Coupe du monde de rugby : Steve Borthwick insiste sur le fait qu’il n’y aura aucun changement dans l’approche de l’Angleterre malgré les critiques tactiques | Actualités du rugby à XV

Steve Borthwick ne changera pas la tactique de l’Angleterre pour le match d’ouverture de la Coupe du Monde de Rugby contre l’Argentine

Steve Borthwick insiste sur le fait que l’Angleterre persistera avec sa tactique actuelle malgré une entrée en Coupe du Monde de Rugby sur une série de défaites qui les a placés parmi les outsiders pour leur match d’ouverture contre l’Argentine.

Cinq défaites en six tests, ont réduit les attentes de l’extérieur du camp selon lesquelles les champions 2003 auraient un impact dans le tournoi et ils commencent leur campagne par un match contre une équipe argentine qui les a battus à Twickenham pour la première fois depuis 2006 en novembre dernier.

L’équipe de Borthwick a été critiquée pour son plan de jeu basé sur les statistiques, qui met l’accent sur les coups de pied, mais l’entraîneur principal insiste sur le fait qu’il n’est pas temps de changer d’approche.

« Nous étudions toujours les éléments tactiques de ce que nous faisons », a déclaré Borthwick, qui a remplacé Eddie Jones à la tête de l’Angleterre après les Autumn Nations Series mixtes de l’année dernière.

« J’ai dit à mon arrivée que nous devions construire une façon de jouer et avoir une base cohérente. Vous ne pouvez pas tout changer d’une semaine à l’autre, vous devez avoir une façon de jouer sur laquelle vous pouvez vous appuyer.

« Idéalement, vous commencez à construire cela après la dernière Coupe du Monde, comme la plupart des autres équipes l’ont fait. Vous avez vu la croissance de l’Irlande et de la France – ces équipes qui ont commencé à construire depuis lors. Nous n’en faisons pas partie.

« Nous avons essayé de le construire au cours des six derniers mois et, à bien des égards, parce que l’équipe d’entraîneurs s’est réunie il y a seulement 10 ou 11 semaines, nous essayons de le faire depuis 10 ou 11 semaines.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancien arrière latéral anglais Jason Robinson estime que l’équipe actuelle de Steve Borthwick a beaucoup de travail à faire pour surmonter sa mauvaise forme et réussir à la Coupe du Monde de Rugby. L’ancien arrière latéral anglais Jason Robinson estime que l’équipe actuelle de Steve Borthwick a beaucoup de travail à faire pour surmonter sa mauvaise forme et réussir à la Coupe du Monde de Rugby.

« Ce que j’ai essayé de faire, c’est de renforcer la direction dans laquelle nous allons et d’essayer de nous améliorer. Pour nous, il s’agit de poursuivre la croissance et de renforcer les fondations. »

L’Argentine accède à la Coupe du Monde de cette année avec deux places plus élevées au classement mondial et l’Angleterre sait que si elle tombe à nouveau face à une équipe des Pumas qui les a battus 30-29 l’année dernière, elle n’aura aucune marge de manœuvre pour les matches restants de la Poule D.

Néanmoins, Borthwick est convaincu que l’Angleterre a la puissance de feu nécessaire pour avoir un impact lors de la Coupe du Monde alors qu’elle se prépare pour son match d’ouverture au Stade Vélodrome de Marseille samedi soir (20 heures, heure du Royaume-Uni).

« Je regarde cette équipe et je vois des joueurs comme Ellis Genge, Joe Marler, Owen Farrell, Courtney Lawes, Maro Itoje – la liste pourrait s’allonger », a déclaré Borthwick.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Maggie Alphonsi, ancienne vainqueur de la Coupe du monde de rugby, donne un aperçu des chances de l’Angleterre avant le tournoi masculin Maggie Alphonsi, ancienne vainqueur de la Coupe du monde de rugby, donne un aperçu des chances de l’Angleterre avant le tournoi masculin

« Nous avons des joueurs qui savent comment se comporter lors des plus grandes occasions et c’est l’une des choses centrales que nous devons faire ce samedi : jouer ensemble. »

« Nous affrontons une très bonne équipe argentine, potentiellement la meilleure équipe de son histoire. Nous savons que c’est un défi mais c’est un défi dans lequel les garçons ont hâte de s’impliquer.

« Je ne saurais trop insister sur le fait de venir au Touquet, d’être ici : la Coupe du Monde a vraiment commencé. Ça y est. Nous y sommes. »

Farrell : Le plaquage haut était une erreur

L’Angleterre sera privée de son capitaine Farrell pour le match contre l’Argentine alors qu’il purge l’avant-dernier match d’une suspension de quatre matches pour un carton rouge lors du match de préparation contre le Pays de Galles à Twickenham.

Owen Farrell a été banni pour quatre matchs suite à un plaquage élevé sur le Gallois Taine Basham.

Farrell a admis que le tacle élevé sur Taine Basham, qui l’a finalement vu banni après que l’instance dirigeante mondiale World Rugby a fait appel de la décision initiale d’un comité indépendant de déclasser l’infraction d’un carton rouge à un carton jaune, était une erreur et est attristé de manquer le premier match de l’équipe. match de la Coupe du Monde.

« Vous ne voulez pas remonter trop loin, et je ne veux pas rester ici à parler de cela maintenant », a déclaré Farrell, parlant de l’incident pour la première fois. « Je veux parler du week-end.

« J’ai fait une erreur et j’ai finalement été banni pour cela. Je ne vais pas rester ici et me plaindre maintenant.

« Je suis impatient que cette Coupe du Monde commence. Je suis impatient de voir ce que cette équipe peut faire et j’ai hâte d’être à nouveau disponible.

« Je suis dégoûté de ne pas jouer, et je suis dégoûté de ne pas être disponible – surtout pour un gros match comme celui-ci le week-end. »

Le joueur de 31 ans sera disponible pour les deux derniers matches de poule de l’Angleterre contre les débutants en Coupe du monde, le Chili et les Samoa.