Coupe du monde de rugby : Shaun Wane déplore le manque de sang-froid de l’Angleterre | Matt Parish salue l’effort “incroyable” des Samoa | Actualités de la Ligue de Rugby

Le buteur d’essais anglais Elliott Whitehead semble abattu à plein temps après la défaite en demi-finale contre les Samoa

Shaun Wane a dû regretter le manque de sang-froid de l’Angleterre après que le pays hôte ait été victime d’une superbe Coupe du monde de rugby à XV aux mains des Samoa.

Le pays hôte s’est retiré du tournoi en demi-finale avec une défaite 27-26 contre les Samoans dans un affrontement palpitant qui a été décidé par un drop goal de Stephen Crichton en prolongation.

L’Angleterre avait mené 20-12 en seconde période avant de revenir dans la compétition et avait besoin d’un essai converti tardif de Herbie Farnworth pour envoyer le match devant plus de 40 000 fans à l’Emirates Stadium en prolongation.

Mais ce sont les Samoa qui ont prévalu grâce au un pointeur de Crichton trois minutes après le début de la période supplémentaire et l’entraîneur-chef de l’Angleterre Wane n’a cherché aucune excuse après la défaite qui a mis fin aux espoirs de l’équipe de ramener le trophée Paul Barrière sur ces côtes pour la première fois en 50 ans. années.

“Pas assez bon – c’était la meilleure équipe”, a déclaré Wane. “Tout le mérite revient à nos joueurs, ce que nous avons fait dans ce tournoi a été exceptionnel, mais nous n’avons pas fait les petits détails dans ce match et cela nous a coûté cher.

“Ils avaient un meilleur sang-froid; ils étaient la meilleure équipe. Je vais jeter un œil à ce que j’ai fait cette semaine, mais ce n’était tout simplement pas assez bon sur la plus grande scène que vous puissiez imaginer.

“Les joueurs sont absolument dévastés, comme tous les membres du staff, mais trouver des excuses serait injuste pour les Samoa – ils étaient meilleurs que nous aujourd’hui.”

Sam Tomkins a estimé que l’effort était là pour l’Angleterre, mais pas l’exécution

Le capitaine anglais Sam Tomkins a fait écho aux sentiments de Wane et bien qu’il ait senti que l’effort était là de la part de l’équipe, ils ont été déçus par leur exécution dans les moments clés du match.

“Il y a eu beaucoup d’efforts aujourd’hui et j’ai l’impression que c’était un exemple d’effort qui n’était pas suffisant”, a déclaré Tomkins. “Nous verrons les raisons pour lesquelles un autre jour.

“Nous allons juste parler des erreurs que nous avons commises et nous mettre sous pression. Nous avons joué une très bonne équipe des Samoa et une équipe comme celle-là, vous ne pouvez pas donner d’opportunités, et j’ai eu l’impression que nous l’avons fait avec un sans le Balle.

“Ils ont de bons joueurs qui finiront par vous avoir. Il y a beaucoup d’hommes déçus dans cette pièce et cette déception ne va pas vite.”

Wane est engagé comme entraîneur-chef de l’Angleterre au-delà de cette Coupe du monde et espère les diriger lors du prochain rassemblement mondial en France dans trois ans.

Il a promis que des leçons seraient tirées de cette défaite pour s’assurer qu’elles ne seraient plus à la traîne lors du tournoi de 2025.

“Nous avions besoin d’un peu plus de calme, nous devons faire des choses qui ont fonctionné pour nous de manière plus cohérente et nous nous en sommes éloignés”, a déclaré Wane.

“C’est à moi et au staff de savoir comment nous avons compilé notre semaine cette semaine, donc les premières personnes que nous regardons sont nous-mêmes. Nous avons un groupe de joueurs honnêtes, et nous retrouverons cette position et nous serons meilleurs la prochaine fois.”

Paroisse : C’est un effort incroyable de Samoa

Matt Parish n’a pas tari d’éloges sur les Samoa alors qu’ils sont entrés dans l’histoire en atteignant une finale de Coupe du monde pour la première fois de leur histoire.

Les Samoa ne sont devenues que la sixième équipe à atteindre le tournoi décisif depuis la première édition en 1954 et doivent maintenant vaincre les champions en titre et 11 fois vainqueurs de l’Australie à Old Trafford samedi prochain s’ils veulent entrer encore plus dans l’histoire.

Ils avaient été radiés dans de nombreux trimestres après avoir perdu 60-6 contre l’Angleterre lors du match d’ouverture du tournoi, mais se sont régulièrement améliorés depuis lors et le chef Parish a salué ce que son équipe a réalisé jusqu’à présent.

“C’est un effort incroyable de la part de ces gars-là”, a déclaré Parish. “Les choses sont allées contre nous; cinq gars sont rentrés chez eux [due to injury]nous sommes réduits à l’essentiel, mais ces gars-là continuent de se rencontrer.

Stephen Crichton est assailli après avoir décroché le drop goal gagnant pour les Samoa

“Il y a quatre semaines, les gens avaient beaucoup à dire sur le fait de rentrer chez eux en avion, mais la fierté, la conviction et la passion de ce groupe sont tout simplement phénoménales.

“Pour mettre Samoa, un tout petit point dans le Pacifique [into a World Cup final]c’est juste incroyable.”

La finale contre les Kangourous verra probablement le demi-arrière des Samoa Jarome Luai affronter son compatriote vainqueur de la grande finale de la LNR 2022 et son partenaire des moitiés des Penrith Panthers Nathan Cleary.

Luai savoure cette perspective, mais sait que lui et ses coéquipiers ne peuvent pas se permettre de s’éloigner des bases qui les ont si bien servis jusqu’à présent.

“Ce sur quoi nous devons nous concentrer, c’est la même chose que nous avons faite chaque semaine”, a déclaré Luai. “Nous avons une grande équipe avec beaucoup de talent à nos côtés, mais c’est du foot.

“C’est un jeu simple et si vous ne terminez pas haut, il sera assez difficile de gagner des matchs, c’est donc notre objectif principal à chaque match et nous devrons l’être à nouveau cette semaine.

“La croyance nous a menés jusqu’ici et peu de gens ont cru en nous, mais au sein de notre groupe, il y en a beaucoup. Nous allons toujours croire que nous pouvons faire bouger la composition et nous sommes ici maintenant – alors pourquoi ne pas gagner le Tasse?”