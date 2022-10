Coupe du monde de rugby : rencontrez Cerys Hale, l’accessoire gallois qui met sa carrière d’enseignante entre parenthèses pour poursuivre son rêve à plein temps | Actualités du rugby à XV

Cerys Hale veut montrer à ses anciens élèves que vous pouvez réaliser vos ambitions dans la vie

Pour l’instant, la pilier galloise Cerys Hale se contente de suspendre sa profession d’enseignante pour se concentrer sur sa carrière de rugby à plein temps.

Un sourire radieux, malgré l’heure matinale de notre appel Zoom pour discuter de l’imminence de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, est la preuve que le joueur de 29 ans est plus que satisfait de la façon dont les dernières années se sont déroulées.

Les blocages de Covid qui ont retardé d’un an le tournoi de cette année en Nouvelle-Zélande lui ont permis de se concentrer sur son jeu et de l’aider à concilier travail et vie privée. Hale admet qu’elle ne serait pas dans la position de force physique dans laquelle elle se sent maintenant sans cette période d’isolement et de réflexion.

À cela s’ajoutent les contrats historiques à temps plein que la Wales Rugby Union a pu attribuer à 29 joueurs cette année, permettant à Hale de réaliser son ambition professionnelle.

Au lieu de jongler avec les équations le jour et les mêlées la nuit, le joueur de Gloucester-Hartpury a eu l’opportunité de garer l’algèbre et de se concentrer uniquement sur le rugby.

“L’enseignement est toujours quelque chose auquel je peux revenir, si je le souhaite, mais je suis reconnaissant que cela se soit passé comme ça”, a déclaré Hale, dont le contrat à temps partiel a été prolongé à temps plein cet été. Sports du ciel.

“Je sais que beaucoup de joueurs masculins se lancent directement dans le rugby, mais je me sens assez en sécurité dans le fait que lorsque j’arrêterai de jouer, j’aurai une carrière à reprendre.”

Après avoir enseigné les sciences et les mathématiques dans des écoles secondaires du sud du Pays de Galles pendant la majeure partie des huit dernières années, Hale était plus récemment avec des enfants ayant des besoins d’apprentissage supplémentaires, en particulier atteints d’autisme. C’était un changement de carrière qui, selon elle, procurait une plus grande satisfaction au travail.

“Quand je travaillais dans des écoles ordinaires, je devenais progressivement frustrée par les demandes de certains nombres et par le fait que je ne connaissais pas très bien les élèves car vous aviez si peu de temps avec eux”, a-t-elle déclaré.

“Une fois que je suis entré dans des dispositions alternatives, c’était tellement plus gratifiant d’avoir ce temps avec les gens. L’un de mes emplois était assez instable, mais une bonne journée serait si l’un des enfants disait” bonjour “ou me demandait comment mon le week-end était.”

Partager les valeurs de ce que le rugby et le sport en général peuvent faire pour les jeunes filles et garçons a été inestimable pour Hale, qui dit qu’elle ne pouvait pas cacher sa carrière sportive florissante à certains de ses élèves.

“Dans l’une de mes écoles, une des filles a imprimé beaucoup de photos horribles de moi jouant au rugby et les a mises partout dans l’école, alors elles savaient que je jouais”, plaisante Hale.

“Parfois, cela a joué en ma faveur. Cela leur a donné une perspective différente de moi – et ils ne se moqueraient pas autant de moi, mais c’est bien. C’est important qu’ils sachent que j’avais d’autres aspects de ma vie et que je travaillais vers un objectif que je voulais atteindre.

“Il est important de voir que l’éducation n’est pas la solution ultime et si vous travaillez dur dans ce que vous voulez faire, vous pouvez réaliser vos rêves.”

Le paysage pour les jeunes filles et les femmes qui se lancent dans le rugby est encourageant compte tenu des contrats historiques à temps plein proposés par la WRU et d’un partenariat pluriannuel que l’instance dirigeante a conclu avec Vodafone pour devenir le partenaire principal fondateur du rugby féminin et féminin avec le objectif d’atteindre plus de 10 000 joueuses au Pays de Galles d’ici 2026.

Dans le cadre de l’accord, Vodafone sponsorisera les chemises Wales Women dans le cadre d’un kit féminin sur mesure de Macron qui sera porté pour la première fois au printemps prochain lors des Six Nations 2023.

D’abord et avant tout, l’attention se tourne vers dimanche lorsque les professionnelles récemment devenues visent à montrer les avantages de leur programme à temps plein alors qu’elles ouvrent leur campagne de Coupe du monde contre l’Écosse, qui fait sa première apparition sur la plus grande scène du rugby féminin depuis 12 ans. années.

“En interne, nous nous sommes mis beaucoup de pression et avons l’ambition de très bien faire”, a déclaré Hale, avec les favoris du Pays de Galles pour le match nul bien qu’ils soient une place au-dessus de leurs rivaux au neuvième rang mondial.

“Pour le moment, nous nous concentrons sur le match contre l’Ecosse car c’est comme une finale de coupe et c’est un match à gagner, nous sommes une équipe compétitive et nous voulons vraiment intensifier ce tournoi.”

À la suite de la bataille des Home Nations, des tests sévères attendent le Pays de Galles et l’Écosse, l’Australie et la Nouvelle-Zélande complétant leur groupe.

Mais avec deux des trois meilleurs troisièmes qualifiés pour les quarts de finale, le match de dimanche pourrait finalement décider qui prolongera son séjour Down Under.

Pour le Pays de Galles et leur groupe grandissant de joueurs entièrement professionnels, dont Hale, ils espèrent que la fête ne fait que commencer.