a expliqué Greenwood.

“En fait, je pense que c’était la bonne décision, surtout si vous pensez devoir affronter la Nouvelle-Zélande pendant encore 20 minutes avec un joueur à terre. C’était juste une brillante défense sur coups de pied arrêtés.”

L'ancienne internationale anglaise Vicky Fleetwood a déclaré que les joueurs anglais auraient le cœur brisé par leur défaite en finale de la Coupe du monde.

Quel avenir pour l’Angleterre ?

La défaite signifie que les Red Roses ont maintenant perdu les cinq finales de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande, bien que Greenwood s’attende à ce que les doubles champions du monde reviennent plus forts lorsque le tournoi se rendra en Angleterre en 2025.

“En rugby, pour être défini comme une grande équipe, il faut gagner la Coupe du monde”, a ajouté Greenwood. “Cette équipe d’Angleterre a été sensationnelle, mais elle aura des regrets et en tant que sportif, vous devez regarder en arrière et dire que vous n’avez aucun regret.

La gagnante de la Coupe du monde de rugby 1994, Giselle Mather, a déclaré que les Red Roses "avaient tout donné pour la cause" lors de leur défaite en finale de la Coupe du monde de rugby.

“La réalité est que le quart de finale de la Coupe du monde de 1999 joue toujours dans ma tête, tout comme le test des Lions en 2001 où je me suis blessé. Peut-être que je suis juste psychologiquement faible, mais je pense que beaucoup de gens parlent de ceux qui s’est enfui.

“Si vous vous mettez en position de gagner et que vous êtes favori pour gagner et que vous ne le faites pas, c’est une démangeaison que vous ne pouvez jamais vraiment gratter. J’espère qu’ils pourront trouver un moyen de traiter cela et ils n’ont que trois ans à attendre, à cause de ce qui s’est passé avec Covid, tant de ces filles auront une autre chance de le faire.

“La prochaine Coupe du monde aura lieu en Angleterre, ils y participeront en tant que grands favoris et avec un peu de chance – après avoir affronté la Nouvelle-Zélande six fois en Coupe du monde et perdu les six fois – ils finiront par trouver un moyen de battre ce très malheureux record.”