Coupe du monde de rugby : quelle suite pour l’Irlande et le Pays de Galles après les quarts de finale face à la Nouvelle-Zélande et à l’Argentine ? | Actualités du rugby à XV

Andy Farrell doit désormais conduire l’Irlande dans une nouvelle ère sans le capitaine talismanique Johnny Sexton à ses côtés.

Nous regardons ce qui va suivre pour l’Irlande et le Pays de Galles, après avoir subi des défaites extrêmement décevantes en quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby contre la Nouvelle-Zélande et l’Argentine samedi…

L’Irlande dit au revoir aux fidèles Sexton et Earls | Plus pour faire ses adieux bientôt ?

L’Irlande a obtenu un sacré match nul lors de cette Coupe du Monde, mais telle a été sa forme au cours des deux dernières années, son classement mondial et les victoires qu’elle a remportées, beaucoup pensaient que c’était la meilleure chance de l’Irlande de remporter une Coupe du Monde. Tasse.

En fin de compte, ils ont subi un huitième quart de finale angoissant de leur histoire et attendent toujours de se qualifier pour une demi-finale de Coupe du monde.

Le capitaine, meneur de jeu et peut-être le plus grand joueur qu’ils aient jamais eu, Johnny Sexton, se retire du sport après la défaite, tandis que la légende du Munster et de l’Irlande, Keith Earls, tire également sa révérence, a confirmé l’entraîneur-chef Andy Farrell.

Sexton, ému, a parlé de sa fierté pour ses coéquipiers et pour l’Irlande en tant que nation.

Plusieurs autres militants clés du Bundee Aki à 33 ans, Peter O’Mahony à 34 ans et Conor Murray à 34 ans ne seront certainement pas là au moment de la prochaine Coupe du monde en 2027 en Australie, mais ils ne vont nulle part pour le moment.

Même les arrières de 31 ans Jamison Gibson-Park et James Lowe, ainsi que le duo de verrous de 31 ans Tadhg Beirne et Iain Henderson pourraient bien être retirés par l’Australie. Ce sera une équipe très différente dans quatre ans et devra faire un certain chemin pour égaler la qualité et les performances de cette équipe de 2023.

Grands Slammers des Six Nations, vainqueurs de la série de tests en Nouvelle-Zélande, 17 victoires de test consécutives, mais la Coupe du monde a quand même prouvé leur kryptonite.

« Il faut travailler dur pour obtenir une fin de conte de fées et nous n’y sommes pas parvenus, mais c’est la vie », a déclaré Sexton ému après le match. Il a également salué le talent de l’équipe qui sera présente.

Dan Sheehan, Ronan Kelleher, Andrew Porter, Caelan Doris et Hugo Keenan, pour n’en nommer que cinq, sont tous dans la vingtaine et chercheront désormais à guider l’Irlande vers une nouvelle ère.

Farrell : Nous continuerons à contester

L’entraîneur-chef de l’Irlande, Farrell, qui a parlé à plusieurs reprises de sa fierté pour ses joueurs après le match, a déclaré après le match : « Ce qui est triste pour nous maintenant, c’est que c’est probablement la fin pour cette équipe. C’est pour Johnny, et Keith Earls va prendre ma retraite aussi, les choses vont changer.

« Au cours des prochaines 24 heures, il est temps de nous assurer de retrouver le sourire le plus tôt possible et de célébrer ce qui a été des carrières incroyables et ce qu’ils ont fait pour le rugby irlandais.

« De belles marges et tout ça. Nous avons été bloqués sur la ligne à cause d’un maul très proche de la fin, qui aurait pu la sceller.

« En fin de compte, deux bonnes équipes étaient présentes et jouaient un rugby exceptionnel. Malheureusement, nous sommes sortis du mauvais côté du tableau d’affichage. Le sport peut être cruel, c’est pourquoi nous l’aimons tant. »

Andy Farrell a mené l’Irlande à une victoire en série de tests en Nouvelle-Zélande, au Grand Chelem des Six Nations et au premier rang mondial pendant plus d’un an.

Farrell était cependant déterminé à croire que l’Irlande serait de retour pour se battre pour les honneurs majeurs. Avec la tâche de surmonter enfin la malédiction des quarts de finale de la Coupe du monde qui lui tient sans aucun doute à l’esprit.

Il a clairement fait mal lors de la conférence de presse d’après-match, mais l’Irlande, fière et contente, était sortie sur son bouclier et n’aurait pas pu donner plus.

« Je suis immensément fier de tous ceux qui sont liés au rugby irlandais. Le personnel a été immense au cours des quatre dernières années », a déclaré Farrell.

« Les joueurs, pas seulement dans cette équipe, mais aussi les joueurs que nous avons utilisés au cours du cycle de quatre ans, ont été un plaisir de travailler avec eux. Et pas seulement cela, la connexion avec les fans, il semble que ce soit une grande famille.

Farrell a également déclaré que « le talent que nous avons en Irlande continuera à se manifester et continuera à relever des défis, j’en suis convaincu ».

« C’est la fin pour cette équipe parce que des gens vont partir, mais la compétition que cette équipe a bâtie au fil des années se poursuivra grâce à la façon dont elle a été conduite, certainement au cours des deux dernières années.

« Le talent que nous avons en Irlande continuera à se manifester et à relever des défis, je n’en doute pas. »

Gatland : je veux rester et reconstruire le Pays de Galles

Après la sortie extrêmement décevante du Pays de Galles face à l’Argentine à Marseille, l’entraîneur-chef Warren Gatland a admis qu’il y avait une clause dans son contrat qui pourrait le voir partir, mais il a juré de rester et de reconstruire.

Tiré du côté le plus facile du tirage au sort lors de cette Coupe du Monde, Gatland a également admis que la défaite ressemblait à une « occasion manquée ».

« Je veux amener ce groupe plus loin », a déclaré Gatland après le match. « Il y a une clause, mais je ne sais pas exactement quelle est sa formulation. Je ne l’ai pas réellement lue.

« Je veux absolument que ce groupe s’en sorte, mais si l’Union veut se débarrasser de moi, alors elle a tout à fait le droit de le faire. Cela ne dépend que d’elle.

« Nous sommes extrêmement déçus car c’est une opportunité manquée.

« Nous n’étions pas à notre meilleur niveau, mais nous aurions quand même pu gagner. Nous sommes dégoûtés que cela nous ait échappé.

« De la façon dont nous nous sommes entraînés, nous avons abordé ce match en pensant que si nous pouvons être précis, nous pourrons alors accéder aux demi-finales. Mais ce n’était pas le cas et c’est le sport.

« Cependant, je suis incroyablement fier des efforts que tout le monde a déployés. Nous avons fait de bons progrès et nous devons nous assurer de continuer sur cette voie vers les Six Nations et de ne pas reculer. C’est le défi.

« C’est un groupe passionnant, mais nous devons tirer des leçons. Nous devons nous demander ‘comment pouvez-vous vous améliorer et vous développer à partir de cela ?’ et apprendre. »